Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u dvodnevnoj je poseti Rasinskom okrugu, u okviru koje će u Ćićevcu, Varvarinu i Trsteniku razgovarati sa meštanima i obilaziti fabrike.

18:25 - PREDSEDNIK SRBIJE SE OBRAĆA GRAĐANIMA

- Bata me je podsetio na period od pre 12 godina, kada se setim da niko nije ni sanjao da će kzor Trstenik proći auto-put, kakve su to porođajne muke bile... niko nije verovao u to. Danas je to usputna činjenica, kao da je s neba palo. Pa što ga ne izgradiše oni koji nas stalno kritikuju? Što nisu metar tog puta napravili. Došao sam u fabriku "Petoletka", sve neka smrknuta lica. Fale pare, čekaju pare. Seo sam ispred hale da pozdravim radnike, duguju 5 miliona i 200 000 evra. Da bi to rešili, moramo da damo novac na poklon ali da nam neko obeća da kada prodiše kompanija, da nam da obećanje da će da prodiše kompanija. Ono što je važno, nećemo ovaj put samo da puštamo, već ćemo da proveravamo kako se novac troši da bi stvarno imali pare sledeće godine. Već sledeće nedelje dobićete prvu sumu. Moraće da se radi ozbiljno i odgovorno - rekao je Vučić.

Proizvodi "Petoletke" od strateškog su značaja za Srbiju. To je jedno od najvažnijih mesta u našoj zemlji, naveo je on.

- Takođe, kada sam dolazio, obilazio sela, obilazio Drenovu, gledao gde ćemo i kako da obnovimo školu u mestu patrijarha germana i Dobrice Ćosića, pa otišao do Ljubostinje i gledao kako da dodatno pomoglemo u izgranji još jedne kripte u Ljubostinji, sve ono što su važne stvari za Trstenik. Uvek sam se pitao, a kako to da nisu oni uradili, neki od ranije. I šta se to u međuvremenu dogodilo da ti koji su bili najgori imaju obraza da nam drže pridike i da nam objašnjavaju kako su oni spas. Sebi sam postavio tu zagonetku i trudio da pronađem odgovor - rekao je predsednik Srbije.

- Može demokratija, izbori, može sve, ali prelazne vlade neće biti. Biće samo jedna jedina srpska vlada. Ponudili smo razgovor i mladim ljudi koji protestuju mesecima, ne uče. Dođite da razgovaramo? Zašto nećete? Mi želimo, ispunili smo sve zahteve. Isplatili smo danas i stipendije za sve studente, kao i rate za kredite - rekao je Vučić potom.

- Molim naš narod da ne reaguju na nasilje. Proći će i ovo zlo doba. Naše je da im stalno nudimo dijalog i razgovor. I znamo da ga neće, znamo da im nije do razgovora. Naš će posao da bude i ostane takav. Svaki razgovor je lekovit, samo tako Srbija može da ide napred. Želim da pozovem profesore sa fakulteta da razgovaraju sa državom. Da započnemo dijalog, da probleme rešavamo na najbolji način u interesu svih građana. Spreman sam u svako doba dana i noći. Zadovoljan sam onim što ostavljam iza sebe, u svakom sam smislu ostvario ono što sam želeo. Imam još neke snove vezane za EXPO, kako da nam prosečna plata bude 1400 evra, ali sam zadovoljan. Niša mi važnije ne postoji od političkog nasleđa. Imam troje divne dece, ponosan sam na njih. Šta mi je još potrebno? Lagali su vas za Jovanjicu, za moje restorane koje nemam, račune koje nemam, nemam ni u jednoj zemlji račune, borio sam se 13 godina za ovu zemlju bez godišnjeg odmora, živeo svaku muku ove zemlje. Ostavljam ovu zemlju mnogo bolju nego onu kakva je bila kad sam došao na vlast. Šta takav čovek ima da izgubi? Ništa, ali vam neću dati Srbiju na tacni vama koji hoćete da je srušite - boriću se do poslednjeg atoma snage protiv najgorih i u ovoj zemlji i spolja. I ništa mi ne možete, ovome što smo uradili pisaće se knjige. - rekao je predsednik na samom kraju obraćanja.

18:20 - Doktorka Dragica Gočanin Pejčić obratila se na skupu u Trsteniku.

- 24 godina radim kao lekar u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Podsetiću vas na nedaće u našem zdravstvu koje smo imali ranije. Smatram da su ta vremena iza nas i da je to prošlost. Zdravstveni sistem je sada na usluzi svim građanima Srbije i tome svedočimo mi zdravstveni radnici.

18:16 - Ministar odbrane Bratislav Gašić se obratio građanima

- Ovde nas je danas okupila jedna patriotska ideja da podržimo Pokret za narod i državu. Pokret je jedini garant da će našu Srbiju voditi Srbi, a ne strane ambasade.

