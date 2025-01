'MNOGO JE DOBRIH RAZLOGA DA ME UBIJU' Vučić pokazao kakav je uspeh postigla Srbija za samo nekoliko godina

Predsednik Srbije Aleksandar govorio je večeras o pretnjama smrću koje dobija svakodnevno od opozicije na Tv Hepi

- Da ne bih plakao nad sopstvenom sudbinom, plašio se kako sam uplašen, ima tu pomalo ozbiljnih ali i komičnih stvari. Na ubistvo i likvidacije pozivaju oni koji nemaju nimalo hrabrosti, počevši od Miloša Jovanovića - rekao je Vučić.

- Nedvosmisleni pozivi na nasilno rušenje poretka. Ali dobro, bitno je da do poslednjeg trenutka budemo tolerantni. Potrebno je opsati jedan širi kontekst. Njegova izjava je u stvari još pokvarenija, a reći ću vam da je netočno preneta, zato što u nastavku on kaže, ali to nije moja opcija. Time je želeo da se pravno zaštiti i da kaže "e, nisam ja taj, ali sam pozvao sve druge da to urade", pošto to postoji kao opcija. Što mnogi ljudi tumače kao slabost, nije slabost. Morate da čuvate demokratiju, da se borite za demokratiju, da puštate razne neodgovorne ljude, razne neozbiljne ljude, da izgovaraju svašta. I to što se juče na RTS-u dogodilo, ispred RTS-a dogodilo, i na RTS-u, verovatno, pošto im oni prenose, prenosi im i ćutanje, da ne verujete. Sad kao, mnogo važno je to ćutimo pa ili izviždimo nešto, pa i to moramo da prenosimo - kaže Vučić.

Kako je rekao to vam je kada dođe kod straha urednika i ljudi i kada moraju i gluposti da objavljuju kako bi se nekome dodvorili.

- Na N1 je bio neki student od svojih 70 godina jer su kako je rečeno ovo studentski protesti - rekao je Vučić i dodao da se novinarka verovatno sa tim čovekom dogovarala.

- Nije to slučajno, ona je odlično znala šta će on da kaže, zato ga je i pitala. Zato mu se i zahvalila. Teško da je toliko glupa da nije znala šta je on hteo da kaže - navodi Vučić.

Predsednik se osvrnuo i na incident koji se dogodio kada je kolima udarena devojka na raskrsnici kod Vukovog spomenika.

- Sumnjivo mu je što se čovek koji je pregazio studentkinju brani ćutanjem, iako je reč o narkomanskom zavisniku. Ko je radio i čistio pojedine firme i firme nekih poznatih ljudi sve vreme. Znači on je profesionalan... U jednom trenutku, verujem da će neko morati nešto da kaže. Ne želim da verujem da je angažovan, ali nijednu ne opciju ne odbacujem sasvim - rekao je Vučić.

- Ja nikada neći prihvatiti i da sam sam na svetu nikakve prelazne vlade i nikakva čuda, niti me to zanima u životu - rekao je Vučić.

On je rekao da nije problem da preda vlast ali da hoće da se za to pita ceo narod, a ne deo beogrdske, deo novosadske, deo urbane elite širom Srbije.

- I zaključili su da je utolik lakše ako me ubiju, ako se to bude dogodilo nemojte da kažete da to nisu tražili. A šta sam im ja skrivio, skrivio sam im ovo - rekao je Vučić i prikazao i uspehe koje je Srbija postigla za samo nekoliko godina.

Pokazao je razlike u BDP između 2012 i 2024, godine kao i projektovani BDP za 2025. godinu (35,1 milijardu za 2012. i 88 projetkovanih za 2025). Pokazao je i da imamo pola miliona više zaposlenih, potom i razliku u prosečnoj zaradi i penziji, roditeljskom dodatku, poljoprivrednom budžetu, izvoz IKT usluga.

Mnogo dobrih razloga da me ubiju - kazao je Vučić.

