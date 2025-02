'DOZVOLILI SU DA BITANGA I KORUPCIONAŠ DRŽI PREDAVANJA' Gaga Antonijević o Bjelogrliću: Kako sad shvatiti celu situaciju ozbiljno?

Reditelj Predrag Gaga Antonijević, reagovao je na nastup Dragana Bjelogrlića, koji se na protestu obratio studentima.

- Kako sad shvatiti celu ovu situaciju ozbiljno, kada dozvole da im jedna bitanga i korupcionaš, što je jako važno, drži predavanja, obećava neku svetlu budućnost, bori se protiv korupcije. Govorimo o jednom apsolutno nemoralnom čoveku, i da nam on još drži predavanja o moralu i nekom navodno boljem društvu - rekao je Antonijević.

Kako kaže, on može samo da vam namesti neke batine ili neku korupcionašku aferu i to je to.

- Ja sam bio šokiran kada sam video i kada sam čuo da čak ide i po fakultetima. Ti isti neki studentski plenumi ne daju da na fakultet čak dođe ni profesor koji misli drugačije, ne može niko iz ministarstva da priđe, niko od nadležnih, neće da pričaju sa predsednikom, a odjednom hoće da pričaju sa bitangom koga puste u svoj amfiteatar da im nešto priča - rekao je Antonijević.

Kako kaže, to sad više gubi svaki smisao, dodaje da ne treba očekivati da se društvo može popraviti sa mangupima, ne može.

Autor: Aleksandra Aras