- Kome odgovara da nam plate raste, da se Srbija gradi, da vodi samostalnu i nezavisnu politiku? Nikom, osim nama koji živimo u Srbiji i drugu zemlju nemamo. Želimo li da onima koji su vlast zaokupili ličnim bogaćenjem Crnu Goru odvojili od nas? Onima koji su nas odvojili od Kosmeta? Hoćemo li dopustiti da opet dođu na vlast? Nikada. Zato dižemo glas, ali naš glas nije protiv, nego za, za snažniju, bogatu i prosperitetnu Srbiju. Zato formiramo novi državotvorni pokret za sve koji nikad ne bi prodali veru za večeru - kazao je Gašić i zahvalio predsedniku Vučiću na tome što je došao u Trstenik da pokažu ko je većinska Srbija.

18:12 - Predsednik Vučić u Trsteniku.

17:29 - Predsednik Srbije obilazi manastir Ljubostinja.

Tokom dvodnevne posete Rasinskom okrugu predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obišao je manastir Ljubostinju.

- Ja sam ovde treći ili četvrti put. Ljubostinja je posebna, zadužbina knjeginje Milice, tu su i mošti Jefimije.

17:11 - Vučić u Trsteniku obilazi fabriku 'Prva Petoletka'

- Mi ćemo sledeće nedelje da obezbedimo milion evra od Fonda da krenete da nešto radite, a sledeće nedelje donosimo zaključke da rešimo problem obrtnih sredstava da možete da pravite reprograme - najavio je Vučić radnicima fabrike Prva Petoletka.

- Situacija nije ružičasta. Neće biti lako, ali mora da se sedne, pa makar dali i više para. Ne morate da brinete za svoj posao i svoju egzistenciju. Prodisaće firma.

16:03 - Predsednik obilazi pogon za proizvodnju nameštaja 'Nameštaj Lika'

- Mnogo vam je lepo ovde. Lepo ste ovo sredili - konstatovao je predsednik na početku.

Vučić vlasnika pitao kako je odlučio da krene u proizvodnju nameštaja, a on mu je ispričao da je to porodični biznis koji je pokrenuo njegovo otac i da zapošljavaju trenutno 20 radnika, a da nameštaj i izvoze.

- Uspevamo da napravimo najbolji odnos cene i kvaliteta. Naš najprodavaniji proizvod je stolica - rekao je vlasnik.

Predsednik je tokom obilaska pozdravio radnike koji rade na proizvodnji nameštaja. Vlasnik je rekao da bi mogao da poveća proizvoidnju za 30 odsto, a predsednik je rekao ministarki Mesarović da mu država pomogne šta može.

- Nama nije problem da investiramo, da obezbedimo novac, ako vidimo da neko ima ideju, marljivost - rekao je Vučić i objasnio da je privatni sektor i da su ovakvi mladi ljudi važni.

Na pitanje novinara da prokomentariše to što je Evropska komisija negirala da je tražila od tužilaštva optužnicu za nadstrešnicu, kaže:

- Hoćete da mi kažete da su ovi lagali? Pa dobro. Jel prvi put da su lagali? Jel poslednji put da su lagali? Shvatio sam da svi u ovoj zemlji uživaju da mi pokvare raspoloženje. Kad dođem na jedno divno mesto kao što je ovo ja moram da se bavim ludostima i lažima onih koji svakoga dana nešto lažu, pa što bih se time bavio. Evo uživam ovde, gledam kako Srbija napreduje. Stavite se samo jedan dan u moje cipele i probajte za ceo život istrpite ono što ja istrpim u jednom danu, laži i besmislice, pa da vidite dal je to jednostavno i zašto želim da razgovaram sa običnim narodom koji se ne služi takvim kerefekama.

Na izlazu je predsednika sačekala jedna baka koja je tražila pomoć za sina jer ne može zbog bolesti da radi, ali mu je objasnila da im fale i putevi. Predsednik joj je rekao da će probati država sve da popravi, a da će videti šta mogu da pomognu njenom sinu.

15:09 - Predsednik Srbije u Varvarinu razgovara sa građanima

Predsednik odgovara na pitanje meštanina da mu pomogne da njegov zaselak dobije pijaću vodu.

- Mi smo sa Ćelija uspeli da dovedemo vodu. Uradili smo najteži deo posla, da sa jezera dovučemo do Varvarina i Ćićevca, ali problem je zbog azbestnih cevi, pa moramo drugu dokumentaciju da uradimo. Ja sam kriv, priznajem, i to će biti urađeno tako da budete zadovoljni - kazao je Vučić.

Penzioner se obratio predsedniku i pitao je za most preko Morave kod visećeg mosta, između Ćićevca i Varvarina.

