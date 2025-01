SRBIJA NIJE STALA, I NEĆE! U zemlji sve funkcioniše NORMALNO, poziv na generalni štrajk NIJE USPEO! Prodavnice, apoteke, pijace rade...

Srbija nije stala iako su studenti u blokadi i deo opozicije pozvali građane na generalni štrajk! Da većina građana Srbije ne podržava generalni štrajk videlo se od ranog jutra jer sve funkcioniše normalno i uobičajeno.

U Beogradu, ali i u celoj Srbijijutros je sve kao i inače. Rade prodavnice, ugostitelji, pekare, a i ekipe "Gradske čistoće" zatekli smo od ranog jutra na radnom mestu.

I ovo jutro je sasvim uobičajeno. Ljudi odlaze u pekare po doručak pre odlaska na posao. Ima dosta ljudi koji idu da rade, stanice pune, gradski prevoz funkcioniše normalno. Sve se odvija kao i svakog drugog jutra. Za prve jutarnje časove se sve odvija kao i inače.

Opozicija je ranije pokušala da generalni štrajk predstavi kao ključnu poruku nezadovoljstva prema trenutnom stanju u zemlji i način vođenja politike. Međutim, činjenica da radne aktivnosti širom zemlje nisu bile pogođene ukazuje na to da štrajk nije naišao na očekivani odaziv.

Privrednici i predstavnici državnih institucija nisu prijavili nikakve značajne prekide ili poteškoće u poslovanju. Naprotiv, radni dan se odvija uobičajenim tokom, što dodatno potvrđuje izostanak podrške ovom pozivu.

Opozicija se, s druge strane, suočava sa kritikama na društvenim mrežama, gde građani ističu da ovakav vid protesta samo nanosi štetu građanima. Pitanje je kako će opozicija reagovati na neuspeh ovog štrajka i koje će korake preduzeti u budućnosti kako bi zadobila poverenje i podršku građana. Jedno je sigurno – današnji dan je još jednom pokazao koliko građani imaju povrenje u predsednik Srbije Aleksandra Vučića i državno rukovodstvo.

Ministar Marko Đurić je sinoć, važnu poruku građanima:

- Ulog je ogroman, nalazimo se u neponovljivom istorijskom trenutku, postoje decenije kada se na političkom planu ne dešava ništa, a postoje nedelje u kojima se dešavaju decenije. Ulazimo u period u kome nas čekaju nedelje u kojim će se dešavati vekovi. Sa unutrašnjepolitičkog aspekta, želim da pozovem građane da bojkotuju pozive na generalni štrajk, ne slušaju one koji ih pozivaju na proteste i pokušaju da svoje komšije ne posmatraju kroz prizmu toga kojoj političkoj stranci pripadaju, ni da ih društvene mreže okreću jedne protiv drugih. Složni, kao Srbi, kroz ovaj pokret treba da postanemo jedna velika porodica - rekao je on i naglasio da je nasilje na ulici neprihvatljivo.

Neki objeklti u Srbiji dali su odgovor na poziv na generalni štrajk, pa tako u restoranu "Kolo" tokom celog dana gratis doručak, kafa i čajevi za sve one koji žele da pred vikend sebi daju malo "oduška".

Ako pak, volite morsku ribu, restoran "Gušti mora" najavio je da im velika količina jadranske ribe dolazi uz popust od 15 odsto i to u naredna dva dana, taman da ne morate da spremate ručak.

Teletina i gibanica kao glavno jelo, je gratis!

Ukoliko ipak ako želite da sebi date najveću moć, a to je svakako moć zdravlja "Tesla Medical Group" poklanja sutra glutation infuzija. Šta je to? To je infuzija zdrvalja koja pomaže ne samo kod podizanja imuniteta, već se stara i o vašoj koži.

Ukoliko posle ovakvog tretmana želite i malo da se razbudite, tu je gratis kafa ceo dan u kafiću "Babaroga 20/8"

Sve više novosadskih ugostiteljskih objekata se pridružuje antištrajku! U znak podrške narodu koji želi da radi i živi normalno,danas možete popiti besplatno piće u mnogim Novosadskim lokalima.

Novosadska taxi udruženja od jutros normalno obavljaju svoj posao, te ih uprkos apelima i silnim pritiscima manjine, možemo videti na ulicama grada. Takođe i građani Novog Sada normalno obavljaju svoje aktivnosti.

Osim što ljudi najnormalnije kupuju u prodavnica, možemo iz priloženog da zaključimo da se redovno obavljaju i svakodnevne aktivnosti.

Podsećamo, opozicija je pozvala građane Srbije da danas pristupe generalnom štrajku kako bi Srbija potpuno stala, ali većina ljudi ne podržava ovu akciju. Iako opozicija nastavlja da insistira na kritikama vlasti, današnji dan potvrđuje da su građani ostali ravnodušni prema pozivima na štrajk, što može biti signal političkog nezadovoljstva koje nije pronašlo izlaz u formi protesta na ulicama.