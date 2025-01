UŽIVO NA TV PINKI I PINK.RS! Vučić osudio UPAD studenata na Svetosavsku akademiju Matice srpske: Za mene je to SKANDAL nad skandalima

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić najavila je sinoć da će se danas popodne javnosti obratiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić, premijer Miloš Vučević i ona kao predsednica Narodne skupštine.

Vučić se na samom početku obraćanja osvrnuo na tragediju u Novom Sadu u kojoj je stradalo 15 osoba.

- Prošlo je skoro 90 dana od tragedije u kojoj je stradalo 15 naših građana. Svaka država pokušava da ih spreči, ali kada se dogode, treba izvući pouke, a odgovorne adekvatno kazniti. Mi smo kao država pokušali da pokažemo empatiju i pomognemo porodici, kao i da ustanovimo uzroke za ovu tragediju. Tužilaštvo je podiglo 13 optužnica protiv odgovornih lica -rekao je Vučić i dodao:

- Za ta tri meseca od tragedije, stvorena je atmosfera koja nikome ne odgovara. Posebno je važno da se istakne činjenica da ovakvo stanje u društvu nikome ne odgovara. Nisam uplašen zbog političkih reprekusija, međutim, ne dopada mi se što se nalazimo u nekom vakumu gde ne razgovaramo jedni sa drugima. Pre nekoliko dana sam zamolio predstavnike vlade da mi pronađu stvari na kojima insistira druga strana, pa sam seo da vidimo šta možemo da učinimo i da pokažemo dobru volju. Mi želimo dijalog i razgovor, mada znam da će bezbroj njih reći da je poziv na dijalog trenutak slabosti -rekao je Vučić.

Vučić se zatim osvrnuo na četiri zahteva studenata.

PRVI ZAHTEV STUDENA:

- Ovde su izneta 4 zahteva studenata. Prvi zahtev studenata: Da se objavi celokupna dokumentacija u vezi pada nadstrešnice. Ministarstvo je objavilo na sajtu Vlade relevantnu dokumentaciju, posebno ono na šta su mislili da je vezano za izvršenje dela, kao i tužilaštvo. Više desetina hiljada stranica, i uputilo je na sajt infrastrukture železnice. Više tužilaštvo iz Novog Sada je objavilo celokupne spise predmeta. Jer da nije bilo svih dokumenata koja su relevantna za podizanje optužnice, ne bi bilo ni akta za optužnicu protiv 13 lica. Izašli su i konkretizovali zahteve oko prve tačke. Sistematizovali su u čak 34 tačke. Učinili smo dodatni napor da vidimo šta imamo, šta nemamo, možemo li šta da pribavimo, posebno što neke od tih tačaka imaju više stotina dokumenata. Danas smo već objavili i u toku je dalje objavljivanje još 925 dokumenata -rekao je Vučić i dodao:

- Ovo su tražili predstavnici Građevinskog fakulteta, klasifikovano u saradnji sa studentima, u 24 tačke, dodatne 24 tačke. Za nas je strašno važno da budemo transparentni, i da vidite da smo sve dali, da ne slušate prazne priče kako negde neko nešto ne daje, falsifikuje, da svakome bude jasno da smo mi uradili svoj posao. Prvo, ne razumem zašto Vlada odmah nije objavila osnovni ugovor. Zato sam rekao predsedniku Vlade da je potrebna hitna rekonstrukcija. Uopšte nije bilo oznake tajnosti ili poverljivosti na tom ugovoru. Danas je objavljen u potpunosti i 75 ugovora sa podizvođačima, mislimo da ih ima 72 biće objavljena najkasnije prekosutra ujutru, zato što to nije bio deo spisa predmeta -rekao je Vučić.

- Imam i privremene situacije i račune, sve vam ovde stoji i to sada u potpunosti objavljujem. Okončana situacija nije objavljena, ona se izdaje po završetku svih radova. Sve je objavljeno baš kao što su tražili u petoj tački. Tačka 6, nema mnogo veze s izvršenjem krivičnog dela, objavljen u potpunosti i takođe se pitam što nisu ranije objavljeni. Tačka 8, zahtevane su verzije 1, 2 i 3, već je bilo objavljeno ispunjeno i pokazane sve tri verzije. Tačka 9, ispunjene i priložene sve 4 verzije ukoliko večeras već imate na na sajtu i možete da vidite. Tačka 10, priloženi su aneksi i pojašnjenje, aneks ugovora ne postoji jer je sadržina samo tabela cena, a ovo je sadržano i u samim aneksima. Tačka 11, ispunjeno i u potpunosti priloženo. Tačka 12, građevinski dnevnik, ne znam šta će im, ali u potpunosti je ispunjeno. Tačka 13, mesečni izveštaj za april, ispunjeno. Tačka 14, knjiga inspekcije, ispunjeno, dostavljena knjiga inspekcije. Tačka 15, ispunjeno. Tačka 16, zahtevan je zapisnik o primopredaji i konačnom obračunu, radovi nisu dovršeni i dokument ne postoji. 18, zahtevano idejno rešenje, ispunjeno, priloženo. 19, ispunjeno, priložen snimak i propratni mejl izvođača. 20, nije podneta nadležnom organu, ne postoji, nemamo okončanje radova. 21, ne može jer nije završeno, nesreća se dogodila 14 dana kad je krenula prijava radova. Tačka 24, nije podneta zato što se nesreća tada nije dogodila. Bukvalno sve što imamo smo dostavili. Ne postoji više dokumentacija koja ima bilo kakve veze s građenjem na železničkoj stanici -rekao je Vučić.

