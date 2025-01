'VEĆ U NAREDNIM MESECIMA BISMO MOBLI DA VIDIMO BENEFITE' Profesor Petrov o novom pokretu za državu i narod

Profesor pravnog fakulteta Vladan Petrov ocenio je da će Pokret za narod i državu već u narednim mesecima krenuti da ispunjava prvobitnu svrhu, posebno ako se u narednim nedeljama iskaže veća srpemnost za proaktivnim delovanjem i dijalogom.

"Ovaj pokret će zaživeti u onoj meri u kojoj se poruke i pozivi za dijalog dalje oživotvoruju", rekao je Petrov za Tanjug i naglasio da je bilo dobro što smo na skupu u Jagodini videli i čuli dobre poruke međunarodno priznatog endokrinologa i profesora na Medicinskom fakultetu Đura Macuta, predsednice Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije Olivere Jovović i studenta treće godine medicine Miloša Pavlovića, koji ima prosek 10.00.

Petrov je ocenio da način na koji je Pavlović govorio pokazuje odgovornost.

"Činjenica sa kojom uzbuđenošću je govorio pred tako velikim brojem ljudi govori i o važnom aspektu ličnosti čoveka. To je odgovornost za ono što ćete pred tolikim brojem ljudi reći", rekao je Petrov i naglasio da se iz Pavlovićeve svake reči i stava moglo videti da još mora da napreduje, da želi da uči.

Macut, svetski stučnjak, kako je Petrov dodao, nije došao u Jagodinu da bude političar.

"Prosto je došao ovde da kaže, to sam ja sa svojom karijerom i timom, spremni smo da pomognemo. To je pokazatelj i dobra poruka", kazao je Petrov.

Prema njegovim rečima, Jovović je na skupu govorila na odmeren, dostojanstven i dovoljno profesionalan način i pokazala kako se borbom kroz svoju profesiju i institucije, borite i na privatnom planu.

Na pitanje vezano za poruku predsednika upućenu studentima da javno kažu šta još nije ispunjeno, on je naveo da je razumeo da su studenti opet dobili jedan širok poziv.

"Rekao bih ono što svakodnevnom nivou govorim - da je važno da se univerzitet, kao jedan od stubova društva i države, na neki način i on sabere - da sabere sve studente i uđe u fazu razgovora. Mislim da tu i nadležni u Ministarstvu prosvete, pre svega oni koji su profesori, mogu da daju svoj doprinos", rekao je Petrov.

Naveo je da kao ustavni pravnik mora da kaže da možda predsednik Republike nije u najstrožem smislu nadležan za te zahteve, ali da po Ustavu izražava državno jedinstvo.

"Možda bi trebalo pružiti priliku, odnosno pružiti ruku koja je već ispružena s druge strane, da bi se kroz razgovor utvrdile neke činjenice i onda delovalo upravo u cilju bolje budućnosti Srbije", naveo je Petrov na pitanje u vezi sa pozivom predsednika i iz Jagodine upućenom studentima da javno kažu šta još nije ispunjeno.

"Kada govorimo upravo o pokretu za državu i narod, on je sad obelodanjen. Videćemo kako će to u ovom suživotu ili svakodnevnom životu funkcionisati, a zapravo mislim da je taj deo najvažniji, da osetimo benefite ili dobrobit. Ako u narednim nedeljama budemo iskazali veću spremnost za proaktivnim delovanjem i za dijalogom, mislim da su legitimna očekivanja da će pokret u narednim mesecima već krenuti da ispunjava prvobitnu svrhu", rekao je on.

