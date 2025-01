ANA BRNABIĆ OČITALA BUKVICU MARINIKI: Nemojte da se pravite naivni

Predsednica Skupštine Ana Brnabić reagovala je na napade Marinike Tepić iz SSP:

- Ne postoji, gospođo Marinika Tepić, za šta nas niste optužili - poslednja javna optužba je bila da smo mi lično ubice. Samo u poslednjih 7 dana ste legitimno izabranom predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću uputili poruke "Vučiću - DA, ovo je pretnja", "Ove suze ćeš platiti, Vučiću", "Lično je Vučić kriv za pokušaj ubistva studentkinje Sonje P", "UBICE!". To je samo poslednjih 7 dana. Da se razumemo - lično me ne zanima šta ima da kaže neko ko je izgovorio da roditelji ubijene dece nemaju tapiju na bol. Ipak, kada kažete da smo ubice, narko-dileri, lično krivi za nečiju smrt ili pokušaj ubistva, nemojte se čuditi kada nas ili nekog člana naše porodice, neko na ulici tretira kao ubicu i poželi da uzme "pravdu" (vašu pravdu) u svoje ruke. I nemojte da se pravite naivni. Pored toga, da iskoristim ovu priliku da Vas podsetim da niste ni osudili, niti se ogradili, od izjava Gorana Ješića da se nada da ćemo Vojvodinu pustiti lako i da je pozivni broj +384 rezervisan za, kako on kaže "nas", i tekstova na portalu Dinka Gruhonjića u kojima se kaže da je autonomija Vojvodine "passe" i da je separatistička politika legitimna. Mene ste optužili da izmišljam separatizam, a onda ućutali. To su ljudi sa kojima, rame uz rame, maltretirate sve građane koji se usude da ne misle kao vi, pa je red da se jasno i glasno ogradite i kažete da Vi nemate takve separatističke namere i ideje. Ili ih imate? Ponovo Vam šaljem ove izjave, da Vam bude lakše da reagujete na njih. Važno je da ljudi čuju stav vaše stranke po ovom pitanju. I ćutanje je stav. Posebno kad znamo da su vam i Ješić i Gruhonjić najbliži partneri - napisala je Ana Brnabić.

Не постоји, госпођо @MarinikaTepic, за шта нас нисте оптужили - последња јавна оптужба је била да смо ми лично убице. Само у последњих 7 дана сте легитимно изабраном председнику Србије @avucic упутили поруке "Вучићу - ДА, ово је претња", "Ове сузе ћеш платити, Вучићу", "Лично је… https://t.co/r1F65Na5Z2 pic.twitter.com/RLAF5231i0 — Ana Brnabic (@anabrnabic) 19. јануар 2025.

Autor: Dalibor Stankov