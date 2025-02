VUČIĆ RAZGOVARAO SA NARODOM U MOLU: Program stanova za mlade je strašno važan, to je nada za Srbiju! U planu čak 60.000 stambenih jedinica (FOTO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio u poseti Severnobanatskom i Srednjobanatskom okrugu.

15:29 - Predsednik Srbije razgovara sa građanima Mola

- Zadovoljan sam što Mađari i Srbi žive u slozi. Ja sam Srbin, Mađare doživljavam kao braću. Većeg prijatelja u Evropi od njih nemamo. Želeo bih da se svaki Mađar i Srbin isto oseća - rekao je Vučić.

Komentarišući kako će država pomoći mlade, prilikom kupovine prve nekretnine.

- Mislim da je taj program strašno važan. Vi platite 1.000 evra učešće, vaša rata za stan od 100.000 evra u početku je 97 evra, prve godine, a posle 223 evra. Idealna prilika da mladi odu ranije od roditelja, da se ranije odluče za bračnu zajednicu i potomstvo, da podstaknemo mlade da počnu da rade ranije. Svi mladi ljudi hoće da reše svoje stambeno pitanje na ovaj način. Ovo nema nigde i baš sam srećan zbog tog programa. Ja bih voleo da ostanete ovde. Sad kada prođem kroz Bečej, majka mi je odande, tačno vidim gde ljudi nema. Za nas je važno da nam ljudi ne idu iz sela, malih mesta - kazao je Vučić.

Oko funkcionisanje suda u Adi, predsednik kaže:

- Sa tim imamo problema širom Srbije. Vidite da pokušamo da ostane prijemna kancelarija ovde u Adi.

Jedna meštanka je rekla da je njena majka uzrujana zbog restitucije, i da je podnela zahtev 2005. godine.

- 2017. godine je Aleksandra Jovanović koja je radila taj predmet održala raspravu u Novom Sadu, i rekla da je sve u redu. Nikako od tada da dobiju rešenje. Kada su ga dobili, stiglo je 18. januara 2025. godine, tada je uručeno. A na koverti je pisalo 9. decembar 2024. godine. Nešto se tu ne podudara. Predmet je vraćanje zemlje koja je bila konfiskovana - kazala je meštanka.

Predsednik je rekao da će njegovi saradnici poraditi na tom pitanju.

Jedan meštanin kaže da je optužen i osuđen, a da nije kriv, i ističe da se žalio Helsinškom odboru.

- Osudili su me za nanošenje teških telesnih povreda sa smrtnim ishodom. Doktor je obrisao nalaze od tog dana, gde je pisalo da je lakša telesna povreda u pitanju. Ja sam danas dobio poziv za zatvor. Obraćao sam se i vašoj kancelariji, i ministarstvima raznim. Teško je sudu da nazove Helsinški odbor da proveri da li je istina to što ja govorim. Ja znam da je čovek bio kod lekara, i da nije imao povrede, a posle 30 sati je preminuo - rekao je meštanin predsedniku.

Vučić je istakao da mu je teško da govori o tome, i da ne može da govori ništa što bi išlo na štetu porodici stradalog.

- Niti to hoću, niti smem da se mešam u te stvari. Mi možemo da vas saslušamo i vidimo kakve su pravne procedure za sve to - kazao je predsednik.

Jedan meštanin Mola je rekao da ne pamti kada je neko od srpskih predsednika bio u njegovom selu, selu dobrih i vrednih ljudi.

- Ovo selo je iznedrilo dosta značajnih ljudi. Čak troje vladika, akademika, kulturnih radnika, političara. Ponosni smo na takve ljude, i oni nam trebaju dati podsticaj da mi probamo barem da im se približimo. Ja nemam pitanje, već samo apel. Što se tiče infrastrukturnih radova, kojih ima mnogo na lokalu, jedna smo od retkih opština koja uvodi kanalizaciju i vodovod, fabriku vode. Moj apel je za naš veliki molski put. Taj put nam je bitan, njega je trasirala još Marija Terezija. Vidim da ste upoznati sa tim pitanjem. A kad smo već kod puta, onaj koji vodi od mosta na Adi do Kikinde, on nije tehnički završen, trebalo bi ga završiti - kazao je meštanin. On je istakao i da nije fer da postoje linearna povećanja penzija, gde ljudi sa većim penzijama dobijaju mnogo veća povećanja.

Vučić je istakao da je već odgovorio na isto pitanje u Čoki, i kaže da se čovek suočava sa problemima po pitanju penzija.