- Što se tiče škola, imamo podatke za 1758. U tih 1758, 1442 škole radiće potpuno normalno, 82,1%. 199 škola radiće, ali neće svi nastavnici raditi. I u 94 škole, nešto manje od 5%, pokušaće da naprave potpunu obustavu rada, koja je apsolutno protivzakonita. Dakle, vi imate pravo na generalni štrajk kada se sindikati ne dogovore sa vladom. Sve je to zakonski propisano. I onda morate da držite čas 30 minuta, zato je to zakonodavac, ali i zakonopisac, predvideo, dakle, 30 minuta mora da postoji čas da deca ne bi ispaštala, da bi deca mogla da uče, jer na kraju krajeva nisu nam potrebna nepismena deca koja će da budu batina u nečijim rukama, već deca koja će drugačije da uređuju svet i koja će da imaju znanje. Zato je predviđeno da 30 minuta morate da imate čas, generalni štrajk i vama ide manja plata. I to je sve ok. Imate pravo na to. Dogovoreno je sve sa sindikatima, čisto je.

- Sve što rade je pokušaj obojene revolucije. Svi čeznu da vide slabiju Srbiju. Posebno je primetno uplitanje Hrvatske. Čekaćemo do poslednjeg trenutka kada budemo morali da reagujemo, kad krenu u nasilno blokiranje auto-puta. Naša je obaveza da tolerišemo što je moguće duže i da pokažemo koliko se razlikujemo - istakao je Vučić.

- Nigde u svetu, ja mislim da ne postoji nijedna zemlja, samo možda u nekoj od afričkih zemalja ili azijskih sa velikom inflacijom, ali realno to vam je za 27-28%, 29% će biti uvećanje realnih zarada. To nigde na svetu nema. Ni u jednoj zemlji na svetu. To je najveći uspeh koji smo mogli postići.

- Srbija je bila u vojnom smislu negde na 55-58% snage Hrvatske vojske. Hrvatska ima veoma snažnu vojsku, modernu, opremljenu. Ali po prvi put slabije od Srbije u poslednjih 25 godina. Već dve godine je taj slučaj. Tako da i tu se stvari menjaju. Da Srbija brže raste nego Hrvatska ekonomski. Oni su mislili da je Srbija završila svoj put prosperiteta i da samo može da ide unazad i da bude džak za udaranje u regionu, pošto nije članica NATO-a i nije članica Evropske unije. A onda kada su videli da se događa suprotno, a naravno ko je kriv, pa mora neko da bude kriv, skinite njemu glavu i više se Srbija neće oporaviti. To je njihovo mišljenje, ja ne mislim da je tako. To je njihovo mišljenje. I ja ih razumem zašto to sve rade. Ja samo ne razumem one koji njima služe. Razumem ja gospodina Gruhonjića. On je srećan i on voli da im služi. Ali ja ne razumem neke druge ljude koji vole njima da služe. I tuđim interesima. Ja da im služim neću. Izabrao sam posao da služim svom narodu. Služio sam verno, beskrajno verno svojoj Srbiji svih ovih 12 godina. Borio se za nju na svakom mestu na Zemljinoj kugli. Dao sam sve što sam mogao od sebe. Nisam išao na godišnje odmore. Nisam imao slobodnog sata da se nisam bavio problemima u Srbiji. Svaki problem je bio moj. Trudio sam se da uradimo sve što možemo. I uradili smo više nego svi drugi. Mi smo bili četvrti u regionu po platama. Mi smo danas prvi u regionu po platama. I sve smo to uspeli da promenimo. Posle 12 godina. Prve četiri godine nismo ni povećavali plate jer smo morali da stabilizujemo situaciju sa našim javnim finansijama koje su nam uništili ovi lopovi koji bi da se vrate na vlast. Po svaku cenu. I sad kažete treba da me ubijete. Zbog čega? Pošto ste izmišljali kafane čiji sam vlasnik. Pošto ste izmišljali kuće čiji sam vlasnik. Pošto ste izmišljali ne znam šta. I na kraju se sve ispostavilo da je laž- rekao je Vučić.

