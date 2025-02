Dačić: Prelaznih i kriznih vlada neće biti, nova vlada bolja opcija od izbora

Istakao je da parlamentarna većina nije ugrožena i da može da formira novu vladu.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je danas da neće biti prelaznih, ekspertskih ni kriznih vlada i da je njegov predlog da se posle ostavke premijera Miloša Vučevića formira nova vlada, ocenivši da je bolje izbeći vanredne izbore.

Dačić je za TV Prva rekao da treba da postoji redovnost u smislu mandata važnih institucija kao što su zakonodavna i izvršna vlast i istakao da parlamentarna većina nije ugrožena i da može da formira novu vladu.

On je ocenio da opozicija ne bi, kako je rekao, "sa oduševljenjem" prihvatila novu vladu i dodao da je moguće da dođe do opstrukcije rada parlamenta, kao i do nasilnih pokušaja da se ugroze institucije, ali je istakao da to neće biti prepreka da se formira nova vlada ukoliko se ide ka tome.

Govoreći o tome šta je izvesnije - nova vlada ili novi izbori, Dačić je rekao da o tome nije razgovarao sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i da ne zna šta je njegov predlog do kojeg će, kaže, doći na osnovu razgovora sa političkim strankama.

Naglasio je da niko ne može da dođe na vlast bez izbora i da je siguran da neće biti prelazne, ekspertske ili revolucionarne vlade po principu kriznih štabova i da tako nešto neće predložiti predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji, kako je ukazao, jedini ima ovlašćenje da predloži mandatara.

- 'Pošto poznajem predsednika Vučića dugi niz godina, mislim da je ono što je rekao ozbiljno i mislio, a to je da nema nikakve mogućnosti za neku prelaznu, ekspertsku ili revolucionarnu vladu po principu kriznih štabova, on to neće predložiti niti bilo ko u ovom trenutku ozbiljno razmišlja o toj varijanti. Bez obzira što se to traži na političkim govornicama i manifestacijama, mislim da niko o tome ozbiljno ne razmišlja - rekao je Dačić.

Na pitanje da li je bilo razgovora o novom mandataru i da li bi prihvatio da on bude mandatar, Dačić je rekao da nije bilo razgovora o tome i naglasio da on nije neko ko odbija i ko ne želi odgovornost.

- 'Novinari su me pitali da li je istina da sam to odbio. Taj što kaže da je odbio takvu visoku državnu funkciju u najtežim uslovima ne zaslužuje da se bavi ozbiljno politikom. Šta će da prihvati onda? Da bude ministar za neku razonodu? Ali, to nije bila tema - dodao je Dačić.

"Upostaviti društveni dijalog"

Govoreći o protestu dela studenata, Dačić je rekao da je važno da se što pre uspostavi društveni dijalog.

On je naveo da je loše za studente ukoliko se njihovi protesti politizuju i ocenio da ne treba da idu dalje od svoja četiri zahteva, jer bi to bila šteta za njihov pokret.

Dačić je podsetio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić pozvao profesore, rektore i dekane da se povede dijalog i da pomognu u svemu tome.

- Ne da pomognu u smislu rešenja, nego uopšte u organizovanju dijaloga. Tako da se nadam da će tu biti pomaka - rekao je Dačić.

On je dodao da sa druge strane nema nekog sa kime bi vlast mogla da razgovara o tome šta nije ispunjeno od zahteva i istakao da ne zavisi od vlasti da li će doći do razgovora, već od ljudi koji učestvuju u protestima.

- Mi smo imali tu dosta problema i kao Ministarstvo unutrašnjih poslova, imajući u vidu da nemamo sa kim da komuniciramo sa druge strane i da nemamo organizatore tih javnih okupljanja. I zato se i dešava da gotovo ni jedan od tih skupova nije prijavljen - dodao je Dačić.

Istakao je da za prijavu skupova nisu dovoljne najave po medijima i društvenim mrežama, jer se ne zna šta je od tih informacija tačno.

- Sa druge strane, postoje zakonske odredbe gde se tako nešto definiše i kaže da pet dana ranije treba da se prijave skupovi. Ali nije bitno. Oni su neke skupove prijavili dan pre toga i to je u redu i to je iskorak. Kao što je, na primer, bila ta šetnja do Novog Sada koju su prijavili i naveli ko je organizator i ko su redari - dodao je ministar.

Nenajavljena okupljanja

Istakao je da je pre nekoliko dana u Beogradu u 11.52 sati bilo 37 okupljanja koja nisu najavljena.

Govoreći o tome kako Ministarstvo u tim situacijama reaguje, on je naveo da sve što mogu jeste da prate preko medija ili društvenih mreža, ali da nije njihovo da se tako informišu.

Dačić je ponovio da policija ima interes da do incidenata ne dođe i da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić tražio da se osigura bezbednost za sve učesnike skupova.

On je dodao da ima i mnogo dezinformacija u pojedinim medijima i na društvenim mrežama i naveo slučaj nastavnice iz Šapca, koja nije pozvana na informatvni razgovor u policijsku stanicu, a da su se pojavile informacije da jeste.

Dačić je ukazao da takve stvari mogu da posluže da dođe do određenih okupljanja i protesta.

On je ponovio da je svako javno okupljanje koje je mirno slobodno i još jednom pozvao sve da se ti skupovi prijavljuju.

- U dogovoru sa policijom je organizovana šetnja do Novog Sada. To nije bila samo šetnja pešice, nego su bili motociklisti i taksisti. Tako da je sve to obavljeno uz najveću moguću koordinaciju i nije bilo nikakvih problema - naveo je Dačić.

Autor: Dalibor Stankov