- To imamo i u Vojsci. General-major ima osnovnu platu 250.000. Na sve to ima dodataka, i dežurstava. I oni su fer, traže povećanje za niže oficire, vojnike. Ali mi to ne možemo da izvedemo, pošto će se naći jedan čovek koji će da podnese žalbu Ustavnom sudu i to će biti ocenjeno kao neustavno. Kada smo to tražili i za penzije, da idemo sa nelinearnim povećanjima, bunili su se oni što su imali veće penzije - rekao je predsednik.

On kaže da se slaže sa pitanjem i žalbom, i da se traži pravno rešenje, ali da će to neko uvek blokirati.

- A što se tiče puta, mi ove godine imamo predviđeno 6 miliona evra. Opština to nikada ne bi mogla da ima bez države - kazao je Vučić.

Moramo se postarati da dovedemo nekog investitora u ovaj kraj, naglasio je predsednik.

- Dolazi fabrika BYD u Mađarsku, strah me je da će nam odvući deo Mađara. Moramo pokušati da sačuvamo ljude ovde, ali i da podignemo opštinske prihode, da ne zavisite samo od sredstava države. A Mol je divno malo mesto, kako se svi ljudi iz malih mesta takmiče to je prelepo. Kada pitaju ove moje odakle mi je otac, iz Čipuljića, sela kod Bugojna, oni meni kažu znaš li ti koga je sve Čipuljić sve dao. Pa kažu Nedeljko Bilkić, golman Ranko Stojić, i onaj mali što je predsednik Srbije - rekao je Vučić kroz smeh.

Predsednik je rekao da će njegovi saradnici poraditi na tom pitanju.

Na pitanje o smanjenju školarina, predsednik ističe da država daje 12 milijardi visokom školstvu, i da će profesori najveći deo toga iskoristiti za svoje plate.

- Naš je savet bio da se time za 50 odsto umanje školarine. Taj prostor postoji, da li će oni to da urade ne znamo, ali verujem da će biti značajnog smanjenja školarina. Kada se jednom vrate u škole i na fakultete. Na Pravnom fakultetu nisu dali deci da se vrate na fakultet. Mislim da je ovo vrlo važno za sve vas. Škole su za decu, jedino što ne može da im se oduzme to je znanje. Jedan licemer, profesor, je na jednoj televiziji rekao da su studenti za sve u pravu. Pa ga je pitao jedan, da li hoćeš da ti student operiše kuk, što je on naravno odbio. Moramo se boriti za pobedu pristojne Srbije - kazao je on.

Jedan mlađi meštanin je rekao da u malim gazdinstvima imaju probleme da kupe traktore i mašine bez subvencija države.

- Ja sam stupio u kontakt sa jednom kineskom firmom, i rečeno mi je da je uvoz moguć. Uredno sam platio traktor i prateće troškove. Sve je bilo u redu dok traktor nije došao u carinski magacin u Beogradu. Sada su potrebni neki dokumenti, a kompanija koja je pravila traktor nema određeni sertifikat. Moj traktor je sada zarobljen u magacinu - kazao je mladić.

Vučić je rekao da se ljudi moraju informisati o svim pravilima, i da će njegovi savetnici pokušati da nađu rešenje.

15:05 - Predsednik Vučić stigao je u Mol kod Ade, gde obilazi fabriku Biliczki. On se raspitivao o proizvodnim procesima odeće, kao i o dizajnu.

- Tekstilna industrija u Srbiji je u teškom položaju, ali ona je u teškom položaju već dugo, i još uvek je na nogama. Traje i istrajava, ovde postoji jedna kreativna snaga, što u svetu nije dovoljno poznato i priznato - rekao je predstavnik firme.

Predsednik je pitao da li država može da pomogne sa mašinama i zapošljavanja ljudi, pošto postoje razni programi.

On je potom pričao sa radnicima, među kojima je i jedan radnik iz Bangladeša.

- Rade kao sat, stanuju u krugu moje kuće, i nikada problema nije bilo. Tu su dve godine, vredni su i radni - rekao je predstavnik kompanije.

O upadu predstavnika opozicije u zgradu Opštine Bogatić, predsednik je rekao sledeće:

- To je očekivano, kada vidite da vam stvari ne idu, onda morate da radikalizujete sve. Ono što su mislili da su nekoga unizili, uspeli su da unize samo sebe. To od 1945. do 1948. niko nije uspeo da uradi. To je vrlo loše što su probali da urade, ali loše za njih. Valjda su ušli u opštinu, pa pošto ne znaju šta da rade sa opštinom, onda su izašli napolje. Pobedićemo siledžije - naglasio je on.

Vučić kaže i da ga ne zabrinjavaju transparenti koje pišu srednjoškolci.

