Predsednik Srbije Aleksandar Vučić boravio je danas u poseti Braničevskom okrugu.

17:19 - Predsednik Srbije je stigao u Sportski centar u Požarevcu gde ga je dočekao gromoglasan aplauz.

Nakon intoniranja himne Republike Srbije, predsednik Vučić se obratio narodu.

- Dame i gospodo, dragi prijatelji, danas sam obišao veći deo Braničevskog okruga i razgovarao sa meštanima. Ono što me je obradovalo je činjanica da sam u svakoj od tih opština naišao na ljude koji su se vratili u Srbiju, ali to je tek početak, očekujemo još veći broj ljudi. Do kraja sledeće nedelje ćemo imati čak 53 lekara koji su se vratili u Srbiju i koje smo primili u radni odnos. Samo nam fale dece, za njih ovo sve radimo i gradimo -rekao je Vučić i dodao:

- Mi smo od decembra meseca, od 23. decembra do danas, odnosno do sutra, otvorili ukupno 122 km autoputeva i brzih saobraćajnica, 54,5 km Šabac-Loznica, 30 km Moravski koridor, 5,8 km Lajkovac i sutra otvaramo 31,85 km od Autoputa do Požarevca i od Velikog Gradišta. Za tako kratko vreme otvoriti toliko kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica je gotovo neverovatno. Od 1945. godine do 2014. godine otvorili smo ukupno 596 kilometara auto-puteva i brzih saobraćajnica, za poslednjih 10 godina sa ovim sutra biće svega 7 kilometara manje. Za ovih 10 godina poslednjih, sa ovim sutra što ćemo da otvorimo, biće svega 7 km manje, 589 km. Dakle, mi smo za 10-11 godina uradili koliko Tito, Milošević i DOS zajedno. I ne mislimo da stanemo, hoćemo još da gradimo, nastavljamo Požarevac, Za Gradište da završimo, a onda obilaznica oko Golubca, pa ka Brzoj Palanci, Kladovu, Negotinu. -rekao je Vučić.

Vučić je otkrio da će u martu početi rekonstrukcija puta Požarevac - Poljana, kao i obnova bolnice.

- Posebno želimo da ulažemo u turizam. Ovde imamo toliko kulturno blago i prirodne lepote. U Požarevcu krećemo sa izradom projekta za most koji će spojiti sever Srbije sa Braničevskim okrugom, to će dovesti još viš turista -rekao je Vučić.

Vučić dodaje da je ovo tek početak i da za Srbiju ima velike snove.

- Dragi prijatelji, mnogo snova imamo. Ljudi bi rekli svako može da sanja, ali nemože, samo ljudi koji imaju viziju mogu da sanjaju. Postavljamo lestvicu visoko i uzdam se da sve ove projekte koje sam pomenuo možemo da završimo -rekao je Vučić i dodao:

- Srbiji je potrebna stabilnost i godine razvoja. Postao sam zabrinut kaad su krenuli nemiri, ne zbog toga što brinem za vlast, već za Srbiju. Nije njima cilj da sruše Vučića nego da sruše Srbiju. Smeta ljudima u svetu i regionu što napredujemo. Taman su mislili da su Srbiju bacili na kolena, zato žele da sruše svaki napredak, a naše je da budemo dovoljno mudri i sebi kažemo da racionalno sagledamo stvari. Pobede li oni koji su vladali do 2012. unazadiće Srbiju i opljačkati sve. Vidite samo šta su uradili za dva meseca blokada -rekao je Vučić i dodao:

- Ima i dobra vest, uspeli smo da povratimo deo BDP-a, mali deo, ali za mene to život zanči. Imaju drugi cilj, a to je da Kosovo konačno dobije nezavistnost, ali mi ćemo da čuvamo ustav, a Kosovo i Metohija su sastavni deo Srbije. Ni to im nije dovoljno, već traže i nezavisnu Vojvodinu, ali ništa od toga vam nećemo dati. Sve to traže da bi mogli da sruše Srbiju -rekao je Vučić.

Vučić dodaje da će se do 15. marta formirati pokret i pozvao sve da mu se pridruže.

