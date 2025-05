'NAJTEŽE MU PADA MIROVANJE' Brnabić: Svi koji žele da ruše Srbiju, žele da sruše predsednika Vučića jer on je simbol stabilnosti i napretka u Srbiji

Verica Bradić sa svojim gostima i pratiocima na društvenim mrežama i večeras bira najvažniju objavu nedelje na društvenim mrežama.

Gosti su ovako glasali: Dekan Drid i Saša Borojević su glasali za predlog broj dva, smatrajući da studenti mogu da se okupe na drugom mestu da organizuju svoje političke partije. I Ana Brnabić je isto glasala jer je od početka Aleksandar Vučić bio u pravu.

Na početku emisije Ana Brnabić, predsednica Narodne skupštine je komentarisala zdravstveno stanje predsednika Vučića i njegov povratak u Srbiju.

- Čujemo se redovno i najteže mu pada mirovanje, razgovarala sam sa Sinišom i sa Suzanom i njih troje imaju različito viđenje ovog incidenta. Meni je najvažnije da je predsednik tu kod kuće u Srbiji i verujem da će biti dobro. Dobila sam mnogo poruka od zabrinutih ljudi, onda pomislite iz te perspektive vidite da je sve ok ako je on dobro. Onda sam shvatila da oni svi koji žele da ruše Srbiju, žele da sruše predsednika Vučića jer on je simbol stabilnosti i napretka u Srbiji- rekla je na početku Hit Tvita Anan Brnabić.

- Ako mene pitate šta je najveći problem naše opozicije nije da su samo loši političari već i loši ljudi. Oni su zaista neljudi, tako se ljudsko biće ne ponaša. Oni su juče imali šansu da pokažu elementarnu pristojnost ali to nisu učinili - rekla je Brnabić

- Vučić se sa Trampom video 4 puta, ali za njegovo zdravlje bi bilo jedino normalno i jedino dobro je da se vrati u Srbiju. To je najbolje za Srbiju da je on dobro i stabilno. Jedna stvar na koju možemo da računamo je da Vučić drži svoju reč- rekla je Brnabić na pitanje da li će predsednik Srbije otputovati u Moskvu.

Saša Borojević iz Udruženja Porodični alarm

Govoreći o maskru u Ribnikaru Borojević je rekao:

- Nismo saznali IP adresu, ko je dao novac dečaku da objavi knjigu, zašto nemamo završen odgovor na pitanje o Memorijalnom centru itd. Vikend je vreme sećanja odavanju pošte. Na mnogim televizijama nisu tio obeležili na prigodan način. dokazano je istragom da je majka dečaka ubice majka išla u Strazbur da ide da tuži Srbiju jer je dete u zatvoru, a zapravo je u bolnici. U Americi se to drugačije rešava, to ne dođe do suđenja. Predsednik je rekao da je isto veče došao predstavnik strane službe da traži da se dečak preda njima. Ko stoji iza svega ovog? Postoje velike indicije da je ovo bilo instruisano i da je ovo bio teroristički akt jer nikad SBB nije dao IP adrtesu- dodao je on.

PREDLOG BROJ 1: Napad na dekana

Mnogi su se pružili podršku Patriku Dridu, ali bilo je i onih koji su ga optužili da je pozvan da izazove incidente.

Patrik Drid, dekan DIF-a u Novom Sadu

- Mene nisu napali studenti naši studenti. Prepoznao sam profesora sa FTN-a, Dinka Gruhonjića, bilo je tu i nekoliko profesora sa Medicinskog fakulteta. Bili su tu oni koji su se obraćali preko megafona. Svi Šolakovi mediji su objavili da sam ja nasilno ušao u zgradu, na snimcima se vidi da to nije istina. Pokušao sam da pregovaram sa njima- rekao je Drid.

- Kod nas se nastava odvija online, ja sam pustio novinare da vide koliko je onih koji su se odlučili da uče- dodao je Drid.

- Šest studenata i profesora smo se dogovorili da u ponedeljak nezavisni novinari vide mailove studenata koji su se prijavili za nastavu. Međutim ima profesora blokadera pa kada su videli istinu napravili su barikade- rekao je Drid.

Kako objašnjava bes i agresiju usmerenu na njega:

- Tolika količina mržnje ja to nisam video u životu. Na početku je policija u civilu pokušala da pregovara, međutim napravljene su barikade, oni su se okružili gospođama od kojih sam dobio najviše uvreda. Profesori koji su bili u prvim redovima bili su Ješić, Gruhonjić, pojavila se Marinika Tepić. Tu je najmanje bilo studenata. Bilo je najviše onih koji prave haos u Srbiji- rekao je Drid.

