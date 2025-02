Jovanov je rekao da u sali i ispred sale ima oko 300 ljudi, a da malo dalje ima njih 20.

Šef poslaničke grupe SNS Milenko Jovanov obratio se građanima na tribini u Žablju, pored predsednika Srpske napredne stranke Miloša Vučevića.

Tom prilikom, Jovanov je rekao da u sali i ispred sale ima oko 300 ljudi, a da malo dalje ima njih 20.

- I sada nas 300 moramo da se sklonimo da bi oni mogli da prave cirkus? Ja bih najviše voleo kada bi tako moglo, ali moramo da budemo pametni i da čuvamo svoju zemlju - ukazao je Jovanov.

- Da bismo sačuvali Srbiju, iako smo brojniji, snažniji, jači, pametniji popušta, mi da se sklonimo i da savladamo tu svoju emociju, jer jedino tako možemo da sačuvamo zemlju. Oni koji su ovo započeli započeli su sa idejom da se mi pobijemo. Vi se sada pitate, zašto policija ne reaguje? Zašto ne pokažemo snagu? Zato što oni to žele, njima to treba - kaže Jovanov.

- Ono što je najvažnije je poruka predsednika republike - nema prelazne vlade, nema ekspertske vlade, samo srpska vlada! - kaže Jovanov.

Jovanov je podsetio na jučerašnji cirkus u Novom Sadu.

- Pitanje koje oni otvaraju sada je pitanje Vojvodine. Meni je sramota da meni i vama Dinko Gruhonjić objašnjava šta je Vojvodina. Neka on objasni kako su oni zamislili da odvoje Vojvodinu od Srbije. Ni Čanak nije odvajao Liku, ni Dinko nije odvajao RS, ali ovde hoće da odvoje - kaže Jovanov.

- Mi smo imali tu žutu vlast u Vojvodini. Da se vratimo na to kada su pisali Statut. Nekada je Vojvodina odlučivala koje će zakone Srbije da primenjuje, a koje neće. Kada su videli da narod ne podržava tu politiku, onda su rešili da izbace Srbiju iz Vojvodine. Oni su tada pisali da hoće posebnu Poresku upravu, da imaju svoju policiju, državu u državi. E protiv toga se mi suprotstavljamo - kaže Jovanov.

- Vojvodina koju oni hoće je nastala posle '45. godine i služila kao sredstvo za destabilizaciju Srbije. Srbija mora da ostane jedinstvena, to ne smemo da dozvolimo. Kome je u interesu da Srbija bude jaka? Nikome od naših suseda, posebno iz ex-YU, hoće da se stalno saginjemo, izvinjavamo, preuzimamo odgovornost za sve i svašta. Neće jaku Srbiju sa jakom ekonomijom i vojskom i rešili su da je slome ovako, na ulici - kaže Jovanov.

- Oni to plaćaju, imaju medije, strance i ljude koji to podržavaju, imate slike kako se to dešava i u Slovačkoj. Jasno vam je da to ide iz jednog centra, ili neka bivša administracija, ili neki centar moći koji su sproveli obojenu revoluciju 2000. godine - kazao je Jovanov.

- Ne bojte se - ne mogu nam ništa! I tu postoji jedna važna stvar - ni jedan odbornik SNS nije otišao, ni jedan član mesne zajednice, niko. Imamo problema sa onima koje smo mi stvorili. Zašto smo pravili zakone da naši ljudi ne mogu da budu rukovodeći, nego treba neko sa 150 godina iskustva, a onda kada budu postavljeni, eto ih na ulici, do juče se šlihtali a sada se kunu da nikad nisu bili za nas - kaže Jovanov.

- Stvorila se atmosfera da oni dignu glavu i kažu 'oni su pali, oni su gotovi, sad ću ja malo da promenim stranu'. E pa gospodo, malo ste se prevarili. Predsednik je rekao da nema prelazne vlade. Da vidite u Skupštini na šta to liči, Milivojević i Jovanović traže u sav glas. Ali ja to nisam video u studentskim zahtevima? Ko je njih za to ovlastio? Toga nema. Ali razgovora, kompromisa, da čujemo ljude koji su možda nezadovoljni, to ćemo da radimo. I ostaje nam važan posao za budućnost. Da radimo, da se trudimo, da ispravimo to što su posvađali roditelje i decu, to ćemo morati da nađemo način da prevaziđemo. To će biti vraški teško - ocenio je Jovanov i dodao da nam ovakvo zlo ni okupatori nisu radili.

- Važno je da budemo mirni, nemamo čega da se plašimo jer ništa loše nismo uradili, nismo mi ovu zemlju rasturili nego oni i nemamo za šta da spuštamo glavu. Moramo da budemo mirni, mudri i da ovo prevaziđemo mudrošću. Ovo će da prođe, a onda ćemo morati da prevaziđemo mnogo toga da bismo sačubali ovu zemlju - kaže Jovanov dodajući da oni "koji su baš za Čurug, oni su za Čurug".

Jovanov je ukazao na opasnost medijske propagande i pozvao na ignorisanje negativnih poruka.

- Kažu, juče u Novom Sadu, 150.000. Evo ih sad u Čurugu 40.000! Ostavite to po strani. Vidimo neke naprsline u njihovom bloku. Možda ovo posle jučerašnjeg debakla nije početak kraja, ali sigurno je kraj početka, a mi ćemo da nastavimo da vodimo politiku Aleksandra Vučića koja nas je dovela do uspeha - zaključio je Jovanov.

Autor: Aleksandra Aras