- Za pešački, viseći most smo dobili projekat. To će Koridori da izgrade. Za taj most dobićete u pisanoj formi, kada budemo sve sagledali - kazao je Vučić.

Put u Obrežu je svima problem, kazao je drugi meštanin.

- Pre marta će da dođu mašine da rade - naveo je predsednik.

Srđan Gligorijević smatra da je najveći problem što, kako kaže, puno dece ode za druge gradove, i da grad nema čime da zadrži decu, nema nijednu fabriku, kao i da voda jeste stigla sa Ćelija, kao i da su postavljene bandere, ali nije došla struja. Kao treći najveći problem naveo je smetlište na putu Varvarin-Ćićevac koje redovno gori i zagađuje vazduh.

- Prvi problem je nizak prirodni priraštaj svuda, samo to nećemo sebi da priznamo. Mi više ne gubimo ni peti deo ljudi odlaskom u inostranstvo, u odnosu na to koliko nemamo dece. Hoćemo lepo da živimo, da ne moramo o mnogo dece da brinemo, nikoga ne interesuje kako će država da živi sa manje i manje dece. To da će deca da idu odavde u Kruševac, Kragujevac, Niš i Beograd, ići će i i dalje, važno je da ostanu u Srbiji. Da dođe fabrika ovde, pitanje je da li bismo mogli da nađemo 200-300 ljudi da rade. Ja da vam obećavam nešto što nije moguće, ne pada mi na pamet. To tako ne ide nigde u svetu. Ali ću dati sve od sebe da nekog od investotora pronađemo.

- Stavite se malo u tuđe cipele, lako je biti protiv svega. Gde da postavimo deponiju? Na čije imanje? Blizu koje kuće? Govorim o principu. Radimo regionalnu deponiju pa će biti lakše. Biće sve u redu, može sve. Srednje ime nam je da opsujemo državu. Ako vodu budemo proveli, to je nebo i zemlja, drugi grad, druga zemlja.

Arsić Ivan iz Obreža se zahvalio na velikom projektu koji je došao u njihovu opštinu, i iako je svima problem put, koji je dobio 20 kilometara puta, da mora da se pohvali ono što je do sada urađeno.

Marija iz Opštine Varvarin kaže da je poslata dokumentacija Ministarstvu kulture za biblioteku koja je renovirana, te da su potrebni nove zavese i rasveta za Dom kulture.

Katarina iz Obreža je pitala za realizaciju projekta nove škole, jer je stara u jako lošem stanju. Vučić je kazao da bi nova koštala 2.400.000 evra.

- Rešićemo školu - najavio je predsednik Vučić, na aplauz okupljenih.

Jedna samohrana majka, Milica, sa 10.500 dinara penzije koja je, kako kaže, zakvaljujući Vučiću podignuta, isplatila je kuću i 5 ari placa, ali nikako iz opštine da se pošalje geometar da se to reši. Nije joj lako, kaže, u kućici, gde nema vode ni ništa.

- U ponedeljak će predsednica da vas obiđe da vidi za to - kazao je Vučić.

Manuela Milovanović iz udruženja građana, pita zbog čega država ne može da obezbedi da deca sa smetnjama u razvoju imaju ista prava, npr. lične pratioce, kao u Beogradu.

- Postoji nova moda u celoj našoj zemlji, a ta nova moda je, daj da kažem sve najbolje o Beogradu. Ja razumem gnev ljudi da u Beogradu ne moraju da plaćaju udžbenike i vrtiće, ali za ličnog pratioca, opština za to izdvaja novac, a mi dajemo još toliko. Ako mislite da bi se bilo kome isplatilo da se pravi nova služba i plaća 3 puta više, ja to ne mogu da razumem - kaže Vučić.

On je upitao da li je bilo koje dete imalo problema. Manuela kaže da od septembra meseca nema pratilaca i da se sredstva potroše veoma brzo.

Vučić je upitao kako to da se novac brzo potroši i rekao da je to stvar za koju će morati da se obezbedi novac.

14:41 - Predsednik Vučić obilazi fabriku Kolarević u Ćićevcu, koja zapošljava oko 200 radnika, a bavi se obradom drveta i proizvodnjom nameštaja od masiva.

Vučić je razgovarao sa upravom i radnicima. On je svima poželeo srećan rad, i interesovao se za sertifikate koje moraju ispoštovati u proizvodnji.

- Divno izgleda hala. Pola sveta sam obišao, ovako lepu halu nisam video - kazao je Vučić.

Vučić je rekao Bratislavu Gašiću da je potrebno da se dovede još investitora u ovaj kraj, i da će država pomoći.

Vučiću je predstavljen i objekat, modularna drvena kuća, koja se proizvodi u ovoj fabrici.