- U njemu će biti ljudi koji ne služe ljudima iz inostranstva, već samo svojim građanima. Hoću da napravimo viziju Srbije koja će imati veće plate i penzije, gde će prosečna plata biti 1.400 evra -rekao je Vučić.

Vučić je otkrio da se više od 3 milijarde evra uložilo u rušenje Srbije.

- Propala im je obojena revolucija i nikada neće uspeti. Narod u Srbiji je rekao da neće strane sluge, već će da bira svoje ljude i da na izborima odlučuje o svemu, a ne na ulici. Narod je krenuo da se diže na svakom mestu i niko našu Srbiju neće uništiti. Hvala vam na podršci, ljubavi i na tome što volite Srbiju više od svega. Izborićemo se zajedno za pobedu Srbije, živela Srbija -rekao je Vučić.

17:00 - Veliki broj ljudi se okupio u Sportskom centru u Požarevcu kako bi dočekao predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

16:25 - Predsednik Srbije obilazi gazdinstvo porodice Vujović i kompaniju za preradu voća i povrća 'Nero-Eko-Imuno-Koncept'

Vučić je na početku popričao sa okupljenim meštanima i konstatovao da im je jako lepo selo.

- Razvijali smo se ove tri godine i voleo bih da se još više razvijamo -rekao je domaćin gazdinstva Nikola.

- Ja se nadam da će se u svakom mestu gde sam danas bio da će se polako vraćati ljudi, to mi je drago. Treba nam i još dece -rekao je Vučić.

- Trebaju nam putevi, voda najviše -rekao je Nikola, a Vučić je obećao da će učiniti sve da se to ostvari.

Predsednik Srbije je zatim obišao pogon za preradu voća i povrća, a domaćin je demonstrirao kako sve funkcioniše.

- Adrijana vidite molim vas za neku modernizaciju sve opreme, šta god možete da učinite -rekao je Vučić.

- Vratili smo se iz Srbije u Italiju i porodično smo se odlučili za to -rekao je Nikola.

- Dobra je vest da se ljudi polako vraćaju u zemlju -rekao je Vučić.

Vučić je reagovao i na dolazak Picule u Srbiju.

- Bog mu dao dobro, sve mu najlepše želim. On svoj posao, mi svoj posao, sastaće se sa svim prijateljim, blago njemu. Neka piše i neke priča šta hoće -rekao je Vučić.

Vučić je dodao da se nastavlja akcija borbe protiv korupcije i da neće biti pošteđenih.

15:35 - Predsednik Srbije stigao u Golubac gde obilazi poljoprivredno gazdinstvo i preduzeće za preradu mesa „Nele Komerc“.

Vučić je po samom dolasku razgovarao sa meštanima i obećao da će učiniti sve da reši neke probleme sa kojima se suočavaju.

- Uradićemo sve da se završi ta kanalizacija i da se asfaltiraju putevi -obećao je predsednik.

Vučić je rekao da predsednik opštine mora da razgovara sa svima barem jednom mesečno i da sasluša svaku stranu.

- Koje je sada kilo žive vage? -pitao je Vučić domaćina.

- Mislim da je trenutno 180 dinara -rekao je domaćin gazdinstva.

- Možeš li na tome da zaradiš? -pitao je Vučić, a odgovor je bio -slabo.

Vučić je zatim obišao pogon za preradu mesa i oduševio se kako sve izgleda.

- Divno izgleda i miriše, da me ovde zatvoriš snašao bi se i ne bih se smrznuo odmah -našalio se Vučić.

Vučić se raspitivao i na čemu može najbolje da se zaradi, pa razgledao proizvode u sušari.

Predsednik Srbije je još jednom svima poželeo puno sreće u budućem poslovanju, pa se obratio narodu u Republici Srpskoj.

- Uz sve drugo što ste mogli da vidite, samo bih da poručim narodu u Republici Srpskoj da ćemo biti uz njih i nikada ih nećemo ostaviti na cedilo. Nadam se da predsednika Dodika čeka oslobađajuća presuda, a mi ćemo uvek biti uz Republiku Srpsku -rekao je Vučić.

