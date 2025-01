Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević izjavio je da je ideja Pokreta za narod vrlo blizu realizacije i da će građani u narednim danima videti prve skupove.

-Ta ideja je vrlo blizu realizacije, par godina smo pričali o tome, bilo inicijativa, razgovora, ali je sve ostalo na nivou ideje i koncepta. U narednim nekoliko dana videćete prve skupove, razgovore sa građanima, koji će pokazati konture tog pokreta, pokreta za narod i državu. Ime će biti definisano i kroz izjašnjavanje građana, to je nešto što tek treba da bude urađeno- rekao je premijer za Prvu televiziju.

Premijer je naglasio da je važno da svi ljudi koji Srbiju vide kao nezavisnu i slobodnu državu imaju prostora da se uključe u taj pokret.

-To nije pokret političkih stranaka, a svakako će u njemu biti političke stranke. Mi ćemo za par dana doneti zvaničnu odluku da podržavamo i ulazimo u ovaj pokret. To će biti pokret gde ćete imati grupe građana, pojedince, intelektualce, nevladine organizacije, umetnike, poljoprivrednike, sportiste, radnike, sve što jeste Srbija i što čini milje Srbije. To je prostor i kuca za sve koji Srbiju vide kao jedinu našu državu, kao jedinu stolicu na kojoj sedimo, kao jedini interes o kome moramo da vodimo računa, ne dodvoravajući se nikome, poštujući svakoga, ali čuvajući našu otadžbinu, građane i naše dryštvene i narodne interese. Verujem da ćemo ići vrlo brzo u realizaciju istog. Za mene je prirodno da Aleksandar Vučić bude na čelu pokreta, jer to nije stranka, predsednik je Republike Srbije i ima faktor ujedinjenja i objedinjavanja svih koji slobodarski rezmišljaju i partriotski se osećaju.

Verujem da će ljudi oko Trampa dati prostora srpskoj strani

Vučević je naveo da će ovaj mandat Trampa biti obeležen sa mnogo velikih političkih promena, a mnoge odluke će se reflektovati i odnositi na ceo svet.

-Što se tiče Srbije, verujem i nadam se da će nova administracija imati bar za nijansu malo više sluha da čuju srpsku argumentaciju. Ne očekujem da će da promene kurs, neki ogroman zaokret po pitanjima koja su za nas najvažnija, govorim o Kosovu i Metohiji i regionu, ali verujem da će ljudi oko Trampa, odnosno nova administracija, dati prostora i srpskoj strani da iznosi svoje argumente i da se čuje srpski glas, glasnije i jasnije. I to je za nas možda ne velika šansa, ali šansa koju moramo da iskoristimo.

On je izjavio da očekuje velike promene, ali ne samo u smislu administrativnog upravljanja.

-Veliki set zakona koji će biti vrzo usvojen, velikih i korenitih promena po pitanju sistema vrednosti, da dolazi momenat kada će se krenuti u obračun sa onim što predstavlja duboki establišment tih levo liberalnih ili kvazi liberalnih struja, koje su nametale razne vrednosti koje nisu ukorenjene među narodom suštinski, a koje su nam postavljane kao ulutimatum, jer ako ih ne prihvatite vi ste izopšteni.

Autor: Snežana Milovanov