13:57 - Predsednik Vučić posetu Rasinskom okrugu počeo je u Ćićevcu, gde u zgradi Narodne biblioteke razgovara sa građanima, a potom će obići fabriku Kolarević d.o.o.

- Ja sam molio Miru i Batu da ja sa vama razgovaram, ne da govorim, tražio sam da slušam vas, a malo vi mene. Ja ću da stojim i da vas slušam, da čujem šta su vam najveći problemi - kazao je Vučić.

Vučić je razgovarajući sa meštaninom Mrzenice rekao da je potrebno da se uradi nasip kod Velike Morave.

- Sine, dobićeš odgovor za pet minuta - rekao je Vučić rešavajući jedan od problema meštana.

Vučić je nakon nekoliko minuta istakao da ovaj problem košta, ali da će već sutra doći ljudi iz ''Srbijavoda'' i rešiti problem.

Naime, Mateju je interesovalo kada će biti izgrađen nasip jer je izmešten tok Morave i približio se selu. Iako, kako kaže predsednik Vučić, to košta između 300 i 500 hiljada evra, biće urađeno.

Vučić je zatim odgovorio na problem o školi u Pojatu, koja je poplavljena, te upitao zašto mu taj problem nije naveden.

- Sreća, pa sam vas pitao, nijedan od ova tri problema mi nije naveden - kazao je Vučić obraćajući se ljudima iz Opštine.

Istakao je da iako ljude u Ćićevcu najmanje zanima gasifikacija, to je najskuplje.

- Kada dođe gas, onda ćete imati pravog velikog investitora, za 250-300 zaposlenih. A ovo za Pločnik i vodovod što ste tražili, to će biti urađeno - kazao je Vučić.

Meštani su pre svega istakli nezadovoljstvo zato što nije isplaćena pomoć nakon poplava, za saniranje štete. Jedan meštanin se žalio zbog visine prevremene penzije.

- Nije Mira samo za to kriva, nego i vi drugi. Ne može država baš sve da isplati što se nekome desi i višom silom. Ako hoćete samo da me saslušate. Nemoguće je neke stvari da mi isplatimo po zakonu. Kada odete pre vremena u penziju, za to postoje zakonske formule. Ali ako krenemo da menjamo, onda nema više vremena ni da isplaćujemo kako treba - istakao je Vučić.

Što se tiče odštete za poplave, Vučić kaže da je isplaćeno sve za objekte, ali nije isplaćeno sve za useve.

- Evo Siniša, ako je to problem, odvojite 10 miliona, pa isplatite. Ali ako mislite da država može sve to što vam ode paradajz, pa da nadoknadi svaki gubitak koji je nastao elementarnom nepogodom, pa nema te države u svetu. Nemojte da vas lažu. Ne postoji ćup iz kog se to vadi. Zemlja mora da se razvija i ide napred da bi mogla da daje novac - naglasio je Vučić.

On kaže da je neophodna privatna inicijativa, čak i u situacijama kada država može da pomogne.

- Mora da se pravi infrastruktura. Dođite sa projektima i planovima, primiće vas moj šef kabineta Ivica Kojić. Primićemo vas i videti kako to da rešimo - kazao je Vučić na pitanje o putevima u ovom kraju.

Predsednik Vučić je u Ćićevcu rekao da je potrebno pojačati službe gerontodomaćica, i istakao je da opštine dobijaju taj novac od države.

Vučić je rekao da je SNS formiran pre 17 godina i da su bez ičije pomoći pobedili na izborima, a zatim promenili Srbiju.

- Sada ponovo imamo rekao bih previše izražene političke sukobe i trzavice, podstaknute i spolja. A imamo i mnogo ljudi koji nisu razumeli svoju ulogu, i potrebe naroda. I zato ću i večeras u Trsteniku pričati o tome, da se formira pokret, koji nije za jedan dan i jedne izbore, da idemo napred, da radimo i da Srbija pobeđuje. Zato moramo videti kod nas šta je loše. Zato se ja brinem ako sam ja jedini koji dolazi da sluša vaša pitanja, ako niko to drugi ne radi, to je veliki problem. Svako mora čuti vaša pitanja, ako se to nekome ne sviđa, neka ide od nas - naveo je Vučić.

Vučić je obećao da će infrastrukturni radovi biti završeni i da će se on sam uveriti u to, i poručio je da nam je država napadnuta.

- Tu više nema nikakvog foliranja, napadnuta je i spolja i iznutra. Znaćemo da se borimo. Tražićemo dijalog, ali odbranićemo državu, i Srbija će ići napred - zaključio je Vučić.

13: 45 - Veliki broj građana okupio se i čeka predsednika. Oni su razvili transparent na kome piše "Ćićevac je uz Vučića".