14:57 "Srećan sam što se mnogo ljudi vratilo u otadžbinu"

"Hvala vam na toploj dobrodošlici i što ste u ovolikom broju došli da razgovaramo. Došao sam da mi kažete šta biste da menjate i šta je ono što mislite da bi trebalo dodatno da uradimo. Pored dosad urađene putne infrastrukture, ostaje nam da poradimo na lokalnim putevima, opremimo Centar za kulturu i Sportsko-rekreativni centar. Ne mogu da dođem i obećavam nešto što ne mogu da ispunim, ali ćemo se potruditi da uradimo sve što je moguće.

Srećan sam što se mnogo ljudi vratilo u svoju otadžbinu, ali mi nije drago to što se sve manje dece rađa na teritoriji Kučeva. Kad gradite putnu infrastrukturu pitate se za koga gradite i radite i pitanje je kome ćemo sve to da ostavimo. Zato molim mlade ovog kraja da razmisle o tome, jer bez dece nemamo ni ekonomiju, ni bilo kakve šanse u budućnosti.

Daćemo sve da očuvamo mir i stabilnost naše zemlje, čuvaćemo i demokratiju, poštovaćemo naše političke protivnike, ali svoju državu nećemo nikome i ni za šta da damo. U Srbiji će se na vlast dolaziti izborima i nikako drugačije", poručio je predsednik.

14.19 Predsednik Vučić u Kučevu razgovara sa građanima

Posle Petrovca na Mlavi predsednik je stigao u Kučevo da razgovara sa građanima. Dočekala ga je puna sala Centra za kulturu "Dragan Kecman" i svi su ga pozdravili aplauzom.

- Video sam da smo put iz pravca Petrovca uradili, znam da imate mnogo lokalnih puteva ka manastiru Tumane, da imate mnogo kilometara koji nisu u dobrom stanju i koje moramo da uradimo. Moramo da vidimo sa bušotinom, tu su velika ulaganja, da vidimo da dovedemo nekog od investitora, pa da dovedemo i turiste. To su važne stvari koje moramo da napravimo - rekao je predsednik.

- Oko 50 porodica se vratilo iz inostranstva na teritoriju Kučeva, ali ono što mi nije drago je da se sve manje dece rađa. U naredne dve godine vratiće se još ljudi iz inostranstva. Razmislite o tome vi mlađi, bez dece nemamo budućnosti. Nemamo šansu da bilo šta uradimo i napredujemo.

- Daćemo sve da očuvamo stabilnost naše zemlje koja je pod žestokim pritiscima spolja, u regionu se dešavaju čudne stvari a istovremeno i pod pritiskom iznutra. A sada da ja slušam vas - rekao je predsednik i dobio aplauz.

Jedna građanka upitala je da li je moguće da se rekonstruiše škola u Turiji.

- Za rekonstrukciju škole u Turiji, reč je o rekonstrukciji 600 kvadrata, kao i za školu u Voluji, za dve škole nam treba 2,5 miliona evra. Nije lako za sve naći pare. Jednu školu ćemo uraditi ove godine, a drugu sledeće. Ove godine Turiju, a sledeće Voluju. Ono što ovde kažem će biti tako. Samo vi gledajte da bude što više dece - rekao je predsednik.

Starija meštanka Kučeva požalila se predsedniku da nije uplaćivala poljoprivrednu penziju i da sada nema od čega da živi i da nema ništa.

Predsednik je rekao da to može da se reši sa Centrom za socijalni rad i zamolio saradnike da joj pomognu.

Građani su se najviše interesovali za puteve u njihovom kraju, kao i za vodovovod i snabdevanjem vodom u selima.

Predsednik je sve saslušao i reako da neće ništa da im obeća ali da će svakako probati da to reši.

- Koliko sam se razočarao u jednog mog predsednika opštine. Kako imaju telefoni, snimanje ne razumem, ni ovu zvonjavu. Došli da snimaju predednika opštine. Pitaju ga ljudi, traže da mogu da isparkiraju auto da se metar, dva napravi put, a kaže im samo šalji pisma predsedniku države, možda će da urade. Tako i ti, dok si ovde da rešimo taj problem. Sad ti kažem, uradićemo to, a ne mogu ništa drugo da tražim od tebe, osim da te zamolim da imaš barem i treće dete. Hvala ti Nemanja - rekao je predsednik a potom dobio veliki aplauz.

