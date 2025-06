'OVO JE OHRABRUJUĆI KORAK' Marta Kos pozdravila usvajanje tri nova medijska zakona u Srbiji (FOTO)

Evropska komesarka za proširenje Marta Kos pozdravila je jučerašnje usvajanje tri nova medijska zakona u Srbiji.

- Jučerašnje usvajanje tri nova medijska zakona u Srbiji je ohrabrujući korak. Ključno je da #Srbija održi zamah, nastavi sa sprovođenjem preostalih reformi i nastavi da ide napred na svom putu ka EU. - poručila je Kos.

Yesterday’s adoption of three new media laws in Serbia is an encouraging step.



It is crucial for #Serbia to keep the momentum going, continue implementing the outstanding reforms, and keep pushing forward on its 🇪🇺 EU path.#EUEnlargement