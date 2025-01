'UPAD U MATICU SRPSKU JE SKANDAL, NAD SKANDALIMA' Brnabić u Hit Tvitu: Jedina namera opozicije je da dođe na vlast NASILNIM putem

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

O ključnima političkim i društvenim temama govoriće predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić.

Brnabić je na početku gostovanja za sutra najavila važno obraćanje javnosti.

Sutra popodne javnosti ćemo se obratiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Miloš Vučević i ja, rekla je Brnabić, navodeći da će tema obraćanje biti trenutna situacija i dešavanja u zemlji.

PREDLOG BROJ 1 - Blokade

Brnabić je navela da su zahtevi studenata takvi da se ne možda ne mogu ispuniti.

- Nema dijaloga, ne zna se ko je druga strana. Ispostaviće se da je to po pricipu "fali ti jedan papir" i da nema veze sa nadstrešnicom. Ako je faliko još samo to, sada je još samo to objavljeno, a u tom slučaju su od četiri, ispunje tri zahteva. Sada kažu da se tih 20 odsto ne odnosi na ono što je ispunjeno. Vlada je na potezu sada - istakla je Brnabić.

Podsetila je da je Vučić juče zatražio da sva četiri zahteva plenuma studenata budu ispunjena.

Govoreći o upadu dela opozicije u Maticu srpsku, Branabić je navela da se na snimcima vidi da je reč o Mili Pajić i secesionistima.

- To je čist anathizam, Mila Pajić i Dinko Gruhonjić su protiv svega srpskog. Ovo je skandal nad skandalim. Ko želi da živi u takvoj zemlji, gde ne možete da održite skup Matice srpske uoči Svetosavske akademije. Teško da se može reći da je ovo politički skup - dodala je Brnabić.

Kome ovo ide u prilog? Samo onima koji žele secesionizam.

Dačić je rekao da se ovo može smatrati i napadom na Savindan.

- Matica sprska u Novom Sadu je među najstarijima u svetu. Svašta je doživela u svojoj prošlosti, ali mislim da ovakvu sramotu nije doživela. Šta je suština? Da pokažu da su protiv tradicije proslave Svetog Save - rekao je Dačić.

On je rekao da je Matica srpska tražila da policija ne obezbeđuje skup, jer policiji tu nije mesto.

- Imate lavinu netrpeljivosti i pretnji prema onima koji drugačije razmišljaju. To je nešto što mislim da svaki čovek u Srbiji mora da osudi. Time se udara na temelje naše države, ako udarate na Maticu srpsku, na Svetog Savu. Cilj je da se pokaže suština njihove politike, a to je suprotno delovanju države, svetosavlju...Ovde neko misli da je reformista ako ima antisrpsku politiku - istakao je Dačić.

Brnabić je dodala je ovo napad na državnost i na Vojvodinu, jer je za njih separatizam legitimna politička agenda.

Ovo je ultimativni čin prezira premu svema što je srpsko. Kristalno je jasno da neko ovde ima nameru da otcepi Vojvodinu. Niko od opozicije se nije ogradio, niti stao u odbranu nacionalnih interesa Srbije. U opoziciji imamo kukavice koje nikada ne smeju da kažu svoje mišljenje, jer im je i nada za mrvom vlasti iznad nacionalnog interesa

Podsetila je na objavljivanje spiskova lokala, preduzetnika i firmi koje nisu učestvovale u štrajku, ocenivši da je reč o čistim fašizmu.

- Protiv ste Vučića? Legitimno, ali da li želimo ovakvu Srbiju? - dodala je ona.

On je ocenio da nije reč o ljudima koji žele dijalog, već o onima koji su u interesu incidenti.

Brnabić dodaje da je ključno razgovarati sa studentima o svim temama, ali da razgovor trenutno želi samo jedna tema.

- Svaka varijanta ragovora sa njima je prihvatljiva, ali ovaj upad u Maticu srpsku me sada jako brine. Ovo je skandal nad skandalima. Nisam sigurna da mi u ovom trenutku razumemo koliko je strašno ovo što se desilo. Naš narod ima tri najvažnije institucije, a Matica srpska je jedna od njih. Dinkovi studenti su upali uoči Svetog Save, nakon ovoga mi možemo očekivati da ovako upadnu i u Srpsku pravoslavnu crkvu i prekinu liturgiju. Ljudi se ne plaše Vučića, već njih i njihovih botova. Ovo je bes i osvetoljubivost prema svakome ko misli drugačije -rekla je Brnabić i dodala:

- Studenti imaju pravo na bunt, ali neko im mora reći da ova zemlja ima budućnost samo ako se svi borite da imate ista prava. Isto kao što vi imate pravo da ne polažete ispite, postoje vaše kolege koje to žele. To nije budućnost Srbije. Svi profesori u ovoj zemlji bi morali da se ograde i kažu da je ovaj incident prešao svaku granicu. Ovo je nepoštovanje svega srpskog, sram ih bilo -rekla je Brnabić.