- Pa zašto? Pa zato što je nepomenik, zlikovac i đubre, eto tako. I dosta nam je bilo da ovo trpimo. A šta trpite u stvari? Pa ništa. To što ste u stanju da zgubidanite svaki dan i da se skupljate svaki dan u radno vreme. I to pričam ne o onima, a ja razumem ovo u decu, nego ne razumem ove starije. Ljudi bre, radite vi negde nešto? Šta rade ljudi od 40-50 godina? Svaki dan. U deset ujutro, u dvanaest, pre podne ili podne. Radite li vi nekad nešto? Ili sve vreme u ovom svetu imate da zgubidanite. A da ne pričamo o tome da, kaže, najveća je borba sad kako će u kulturi da proglase štrajk. Pa pitaju advokate. Aj, stručnjaci, pomozite nam. Mi bismo da proglasimo štrajk, ali ako proglasimo štrajk, mnogo volimo pare, ne stižu nam pare. I neće nam dati pare. Jer ćemo dobiti manje pare. Nego da mi kažemo da je to obustava rada, pa onda neće da uzmu, pa stvarno, što ste mudri. Nego ćete protivzakonito nešto da preduzmete, ali da vam pare ostanu, jel da? Da ne radite ništa, ali da pare dobijate. I sve vam je tako. I sve vam je tako - dodao je Vučić.

Kad je u pitanju pravljenje atmosfere, kaže da imamo spoj interesa nekoliko zapadnih obaveštajnih agencija, ali i regionalnih, pre svega hrvatskih i albanskih da se Srbija razori iznutra da ne predstavlja ozbiljan faktor na međunarodnoj sceni i da bi se urušavala u sukobu unutar države.

Vučić je ponovio tvrdnju da je Dragan Šolak u dugovima.

- Uložili su milijardu evra u borbu protiv mene. Taj kriminalac je dužan, nema više takve podrške jer se družio sa Hanterom Bajdenom - rekao je Vučić

- Uostalom i mene su jurili na nekim skupovima gde sam se pojavio ne bi li me uplašili. Oni svi služe da mene uplaše.

- Telekom je bio u bednom stanju. A zašto? Pa bio je u bednom stanju zato što je služio Draganu Šolaku i Draganu Đilasu. Oni su postavljali direktore sektora, oni su postavljali sve. Oni su razarali Telekom Srbije u korist SBB-a. Tako je SBB otimao infrastrukturu Telekoma. Generalnom direktoru i direktorima sektora davali ogroman novac u kešu na ruke. Oni su uništavali imovinu građana Srbije. Ovi su se privatno bogatili da bi mogli da upravljaju Srbijom. Kada smo pokušali da to sprečimo, da podignemo kapital, imovinu Srbije, da država Srbije bude jača i zaustavili dalju pljačku i dalju povlasticu, tada je krenula opšta haranga i opšta kampanja protiv mene, koja traje već devet godina i koja je apsolutno nezabeležena ni u jednoj jedinoj zemlji, ne u okruženju, već bilo gde u Evropi. Ponosan sam na to što sam izdržao i izdržaću i pobediću ih do kraja. Pobediću ih šta god da se desi. Jedno ne mogu da promene, da me potčine, da me nateraju da ih se plašim - rekao je Vučić.

- SNS je najveća partija u regionu, partija pošetnih ljudi i domaćina. Preokrenuli su putanju ove zemlje i uradili sve najbolje. Da li ima kukolja? pa kako da nema? Sa takvima će SNS da se obračuna, a krajem januara iznenadiće se mnogi tužioci koji su postali mnogo pametni da objašnjavaju policiji raspoloženje naroda. Iznenadiće se kada vide kako izgleda borba protiv korupcije, niko neće biti pošteđen. Pištolj na čelo da mi stave neću prihvatiti uništavanje Srbije - kaže Vučić.

Vučić je podsetio je da je sudija Majić pustio na slobodu šiptarske teroriste.

