VUČIĆ O POČETKU DRUGOG POLUGODIŠTA: Danas je u potpunosti radilo 77,6 odsto škola, sutra će ih raditi više

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u Davosu da je danas u potpunosti radilo 77,1 ili 77,6 odsto škola u Srbiji i istakao da će sutra biti mnogo veći procenat škola koje rade.

"Imali ste podelu u ovih 22 koma nešto posto, nemojte me držati za reč, plus minus jedan posto, neki su radili prva dva sata a onda nisu, neki su kao da ne rade prva dva sata, pa su onda kao radili. I takvih je bilo pola pola, tako da negde po 10-11 odsto je to bilo raspoređeno", rekao je Vučić u Davosu odgovarajući na pitanje o početku drugog polugodišta u Srbiji i broju škola koje su danas u potpunosti radile.

On je istakao da će sutra biti mnogo veći procenat onih škola koje rade i dodao da će i država da radi svoj posao, kao što je rekla.

"I nema tu pardona. Nema tu pardona, ne zato što nekoga volite ili ne volite, već zato što nemate vi pravo da se zbog svoje politike i zbog svojih političkih stavova igrate sudbinom dece. Znate, osnovnu školu kad vodite, to što vi imate svoju političku afiliaciju, to što vi imate političke želje, svoje snove, to je vaša stvar. To ostavite za mitinge, to ostavite za izbore, za šta god hoćete. Radite šta god hoćete, ali ne u školi", rekao je Vučić.

"Dovode roditelje i političare da stoje ispred škola"

Upitao je da li se stvarno misli da neće biti reakcije na to što se dovode roditelji ili političari da stoje ispred škola i da zabranjuju deci da uđu u školu.

"Biće naravno i onda ćete da kukate i da kažete, ajde sad svi da štrajkujemo i šta ćemo onda. I postići ćete šta? Promenićete odluku nečiju? Nećete ničiju. Sve striktno u skladu sa zakonom biće urađeno. I pri tome smo ih sve molili da to ne čine. Molili i rekli važno nam je zbog dece", rekao je on.

Istakao je da je bilo jezivih pritisaka na roditelje.

"Nemojte da vam govorim o jezivim pritiscima, gde su zloupotrebljavali roditelje, gde su znali u pojedinim urbanim sredinama, tu možemo da dobijemo većinu roditelja, pa zovite. Šta imate vi da zovete roditelje? Vaš posao je da držite časove, da učite decu. A ne da zovete roditelje da vam oni kažu 'e nemojte u školu, a mi ćemo da se solidarišemo sa vama'. Oko čega se solidarišate? Oko zahteva za koje ni sami ne znate koji su. Nastavićemo mi da radimo svoj posao, oni svoj posao. Sutra će biti više škola u pogonu nego što je bilo danas, tako da to polako ide u normalu", rekao je predsednik Srbije.

Autor: Dubravka Bošković