'NJEGOVU VLADAVINU OKARAKTERISAĆE OVE 3 STVARI' Predsednik Vučić o novoizabranom predsedniku Amerike: Razgovarao sam sa Trampovim najbližim ljudima

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić govorio je o novom američkom predsedniku Donaldu Trampu.

- Videćemo prvo šta će on da govori. Mislim da će njegovu vladavinu da okarakterišu tri stvari. Prva je ta da će da se bori protiv onoga što je duboka država u SAD, da uštedi što je mogće više novca za svoje projekte, borbu protiv migracija ali i za energetsko razvijanje SAD jer veoma pravilno sagledava činjenicu da je energetika ta koja će da nosi svet u narednih 20 godina a da će biti mnogo problema. Mi znamo to, ali smo suviše mali da na to utičemo. I energetika i hrana, to će biti ključne stvari u narednih 20 godina, čak i voda.

Kaže da je razgovarao sa nekim od najbližih Trampovih ljudi i srodnika.

- Ono što se meni čini je to da je on govorio o Kanadi jer oni imaju proporcijalno najviši suficit u odnosu na SAD, pa onda evropske zemlje i Kine. Kina je potrebna i Masku i Americi, i moraće da naprave neki dogovor sa Kinom, mislim da će gledati da minimalizuje značaj Evropske komisije i evropskih institucija, ali ne mogu da kažem da sam srećan zbog toga, a onda će da gleda kako da uspostavi odnose pojedinačno sa državama članica i da pokazuje američku snagu.

Predsednik je istakao da EU ima suficit samo u robi 132 milijarde, 200 milijarde u robi i uslugama, u odnosu na SAD i da Tramp posmatra stvari logično i racionalno.

- Treća stvar, mislim da je Tramp sebi namenio istorijsku ulogu — zaustavljanje rata Rusije i Ukrajine, ne mislim da će to biti lako i jednostavno, ali verujem da će dati sve od sebe. Koristiće različite levridže kako bi vršio pritisak i na Rusiju, na Ukrajinu mu je taj posao neuporedivo lakši. I naravno uvek držanjem pod punom kontrolom situaciju na Bliskom istoku. To su glavne stvari kako ja vidim, ali će on o tebi govoriti, ne mogu o tome sada, ali je ovo jedan od istorijskih dana u Americi. Ne mislim da se Tramp šali oko Grenlanda. Ne mislim da će ići na to da uzme kao svoju teritoriju, ali da će da postavi na neki dodatni specijalni aranžman verujem da će ići u tom smeru - naveo je.

Autor: Dubravka Bošković