DRUGI ZAHTEV STUDENATA:

- Drugi zahtev studenata: Javna tužilaštva po hitnom postupku pokrenula su postupke protiv 37 lica. U te postupke spada sve ono što je javnosti bilo poznato i za šta su podnošene krivične prijave. Što se tiče javnih funkcionera, to je rešeno -rekao je Vučić.

TREĆI ZAHTEV STUDENATA:

- Tu sad postoji mali problem. 13 studenata i profesora je procesuirano i za sve je predviđeno da se podnese odluka o pomilovanju. Ja nikada koliko sam predsednik nisam donosio odluku o pomilovanju, 9 godina sam predsednik. To je uvek veoma rizično, ne možete uvek da uzimate pravdu u svoje ruke. Ovim se otvara jedna Pandorina kutija, kojom ću morati da se bavim na dnevnom nivou, ako tako bude. Postoji osnovana sumnja da jesu počini krivična dela i tu je reč o nekim od lidera, poznata imena. Nasilja koja su proizvedena, dobili su predistražni postupak. Ja ću, ukoliko ne postoji drugo rešenje, u skladu sa i zakonom o predsedniku republike i ustavnim ovlašćenjima, biću spreman da potpišem odluku o pomilovanju od krivičnog gonjenja. To ću najkasnije u sredu da uradim i oni više te probleme nemaju -rekao je Vučić.

ČETVRTI ZAHTEV STUDENATA:

- Ovo radim da cela Srbija vidi da smo u stanju da sve uradimo i ispunimo. A kako će ljudi to da tumače, to je na njima. Povećanje troškova, izračunali smo i odmah rekli: Evo odmah za materijalne troškove. To će ići na plate profesorske. Naša računica je da mi treba da damo oko 104 miliona evra. Ovo su ogromna povećanja za profesora i za sve druge ukoliko odluče da rade jednoga dana. Uspeli smo da ispunimo sve što su smislili i dopisivali u prošlim danima -rekao je Vučić i dodao:

- Zašto sve ovo? Nasilje na ulicama nam nikada nije potrebno. Pojedini su se ponadali da će studenti obaviti prljavi posao za njih. Studenti na to se nikada nisu obavezali i mi želimo da se oni vrate i da uče, kako bi obezbedili stabilnost države. Po prvi put imamo smanjenje direktnih stranih investicija, što je znak da se ova dešavanja odražavaju na naš ugled u svetu. Ovo pravi problem u ekonomskom napredovanju zemlje, jer svi žele da žive bolje i da imaju veće plate i penzije. Ekonomija je suština, a na nju utiču svi faktori. Zato nam je ovo od presudnog zanača. Studenti su se za razliku od nekih drugih držali ova četiri zakona i ovo mora da pokrene dijalog u društvu -rekao je Vučić.

Vučić je najžešće osudio upat pojedinih studenata na Svetosavsku akademiju Matice srpske.

- Nikada neću moći da podržim i da ne izrazim zgražanje na upad u Maticu srpsku. Možete da mi ispirate mozak, da mi objašnjavate kako je to baš divan potez, ja to nikad neću razumeti. Za mene je to skandal nad skandalima. 200 godina za godinu dana slavimo Matice, ta sramota se za svo to vreme nije dogodila. Oni ljudi sede, ne veruju šta im se događa. To nasilje gde sprečavate političke neistomišljenike da imaju drugačiji stav mora da stane. S jedne strane imate bes, s druge sklanjanje u stranu, te da na prvoj strani rapidno raste bes na političkoj strani, a mora da bude zaustavljen po svaku cenu. Potrebno nam je smirivanje tenzija i razgovori. Znam da su studenti rekli "nećemo da razgovaramo s tobom", ja sam uvek spreman. Video sam da imaju i majstorske kandidate u šahu, ja s njima ne mogu da izađem na kraj, hvala lepo, pružim ruku. Spreman sam da razgovaram o svakom problemu. Razgovorom se problemi rešavaju, a ne drugačije. To je jedini put u budućnost, tome bi trebalo u školama da ih uče, a ne mržnji prema bilo kome drugom -rekao je Vučić i dodao:

- Takođe, ja time završavam i dajem reč Milošu i Ani. Već ove nedelje ćemo imati mnogo važnih stvari, od otvaranja auto-puteva, do toga da ćemo imati važne goste. Mi moramo da nastavimo da radimo, zemlja mora da funkcioniše. U ovim teškim političkim vremenima pokazalo se koje spreman da se bori i radi, ko nije. Očekujem da više od 50 odsto ministara bude zamenjeno u jednoj kompletnoj rekonstrukciji - zaključio je Vučić.

Građanima Srbije se zatim obratio premijer Miloš Vučević koji je pozvao sve dekane i rektore kako bi se započelo sa dijalogom.

- Vrata Republike Srbije su otvorena i ne prihvatam floskule da je rano ili kasno za njih. To svi građani Srbije očekuju. Apelujem da zajedno radimo na pripremi vraćanja studenata u klupe, to nije pitanje samo za studente ili profesore već za sve. Preko nam je potrebno smirivanje strasti i Vlada je načinila prvi korak. Razgovori su jedini put iz izlaska iz ove situacije. Još jednom ponavljam da smo spremni za razgovore sa svima -rekao je Vučević.

Nakon premijera Vučevića, građanima Srbije se obratila predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić.

- Uskoro nas očekuje sednica na kojoj ćemo na dnevni red staviti raspravu o poverenju Vladi, kao i meni predsednici Narodne skupštine. Očekujem da predstavnici opozicije učestvuju u radu ove sednice, jer su upravo zbog te dve tače pokušali da blokiraju rad sednice kada je rasprava o budžetu bila na tački dnevnog reda. Ja sam otvorena za sve razgovore, ali ono što ne mogu da dozvolim je blokada rada Parlamenta -rekla je Brnabić.

Autor: Iva Besarabić