- Ja sam pedagog i profesionalno ću se odnositi prema studentima. Neću da dozvolim da mi neko ukine pravo na rad. Dobio sam podršku profesora, ali nisam dao da daju saopštenja. Moram da kažem da policija nije napala studente- dodao je on.

Rektor nikada nije osudio nasilje nad svojim kolegama:

- Vi se sećate da je osuđeno nasilje nad dekankom Univerziteta u Nišu, kada je napala žena. Dodatna je sramota to što se nisu oglasili na isti način organizovano i brutalno nasilje nad dekanom Dridom. Iz proširenog rektorskog kolegijumu pokazali su da ovo sve nema veze sa prosvetom i sa obrazovanjem već da je sve ovo politika. Kako je sve ovo počelo, ovaj teror počeo je sa padom nadstrešnice. Ovo nasilje nad dekanom Dridom kada su kao zveri krenuli na njega, ovde su za malo čoveka ubili. Oni su toliki neljudi, izbušili su gume na ambulantnom vozilom pa se sad pitam kakve veze ovo ima sa padom nadstrešnice. To je samo bilo plodno tle. Isto je bilo kao sa zločinima koji su se desili 3. i 4. kada su krenuli u rušenje države. Sve je isto. Po receptu. Ovde su izgubili prilično živce i zbog frustracije što im nije uspela obojena revolucija, odatle je krenula ova mržnja i nasilje. Meni je lična čast što sedim ovde sa takvim dekanom koji radi ono za šta ga država plaća- rekla je Brnabić.

Borojević se nadovezao o političkom ekstremizmu.

- Ako ste imali Dinka Gruhonjića meni je to dovoljno. Ja o njemu mogu da govorim sve najgore. Potpuno razočarenje za mene je što ovde nema studenata. Ovo što sada vidimo ovde se jedino dogodilo u Ukrajini i svi znamo šta se posle desilo. Sedeo sam na Hilandaru sa studentom Bogoslovskog univerziteta i na pitanje da li mogu da budu u blokadi rekao je da o tome odlučuje 12 ljudi. Ako je neko povraćao po srpskoj zastavi, ko je ukino proslavu Svetog Savu kako to sa Bogoslovskog fakulteta mogu da podrže- rekao je Borojević.

Drid se zahvali studentu koji mu je pomogao da dođe do saniteta:

- Oni su oteli ključ od saniteta, gurali su sanitet, izbušili gume. Ja sam dobio mnogo pretećih poruka. Ja sam tražio zaštitu, makar na mesec dana dok se sve ovo ne zaustavi, Mi 12. krećemo sa online napadom, neću dozvoliti napade na Patrijarha i na moj fakultet- rekao je Drid.

- Kada vidite dete koje pokazuje srednji prst pored majke vidite da to nije normalno- dodao je Borojević.

Poruka Drida onima koji nisu reagovali i onima koji ga nisu zaštitili:

- Studenti ne stoje iza ovoga oni nisu znali za zahteve. Mi smo imali sastanke sa neformalnom grupom studenata, kad neko počne da priča da želi da se nastavi nastava oni izađu iz anfiteatra. Ja sam dobijao redovno izveštaje sa njihovog plenuma, pa su čak jednoim doneli odluku da mi stupamo u štrajk. Onda su doneli odluku da ne može da se brani doktorat jer su ' članovi sns-a'. Na kraju tog plenuma njih 7 od 1450 je donelo odluku o premijeru. Možda bi trebali da organizujemo plenume i uvrtićima da se i tu donesu odluke- dodao je Drid.

- Profesori na ovom fakultetu su dobro unovčili nesreću u Novom Sadu. Ovo deluje kao fudbalska utakmica na kojoj neko želi da sruši FIFU. Bilo je dosta igre i institucije treba drugačije da se postave. Meni nije jasno gde je ovde policija. To je veliko pitanje- rekao je Borojević podsećajući na 2017. godinu kada je jedva uspeo da skupi potpise za izlazak na izbore.

- Ja nisam mnogo čuo koalicione partnere SN S-a koji su se oglasili. Ovde se pet ljudi obraća- rekao je Borojević.

- Da li je zaista samo u pitanju neko ko je Dinko u priči ili ima više onih koji su na različitim mestima ali se vešto kriju- dodao je on.

Drid je reagovao na Borojevićevu izjavu i rekao da su oni koji su došli opkolili policiju koja je pokušala da ga zaštiti.

- Poruka svim dekanima je da moramo završiti godinu. Ovo nije igra, veliki su troškovi, nek puste one koji hoće da uče, a oni nek protestuju tamo gde je mesto, na fakultetima mora da postoji bolja zakonska regulativa- rekao je Drid.