- Najgori šljam, takvi neće voditi Srbiju. Uskoro ću u Niš, velike vesti će imati Niš i biće oduševljeni,. Čuće ih i videti, formiraćemo i pokret koji se neće plašiti najgoreg šljama u zemlji - rekao je Vučić.

On je rekao i da je za Svetlanu Bojković bio veliki gospodin dok njen muž nije izgubio funkciju, a spomenuo je i da je najgori ubica za Milana St. Protića jer ne želi više da ga postavlja na mesta ambasadora.

Vučić je podsetio je da je 9. marta ubijen policajac Kosović, iako nije bio kriv, kao ni Ranko Panić koji je hteo da ide ulicom i da skrene do RTS.

- Vi pričate o nemirima na demonstracijama? Pa vi ste ubijali ljude na demonstracijama. Niste dali da se dođe do RTS i tada je brigada napala. Koliko godina ne može da se sazna kako je stradao Ranko Panić, a mi ih pustili da divljaju - rekao je Vučić.

- Znate li vi koji sad dokument nedostaje? Njima su važne građevinske sveske. I šta sad? Koji dokument nedostaje? To je bio samo trik. ne bih voleo da budem kao oni koji se raduju nesrećama da bih za sebe neku sreću ostvario. Ja se radujem napretku Srbije, nečemu što je dobro. Što je dobro ta udarena devojka i ova žena Marija iz Novog Sada. Oni svi pričaju o nasilju, a u nasilju samo oni učestvuju. Samo što nisu spalili Gradsku kuću. Sećate se priče o huliganima koji su pretukli decu u Novom Sadu? Ispostavilo se da tata od tog huligana je opozicioni aktivista. Niko iz SNS. Odjednom tisina. Pa i za Inđiju. I opet suprotno - navodi Vučić.

On je rekao da mu je povređena baka rekla da je osećala bol u vratu i kuku i napad na nju je okarakterisao kao "nepoštovanje" i "nekontrolisani bes".

- Šta ćemo da radimo sa onima koji su uzeli kredite? Ko će da odgovara za njih? Hoćete li vi profesori i dekani da im vratite te pare? Ne lažite narod da su vam primanja 130.000 dinara i nemoj da lažeš ti Jovanoviću da su ti primanja 130.000 dinara. Sramota me i da pričam šta je taj čovek radio - rekao je Vučić.

- Da zakažem skup u ovom studiju oni bi rekli evo ga Vučić drži kontra miting. Ja sad neću ništa, sklanjam. Znate li koliko je ljudi pobesnelo jer neće da trpe više ovaj javašluk. Ljudi su siti, 70 dana nemaju mira, moraju da razmišljaju da li će neko da ga bije ili zaustavlja. Šrta će da mu radi. Vi sad u svoj raspored morate to da ubacite jer oni misle da su nedodirljivi i najjači. Ljudi su zabrinuti i siti svega. A naš je posao da ih držimo mirnima da nigde ne naprave neki haos. I to smo uspeli da učinimo - naglasio je Vučić.

- Ja sam svojim radom u prethodnih 12 godina sebi dao pravo da budem slobodan čovek. Sa Orbanom sam danas razgovarao 3 sata. I o Trampu. Čovek koji je najveći prijatelj Trampa neče ići na inauguraciju. Kineski predsednik je jedini koji će nekoga poslati da ode da ga zastupa. Srećan sam što smo izgradili divne odnose - rekao je Vučić.

- Naša opzicija je oruđe u rukama jednog kriminalca i stranih obaveštajnih službi. Ova deca su manje više instrumentalizovana od strane njih. Ja volim fer odnos. Oni misle da ću da biram oportunistički lakše stvari, ja uvek biram teži put. Uvek sam znao da niko ne može da zaustavi moj duh. Možete fizički, nisam baš ni perfektnog zdravlja, ali duh nikada nećete uspeti. Gde god da se nalazimo, pobeđivaću ih dok sam živ - kaže Vučić.

