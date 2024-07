Vučić iz Kaira za jesen najavio afričku i azijsku turneiju: Do kraja godine zajednička vojna vežba sa Egiptom!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić nalazi se u dvodnevnoj poseti Egiptu.

- Razgovarali smo o svim važnim geopolitičkim pitanjima, ali najkonkretnije o saradnji Srbije i Egipta. Pričali smo i o saradnji na vojnom nivou. Dogovarali smo kako da povećamo trgovinsku razmenu, potvrdili da imamo zajedničke statove po važnim geopolitičkim pitanjima - rekao je Vučić i dodao:

Posebno je važan Sporazum o slobodnoj trgovini, 33,5 odsto srpskih proizvoda da izvozimo u Egipat bez carine, kao i 87 odsto poljoprivrednih

- Važno je da za privrednike stvorimo dobre uslove - rekao je on.

- Posebno bih se zahvalio predstavnicima Arapske lige. To pokazuje kakav je odnos Srbije prema 22 članice Arapske lige i obrnuto. Afrika i Azija su kontinenti koji najbrže rastu i značajni su nam za dalji napreda - istakao je Vučić i napomenuo:

Imaćemo sastanak i sa predsednikom Vlade i predstavnicima parlamenta. Videćemo novi glavni grad. Već ulaženo 60 milijardi. Predsednik Sisi mi je rekao da će se i on preseliti

- Na jesen bih išao na ozbiljniju afričku i azijsku turneju - rekao je Vučić i istakao da je cilj da 80 odsto afričkog kontinenta bude pokriveno diplomatskih predstavništvima, ali i ekonomskim.

- Videli ste da su Si i Putin dolazili ovde i uvideli znaja arapskog sveta - dodao je on.

- Mi ovdavde uvozimo kalcijum fosfat - kazao je Vučić te poručio da će ove godine uvoz da se poveća i veruje da Srbija može da ide na 500 miliona ali da je važno prvo povećati kapacitete Srbije.

Ukazao je i na to da je potrebno davati veće subvencije za stočarstvo kako bi se povećao izvoz.

- 40 kompanija je sa nama došlo ovde, imaće satsanke i verujem da ćemo uspeti da napravimo za budućnost nešto više. Što se vojske tiče već pred kraj godine egipatske snage će doći u Srbiju - naglasio je on.

Predsednik Vučić se osvrnuo i na nove napade iz BiH i izjavu Munire Subašić.

Da budemo precizni, rekla je da će Alah da me kazni. Kao i sveukupna hajka protiv Ane Brnabić, moramo da biramo reči i budemo pažljivi. Ajde da okrenemo ovako - možete da zamislite kakva bi hajka bila na nas da sam rekao da molim Boga da kazni predstavnika neke države.Nedvosmisleno je napisano da očekuje da me 'Alah kazni'.To samo pokazuje kakav se tip kampanje vodi

Pričao je i o kampanji u regionalnim medijima posle njegovog obraćanja u kome nisu tačno preneli njegvoe reči, te izvukli iz kontentsa kako je direktno prozvao BiH.

- U zagrebačkim medijima je to "neprepričljiva", ali opet nisu pustili šta sam rekao. Podgorički mediji ništa... Ali kad se pojavi njihovo sopštenje onda je pustitite u celini. Pa onda pustite i izjavu gospođe Subašić da vidite kako je plemenita... Super ja sam kriv zbog Rezolucije, ja sam na to ponosan, a to da sam bio u pravu pokazuje činjenica da jr čak 109 zemalja razumelo isto što i ja - kazao je on.

Na izjave da njegovog sina Danila "treba tuširati uranijumom" kaže da su se mnoge organizacije i udruženja oglasile i stale u odbranu pnih koji sramno napadaju Vučića i njegovu porodicu, što mu nikako nije jasno.

Predsednik je kazao da sasvim jasno odakle vetrovi duvaju i da je iznenađen govorm iz Srebrenice od strane Bećirovića.

- Deset puta govorite o velikosprooj državnoj politiici, pričate gluposti o SANU, id a ne pričam o drugom. Sve to je očekivano i zato je za ans važno da budemo oprezni iizbegnemo to, jer mir radi u korst svih... Mi imamo kako da rastemo ekonosmki. Kaa čitate Helezove izjave vidite da je zo nbeko ko živi u komentarima obožavalaca, nema veze sa realnošću... Ne znaju kolika su plata i penzija u Srbiji, koliko smo puteva izgradili. Misle da sam držao snajper, a ja ga u životu nisam uzeo. Ja kad kažem pokaži to, onda je "maca pojela jezik"... Dok opet neka nova laž ne zaživi u narednih 10/12 godina. Ako ne vidte napredak nečiji već živite u sovjim lažim, onda tu nema šta reći - kaza je Vučić te dodao da je Siniša Mali javno ukazao na tačne brojke koje svedoe razvoju Srbije.

Predsednik kaže da je u Prvom svetskom ratu Srbija napadnuta i da je izgubila veliki broj populacije i da je sve to posledica rata.

Vučić je upitan o naoružavanju u regionu rekao da svi to rade.

- Svi to rade, šta očekujete drugo? Svi se naoružavaju i opremaiju. Ništa na svetskom tržištu ne ide tako dobro kao oružje, ide kao alva. Sve što se proizvede, proda se. Ali i je proizvodnja skupa - istakao je Vučić i dodao:

Proporcionalno svojoj veličini uspevamo da budemo mala sila u proizvodnji municije

Predsednik Vučić je imao sastanak sa predsednikom Egipta Abdelom Fatahom El-Sisijem, koji mu je u Predsedničkoj palati priredio doček uz vojne počasti, posle čega su u njihovom prisustvu potpisani Sporazum o slobodnoj trgovini, kao i 10 drugih bilateralnih dokumenata.

Autor: Snežana Milovanov