- Deca se igraju, ne moraju da razumeju sve, zato su deca. Za 10 godina će se smejati sami sebi. Ništa strašno, nemam šta deci da zameram - kazao je Vučić.

Predstavnici kompanije su zatim predsedniku Vučiću uručili poklon.

14:08 - Predsednik Vučić posetio je destileriju ''Braća Kravić'' u selu Velebit.

Predsednik Vučić je po dolasku u destileriju čestitao rođendan domaćinu.

Vučić je rekao da je ova destilerija osvojila 350 priznanja, te upitao koliko se litara rakije proizvede.

TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen TV Pink Printscreen Previous Next

Vučić je upitao Balinta šta se najviše pije, na šta je dobio odgovor kajsija, a zatim viljamovka.

- Za kilo dunje rakije treba od 21 do 23 kilograma dunje - upitao je Vučić i dobio odgovor da je upravo tako.

Vučić je rekao da su u Francuskoj počeli da krče vinograde, te dodao da će Kina biti tržište za našu rakiju za 5-10 godina.

13:43 - Vučić je stigao u Kanjižu, selo Velebit, gde ga je dočekao veliki broj meštana ispred obnovljenog Doma kulture.

Vučić je upitao šta nedostaje u Kanjiži, te je dobio odgovor lokalne uprave.

Predsednik Vučić je naveo da je Kanjiža izgubila stanovnike i dodao da je potrebno da se ovde otvori fabrika.

- Važno je da dovedemo jednu fabriku u Potiski region, i obilaznica je takođe ključna. Radije bih dao pare za fabriku, za obilaznicu će nam trebati milijarda. Ako neko zaposli ljude, više će ljudi zarađivati i trošiti, i biće bolje za sve - kazao je Vučić.

Vučić je naveo da bi dovođenjem jednog investitora koji bi pokrio Kanjižu, Čoku i Kneževac, bili rešeni mnogi problemi i da je to ključno.

Predsednik Vučić je naglasio da se bori podjednako i za srpska i za mađarska sela, isto kao i Balint Pastor.

- Ja sam mnogo truda uložio, zajedno sa njim i njegovim ocem, da popravimo odnose. Znam kako je to bilo kada sam bio mali, majka mi je iz Bečeja. A danas živimo kao braća. Put od Kneževca do Crne Bare, i dalje do Čoke, znači i Srbima i Mađarima! Ko je uvek uz našu zemlju i pomaže nam u Evropi, to su Mađari! Sve mogu da slušam, primedbe i psovke, ali nikada neću da slušam svađu između Srba i Mađara. Bilo je 2003-2004. neki talas sukoba. Na nacionalnoj osnovi je tada bilo 968 sukoba na teritoriji Vojvodine. Sada nemamo više od 30 godišnje - rekao je Vučić.

U razgovoru sa okupljenima o aktuelnoj situaciji Vučić je istakao da protiv naroda ne želi da koristi policiju.

- Imajte poverenje, mi ćemo mirom i strpljenjem i ne brinite, pobediće Srbija - istakao je Vučić.

Kako je naveo, i on je zabrinut, svi su zabrinuti, ali veruje i dijalog i već sutra će imati sastanke.

U razgovoru sa novinarkom TV Gordanom Uzelac Vučić je rekao da će na Sretenje da bude organizovan veliki skup na kojem će biti poručeno da je Vojvodina Srbija.

- Mi tražimo pozitivne stvari, neko traži razlog za blokiranje - kazao je Vučić dok je šetao kroz selo Velebit na putu do destilerije ''Braća Kravić''.

- Video sam ovog Hrvata, Piculu, da je tražio da izađu sa političkim zahtevima studenti, sve ono što su studenti odbijali. Izgleda da je Hrvat rešio da preuzme kontrolu i nad ProGlasom. I siguran sam da ga studenti neće poslušati. Kako bilo i šta god bilo, marljiva, vredna Srbija će sigurno pobediti - kazao je Vučić.

Takođe, Vučić je rekao da danas ima stranačke obaveze u Novom Sadu, te da će prošetati tim gradom, iako bi neki da mu zabrane.

Predsednik Vučić je rekao da je prvo planiramo da samo izađe iz automobila, ali da je odlučio da pokaže onima koji tuku žene da ne mogu da mu zabrane.

13: 20 - Nakon posete Čoki Vučić je obišao poljoprivredno gazdninstvo Saše Pustinjaka u Novom Kneževcu.

Vučića je dočekao domaćin, Saša Pustinjak, sa porodicom, kao i predstavnici lokalnog pčelarskog društva.

Gazdinstvo se bavi proizvodnjom meda iz 231 registrovane košnice, a pored košnica imaju i voćnjake i bave se ratarstvom.

