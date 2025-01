UŽIVO NA TV PINK I PINK.RS! Predsednik Srbije u poseti Rasinskom okrugu! Vučić obilazi fabriku Kolarević (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić u dvodnevnoj je poseti Rasinskom okrugu, u okviru koje će u Ćićevcu, Varvarinu i Trsteniku razgovarati sa meštanima i obilaziti fabrike.

14:41 - Predsednik Vučić obilazi fabriku Kolarević u Ćićevcu, koja zapošljava oko 200 radnika, a bavi se obradom drveta i proizvodnjom nameštaja od masiva.

13:57 - Predsednik Vučić posetu Rasinskom okrugu počeo je u Ćićevcu, gde u zgradi Narodne biblioteke razgovara sa građanima, a potom će obići fabriku Kolarević d.o.o.

- Ja sam molio Miru i Batu da ja sa vama razgovaram, ne da govorim, tražio sam da slušam vas, a malo vi mene. Ja ću da stojim i da vas slušam, da čujem šta su vam najveći problemi - kazao je Vučić.

Vučić je razgovarajući sa meštaninom Mrzenice rekao da je potrebno da se uradi nasip kod Velike Morave.

- Sine, dobićeš odgovor za pet minuta - rekao je Vučić rešavajući jedan od problema meštana.

Vučić je nakon nekoliko minuta istakao da ovaj problem košta, ali da će već sutra doći ljudi iz ''Srbijavoda'' i rešiti problem.

Naime, Mateju je interesovalo kada će biti izgrađen nasip jer je izmešten tok Morave i približio se selu. Iako, kako kaže predsednik Vučić, to košta između 300 i 500 hiljada evra, biće urađeno.

Vučić je zatim odgovorio na problem o školi u Pojatu, koja je poplavljena, te upitao zašto mu taj problem nije naveden.

- Sreća, pa sam vas pitao, nijedan od ova tri problema mi nije naveden - kazao je Vučić obraćajući se ljudima iz Opštine.

Istakao je da iako ljude u Ćićevcu najmanje zanima gasifikacija, to je najskuplje.

- Kada dođe gas, onda ćete imati pravog velikog investitora, za 250-300 zaposlenih. A ovo za Pločnik i vodovod što ste tražili, to će biti urađeno - kazao je Vučić.

Meštani su pre svega istakli nezadovoljstvo zato što nije isplaćena pomoć nakon poplava, za saniranje štete. Jedan meštanin se žalio zbog visine prevremene penzije.

- Nije Mira samo za to kriva, nego i vi drugi. Ne može država baš sve da isplati što se nekome desi i višom silom. Ako hoćete samo da me saslušate. Nemoguće je neke stvari da mi isplatimo po zakonu. Kada odete pre vremena u penziju, za to postoje zakonske formule. Ali ako krenemo da menjamo, onda nema više vremena ni da isplaćujemo kako treba - istakao je Vučić.

Što se tiče odštete za poplave, Vučić kaže da je isplaćeno sve za objekte, ali nije isplaćeno sve za useve.

- Evo Siniša, ako je to problem, odvojite 10 miliona, pa isplatite. Ali ako mislite da država može sve to što vam ode paradajz, pa da nadoknadi svaki gubitak koji je nastao elementarnom nepogodom, pa nema te države u svetu. Nemojte da vas lažu. Ne postoji ćup iz kog se to vadi. Zemlja mora da se razvija i ide napred da bi mogla da daje novac - naglasio je Vučić.

On kaže da je neophodna privatna inicijativa, čak i u situacijama kada država može da pomogne.

- Mora da se pravi infrastruktura. Dođite sa projektima i planovima, primiće vas moj šef kabineta Ivica Kojić. Primićemo vas i videti kako to da rešimo - kazao je Vučić na pitanje o putevima u ovom kraju.

Predsednik Vučić je u Ćićevcu rekao da je potrebno pojačati službe gerontodomaćica, i istakao je da opštine dobijaju taj novac od države.

Vučić je rekao da je SNS formiran pre 17 godina i da su bez ičije pomoći pobedili na izborima, a zatim promenili Srbiju.

- Sada ponovo imamo rekao bih previše izražene političke sukobe i trzavice, podstaknute i spolja. A imamo i mnogo ljudi koji nisu razumeli svoju ulogu, i potrebe naroda. I zato ću i večeras u Trsteniku pričati o tome, da se formira pokret, koji nije za jedan dan i jedne izbore, da idemo napred, da radimo i da Srbija pobeđuje. Zato moramo videti kod nas šta je loše. Zato se ja brinem ako sam ja jedini koji dolazi da sluša vaša pitanja, ako niko to drugi ne radi, to je veliki problem. Svako mora čuti vaša pitanja, ako se to nekome ne sviđa, neka ide od nas - naveo je Vučić.

Vučić je obećao da će infrastrukturni radovi biti završeni i da će se on sam uveriti u to, i poručio je da nam je država napadnuta.

- Tu više nema nikakvog foliranja, napadnuta je i spolja i iznutra. Znaćemo da se borimo. Tražićemo dijalog, ali odbranićemo državu, i Srbija će ići napred - zaključio je Vučić.

13: 45 - Veliki broj građana okupio se i čeka predsednika. Oni su razvili transparent na kome piše "Ćićevac je uz Vučića".

Poseta Varvarinu i Trsteniku

U Varvarinu će razgovarati sa meštanima u Domu kulture i obići pogon za proizvodnju nameštaja "Nameštaj Lika. Nakon toga predsednik će u Trsteniku obići fabriku "Prva Petroletka" u kojoj će razgovarati i sa radnicima.

Obići će i manastir Ljubostinja, a obraćanje građanima planirano je u Hali sportova posle 18 časova.

