Student treće godine Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu Miloš Pavlović jedna je od glavnih tema nakon skupa u Jagodini na kojem je izrazio svoj stav protiv blokade fakulteta, posle čega je dobio pretnje.

- Osećam se veoma dobro. Mogu da kažem da sam dobio još više energije pored svih tih komentara koje još uvek dobijam, još uvek mi stižu poruke u inboks, imam i ja društvene mreže, imam Instagram, gledam ja i te komentare, i drugačija mišljenja, ali mi ni u jednom trenutku nije palo na pamet da ja sada nekome pišem ili odgovaram na komentare, da ja nekome namećem svoje mišljenje. Jer ja mislim da mi živimo u jednoj demokratskoj zemlji i da je to nečije mišljenje, i da ga treba poštovati. Na kraju svega, to su moje kolege - rekao je Pavlović za Novo jutro Jovane Jeremić na TV Pink i dodao:

Ja izrazito poštujem i suprotno mišljenje koje jasno je potkrepljeno činjenicama.

Upitan kako je došlo do toga da i on govori na skupu u Jagodini, kaže:

Pa, u poslednjem periodu, kao što znate sami, fakulteti su u blokadi. Zaustavljena je osnovna delatnost fakulteta, to je ta naučno-istraživačka, obrazovna i normalna i zdravstvena delatnost. Na mom fakultetu je u blokadi jedan institut, trenutno pored 15 drugih instituta i mnogobrojnih nastavnih baza na klinikama. I trenutno se ne odvija nijedan oblik nastave na studijskom programu integrisanih akademskih studija. I nama je dato samo ili da blokiramo, ili da sedimo u kući i učimo.

Pavlović je kazao da je on odabrao to drugo, odnosno da uči i dodao da je zbog toga konstantno u knjigama i predmetima koje sprema za rok koji ne zna kad će doći.

- I osetio sam da niko nema hrabrosti da kaže svoje iskreno mišljenje. Postoje i studenti koji blokiraju, i koji se tu samo zato što je to sada na neki način da kažem intrigantno. Iskreno da kažem i meni je. Ja nikada do sad nemam iskustvo u tim blokadama, u tim protestima. Ovo je prvi put za moju 21 godinu da se to dešava. Ali ja mislim, čitao sam, da nikada nije došlo do potpune obustave na fakultetima. Ono što želim da ne pomenem jeste da sada neki kolege moje misle da to što ja imam neki drugačiji stav da se ovo nešto mnogo razlikuje od nih. To nije tako - rekao je Pavlović i dodao:

Ja smatram da sva pitanja koje su postavili studenti, moje kolege studenti, su zdravorazumska pitanja na koje odgovore zahteva svaki građanin ove zemlje i koje ćemo svi dobiti. Jer mi živimo u jednoj pravičnoj zemlji. Pa ni u jednoj zemlji ne možete odmah za dan da rešite sve. Takođe, želeo bih da ovim putem pozdravim sve kolege sa te druge strane koji su mi i pored svega uputili poruke podrška. Opet napominjanje, jedan kolega koji je totalno, da kažem, za blokade, za proteste, koji nije za ovu stranu na koju se nalazim, neći da postoje strane. Ja ne želim podele. Nas na fakultetu, opet napominjanje, uče, nema podela. Moramo da lečimo svakoga. I ono što želim da kažem je da nam nedostaje tolerancije. Svi konstantno govorimo dijalog, dijalog, dijalog. U redu, jeste dijalog. Ali moramo, opet rekao sam na RTS, moramo ispuniti jedan preduslov. To je da spustimo gard.

- Ono što se desilo je, dok sam se vraćao iz Jagodine, dobijao sam već tada pretnje. Znači, pretnje su počele pet minuta nekoga što sam ja počeo govor. Da, stizale su poruke, komentari, objavljivale su se moje slike na društvenim mrežama - rekao je Pavlović koji se privremeno iselio iz doma zbog pretnji.