Saša Pustinjak se duže od dvadeset godina bavi pčelarstvom i kako je isticao ranije, u tome su mu dosta pomogle subvencije koje su dodeljivane od strane republičke i pokrajinske vlade.

- Ja ću da probam med, a Glamočić će rakiju - kazao je predsednik.

Vučić je kazao da osim puta Čoka-Crna Bara, treba da se uradi i put Novi Kneževac-Crna Bara.

12:30 - Predsednik Srbije prethodno je razgovarao sa građanima Čoke.

- Bolje vas našao, ja nisam znao da Čoka ima ovoliko stanovnika - rekao je Vučić na početku razgovora sa građanima.

Vučić se zahvalio svima što su ga dočekali u velikom broju i dodao da misli da 30 godina nije bio u Čoki.

- Drago mi je da vas vidim u ne lakim trenucima, kada se sve u svetu menja, mi se trudimo da očuvamo stabilnost, zemlja nam je napadnuta i iznutra i spolja. Naše je da zemlju sačuvamo, zato ćemo vas pozvati na jedan veliki skup, da pokažemo da će Vojvodina uvek biti Srbija - rekao je Vučić.

Predsednik Srbije najavio radove na putu Crna bara - Čoka.

- To je oko tri miliona evra. Uradićemo rekonstrukciju Doma zdravlja u Čoki da i mladi i stari mogu da imaju najbolju moguću negu i u Padeju moramo da uradimo školu. To je ukupno oko devet miliona evra za Čoku - rekao je Vučić.

Vučiću se obratila lekarka Doma zdravlja u Čoki, Ivana Pantić, koja je ćerka Dejana Pantića, policajca koji je bio uhapšen na Kosovu.

- Glavnu podršku smo imali od Vas, zahvaljujući Vama on se danas brani sa slobode - rekla je Ivana, koja je dodala da je za manje od godinu dana dobila posao za stalno.

- Želim na tome da vam se zahvalim i da vam u ime Doma zdravlja u Čoki i svih građana poželim dobrodošlicu - istakla je ona, a Vučić je dodao da njen otac nije usamljen slučaj, te da je država samo radila svoj posao. Osvrnuo se i na proteste:

- Klatno besa se premešta na drugu stranu. Ljudi postaju besni i nervozni, ali moramo biti strpljivi i trpeljiv - istakao je Vučić.

Vučić je u razgovoru sa građanima rekao da on voli puteve i pruge, ali bez gasa neće doći ozbiljan investitor.

- To je važno, važno je i da kanalizacija bude završena, jer bez toga nećemo biti deo uređenog sveta. Ti si Majo nadelžna i rešite to, ne znam preko koga, ali rešite. Narod hoće da vidi da je problem rešen, a ne koje će birokratske strukture da se pitaju za to - istakao je predsednik Srbije.

Penzioner Blagoje Terzin je rekao da mu je, kao i mnogima, želja da se u Čoku dovede neka fabrika.

- Zabrinuo me pad broja stanovnika u Čoki, malo se dece rađa i moramo da je učinimo atraktovnijom. Ovde bi fabrika od sto ljudi, posebno žena, rešilo brojne probleme u Čoki - istakao je Vučić.

Ne mogu da obećam, ali ću dati sve od sebe da to učinimo.

Jednu građanku zanimalo je zašto penzioneri u Vojvodini ne mogu da dobiju banje dalje po Srbiji.

- To ne sme da bude problem. Ja razumem da će zbog troškova prvo da ponude banje ovde, ali ako ljudima više znači, pokušaćemo to da ispravimo - obećao je Vučić.

Čoka još 20 godia sa svojim prihodima ne bi mogla da rekonstruiše put Crna Bara - Čoka. Verujem u sud naroda, ne danas, nego za 20 godina...a vama hvala za podršku

Vučić je u razgovoru sa građanima ponovio da je plan da prosećne penzije do 2027. godine budu 650 evra.

Objasnio je da su 2014. godine penzionerima sa najvećim primanjima smanjene penzije.

- Ti koji imaju visoke penzije kažu da su ta primanja zaradili. Znam da je 25 i 30 hiljada dinara malo i nedovoljno za pristojan život, ali plan da budu povećanje. Isto, s pravom očekuju i oni koji imaju veće penzije - dodao je Vučić.

Veliki broj građana okupio se u Kulturno obrazovnom centru u Čoki, kako bi razgovarao sa predsednikom.

U mestu Mol u opštini Ada Vučić će u 14.45 posetiti proizvodni pogon fabrike „Biliczki“, a za 15.20 planiran je razgovor sa građanima u Domu kulture.

Autor: Snežana Milovanov