Ana Brnabić se nadovezala i rekla da ne možete niko da uništiti visoko školstvo i da ne odgovarate za to.

- Jako je teško za MUP da reaguje kada je ovo organizovano spolja. Oni su ljudi za malo ubili dekana, a onda imate one koji kažu imate prekomernu reakciju policije. Oni žele upotrebu sile da bi Srbiju destavbilizovali. Teško je naći dobar balans. Vi vidite da je sve manje blokadera koji ne žele da učestvuju u ovom svemu- rekla je Brnabić.

Ona je pomenula nesreću iz Severne Makedonije gde su posle nesreće studenti pokušali da se organizuju, tačnije studenti su otišli, neko ih platio, ali niste imali grupe za pritisak da bi to uspelo.

PREDLOG BROJ 2: Plenumašenje

- Naš recept je bio dijalog, tražilo se rešenje da dođemo do rešenja 2017. kada smo izašli na izbore- rekao je Borojević.

- Kada je bio jedan protest studenata pre godinu dana kada su osudili govor mržnje Dinka Gruhonjića. Oni su već tada spremali ono što se dešava sad. Rektor je izbačen iz rektorata nasilno, a potom je dekan Ekonomskog fakulteta u Subotici tražio je ostavku što čovek ne dolazi na posao. Ja sam im rekao napravite političku stranku ali ne na fakultetu. Mislim da je većina zavbedena, ali postoji jedna grupacija koja dobija dnevnice za ovo- rekao je Drid.

- Ja jedva čekam da se oni obrate 'nenadležnoj predmetnoj instituciji' predsedniku Vučiću da raspiše vanredne parlamentarne izbore, da vidim kako će njemu da se obrate. Onda shvatite da vam je predsednik jedina institucija koja vam je važna, a tako su ga nazvali oni kojima samo on može da ih sasluša. Jedva čekam da vidim kako će uspeti u politici kad su ovako uspeli da se na početku vežu u čvor- rekla je Brnabić.

- O parlamentarnim izborima će odlučiti Aleksandar Vučić. Što se tiče njihovog bavljenja politikom, predsednik je prvi dan rekao da će ispuniti sve njihove zahteve. On je video i obrazložio narodu šta će se desiti i to se i desilo, zato ga oni i mrze. Ti fakulteti nisu vaši, to su fakulteti ove države, svih nas i ne možete da ih prisvojite kao svoje izborne štabove. Imate toliko novca da ste na plenumima izglasali da kupe mašinu za brojanje novca. Onda iznajmite prostoriju, pa tamo organizujte šta želite. Nikako nije problem da se bave politikom, nama su potrebni mladi ljudi u politici, ali da se time bave tamo gde je mseto- rekla je Brnabić.

Ovih dana smo čuli da su svi dekani i prodekani podneli ostavke.

- Ako nisu mogli da sačuvaju autonomiju fakulteta nije mi jasno zašto nisu ranije podneli ostavke, a opet to je čin kukavičluka, jer niko ne zna od njh kako će da nadoknade godinu i pokazuju da ni u jednom trenutku nisu razmišlali šta će sa studentima. Baš ih briga za studente. Oni se bave svojim učešćem na listama i kako će se oni kotirati na tim listama. Oni se bore za mesta, sebe vide kao premijere, predsednike, ministre- dodala je Brnabić.

- Ne znam da li je rektor svestan da privrednici imaju pad profita, da li se oseća odgovornim za sve ovo, ako se ovako nastavi da li ćemo imati za plate i penzije- rekao je Borojević.

- Ne koristi se pravni sistem iako imamo dobre zakone- dodao je on.

- Ovo je sve duboko politička igra. Rektor ima krivičnu prijavu od strane studenata, a nas neko pita zašto je rektor pozvan na informativni razgovor. Mi smo dobili primedbu na račun toga- rekla je Brnabić.

- da su pola vremena koje su iskoristili na maltretiranje naroda iskoristili na rad imali bi bolje rezultate. I šta je bilo, nema prelazne vlade i sada opet treba da traže izbore koje će da izgube- rekla je Brnabić.

Jedna gledateljka koja se javila glasila je za predlog broj jedan, pa se pita šta se desilo da studenti napadnu dekana. Takođe i druga gledateljka se složila i rekla da je Drid samo čovek koji radi svoj posao.

Gledaoci u toku emisije moli su da glasaju za predloge na Fejsbuk stranici Hit tvit i na tviter nalogu hit_tvit. Takođe, gledaoci u toku emisije su se uključivali i glasali i uživo u emisiji.

Autor: Jovana Nerić