EU KOMESARKA MARTA KOS POZIVA NA DIJALOG: To će ojačati srpsko društvo i konsolidovati put Srbije ka članstvu u EU!

Komesarka EU za proširenje Marta Kos objavila je pismo u kojem, kako kaže, žali da odgovori na zabrinutosti koje postoje, a tiču se Srbije.

- Ovim pismom želim da odgovorim na mnoge zabrinutosti koje sam dobila iz Srbije. Pomno sam pratila situaciju. Moja ključna poruka: Evropska agenda Srbije nudi rešenja za mnoga pitanja koja su danas u središtu diskusija - napisala je Kos i dodala:

- Važno je da se stvore uslovi za inkluzivan dijalog koji uključuje sve zainteresovane strane, političke aktere, institucije i članove civilnog društva koji će se baviti reformama koje su neophodne za evropsku budućnost Srbije.

Dodala je da je to zajednička odgovornost svih uključenih strana.

Pored ostalog istakla je da će ovo ojačati srpsko društvo i konsolidovati put Srbije ka članstvu u EU.

Through this letter, I want to respond to the many concerns I received from #Serbia.



I have been closely following the situation.



My key message: Serbia's European agenda offers solutions to many of the issues that are at the heart of discussions today. It is important that the… pic.twitter.com/qaiLgsBSWG