- A pogledajte naslove u opozicionim medijim, pišu da su davili studente, kao da ljudi nemaju oči da vide šta se dešava -dodao je Dačić.

Dačić se osvrnuo i na razne napade na profesore i nastavnike koji su se našli na meti napada sopstvenih kolega, jer imaju drugačije mišljenje.

- Samo pokazuju koliko tu zlobe postoji. Ovde prelazimo granicu onoga što se zove izražavanje svog stava i prelazi u nešto drugo -rekao je Dačić.

Što se tiče najavljene dvadesetčetvoročasovne blokade Autokomande, Dačić ističe da će saobraćaj biti preusmeren, a da je intencija da sve protekne mirno iako druga strana želi incidente.

PREDLOG BROJ DVA - Grenel i Zaharova

Gosti HitTvita su se osvrnuli na izjave Grenela i Zaharove koji su osudili bilo kakvu primenu sile kako bi se došlo do nasilne promene vlasti.

- Opozicja je gledala u stavove SAD-a kao u Sveto pismo, tako da mi je sada ovo jako intrigantno. Odjednom smatraju da niko nema pravo bilo šta da im kažem. Grenel je pripadnik nove administracije koja je zaustavila sva plaćanja koja je Amerika davala nevladinim organizicajima na 90 dana, dok se ne utvrdi kako se te pare tačno koriste. Za njih je to jedan veliki hendikep, jer se oni oslanjanju na to da ih neko podržava iz inostranstva. Srđan Popović, najveći ekspert za "obojene revolucije", predstavio je zajedničke proteste u Srbiji, Gruziji i Slovačkoj kao pobunu slobodnog naroda -rekao je Dačić.

- Meni je dovoljna potvrda Srđana Popovića, on diže revolucije u zemljama, jer je nekoj stranoj velikoj sili to u interesu. Ovaj tvit Ričarda Grenela je sasvim korektan prema svima u Srbiji, rekao je da želi vladavinu prava, a ukoliko se nekome ne sviđa lider, onda se to mora rešiti na izborima. Odjednom su skočili svi iz opozicije da ga napadaju, pokazujući da je njihova jedina namera da dođu na vlast nasilnim putem - rekla je Brnabić.

PREDLOG BROJ TRI - Jagodina

Gosti HitTvita su se osvrnuli na veliki skup u Jagodini, kao i na novi pokret koji je tamo najavljen.

- Videli smo na nekom mestu preko 50.000 ljudi, ovo je bio stvarno veličanstven skup ljudi koji poštuju da neko ima drugačije mišljenje. Savko ko je rekao da je ovaj skup kontramiting priznao je da su ovi protesti politički a ne studentski. Za mene je ovo pokret ljudi koji žele da svojim potomcima ostave jaku Srbiju -rekla je Brnabić.

- Što se tiče pokreta, ovde niko ne govori o nekom utapanju. Ja sam i tada govorio da moramo imati zajednički nastup ili pokret. O tom ećemo razgovarati u narodnom periodu, a to ne znači nikakav nestanak bilo čega. SPS je veoma uspešno sarađivao sa SNS-om što ćemo nastaviti da radimo. Srbija je jako samo ako je stabilna, zato je ovaj poziv za dijalog predsednik vučića jedino realan -rekao je Dačić.

- Nikada nije bio bolji trenutak za ovo.Pokret nema veze sa izborima, ali je neophodan sada državi u svetu kada postoji sve manja komunikacija među stranama. Pokret je način da mi u našem društvu izbegnemo takvu stvar. Svaka državotvorna organizacija mora biti deo toga -rekla je Brnabić.

Gosti HitTvita su se osvrnuli i na napade na Miloša Pavlović, studenta medicine koji je na meti napada opozicije nakon što je govorio na skupu u Jagodini.

- Iskazao je svoje mišljenje, a zbog toga je dobio najjezivije pretnje i poniženja. Da li je moguće da je toliki strah zavladao ovom zemljom, da ne postoji osoba koja sme da kaže da je protiv protesta. Ne želite valjda da živite u zemlji gde neko ne sme da izrazi svoj stav, da li je moguće da niko verbalno ne sme da stane ovome na put -rekla je Brnabić.

Za pobednički predlog izabran je predlog broj tri - Jagodina.