Privatni preduzetnik Živanović izneo je problem sa bankama, naime u njihovom mestu funkcioniše samo Poštanska štedionica banka ali ona nema kapaciteta da zadovolji njihove potrebe.

Vučić je zamolio direktorku banke da maksimalno pomogne preduzetnicima i olakša ima poslovanje.

- Imamo ludilo u zemlji, pokušavaju da je unište, ali rešićemo to pa ćemo da nastavimo da rastemo. Da nije bilo Zi Đina mi bi danas dugovali 2 milijarde dolara i niko ne bi radio. Hoću da osnažimo namensku industriju, da otvaramo pogone. Da odemo izhmeđu Aleksandrovca i Brusa, da dođemo na istok Srbije, ovde je to negde između Žagubice i Kučeva. Da dovedemo neku od fabrika za 150-200 zaposlenih, to su veće plate, za više porodica. Moramo državni sektor da ojačamo, očigledno da će u svetu da se tuku narednih 100 godina pa da proizvodimo municiju, da lokalizujemo to u siromašnije sredine, da pomognemo razvoju opština.

On je dodao da zna da su neke banke otišle iz ovog kraja i preporučio je privatnim preduzetnicima da se oslone na našu banku za koju garantuje država.

Građani su pored puteva, vodosnabdevanja i problema sa bankom izneli primedbe i na zdravstvo.

Predsedniku Vučiću se za pomoć obratila jedna starija gospođa kojoj je potrebna operacija noge.

- Sa polomljenom nogom sam morala da dođem. Imam šipke u nozi, imala sam operacije. Klinovi su se ponovo polomili 2023. godine. Više u Bor nemam za šta da idem, bila sam u Beograd, kažu skupa operacija, 2-3 hiljade evra, te pare nemam. Bila sam u KBC Bežanijska kosa, pozvao me doktor koji dolazi u Majdanpek, kad sam otišla držao me nedelju dana i rekao da može da me operiše ali ništa neće da mi stavi, kako da hodam - rekla je jedna gospođa.

Predsenik je odmah rešio i ovaj problem.

- Pored mene je moj savetnik za zdravstvo, ona će da vas primi odmah i obezbediće operaciju. Sad će da vam kaže gde da idete, ona će da vas sačeka i da završi sve. Sledeće nedelje vas vodi kod lekara i za pare nemojte da brinete - rekao je predsednik.

13.35 Predsednik obilazi pekaru "IP Milanović"

Vučića su dočekali građani, koje je on upitao da li su im putevi najvažniji.

- Mi ćemo sada da uložimo preko dva miliona evra u puteve - poručio im je predsednik.

- Imate ukupno osam maloprodajni objekata - konstatovao je Vučić i upitao vlasnika može li da zaradi od posla.

Tokom obilaska pogona predsednik se raspitivao o hlebu. Zastao je da kod radnice koja je pravila kifle i oprobao sa u tom poslu.

Vučić je po završetku obilaska probao i proizvode napravljene u pekari.

13:22 - Predsednik stigao u Petrovac na Mlavi

Predsednik Vučić je stigao u Petrovac na Mlavi gde su ga građani dočekali aplauzom. On ih je srdačno pozdravio i najavio nova ulaganja.

- Sad ćemo da uložimo više od 2 miliona za puteve. Rekao sam za Svilajnac da to radimo. Uradili smo i Kučevo. Ostaću da posetim porodicu Milanović a vi sa mojim šefom kabineta razgovarajte i sve im recite - rekao je predsednik i krenuo u obilazak pekare "IP Milanović."

Predsednika je zanimalo da li imaju radnike, te je dobio potvrdan odgovor. Potom je pozdravio i radnike, a domaćin mu je objasnio kako izgleda proizvodnja.

12:51 - "Vidi se koliko je truda uloženo"

"Čestitam na izuzetnim rezultatima koje je ova porodična kompanija postigla plasiravši se u prvih 100 kompanija u Srbiji. Vidi se koliko je truda i rada uloženo, a to što je cela porodica uključena u posao zasigurno donosi rezultate.

Veoma je važno da podržavamo mala porodična preduzeća, jer ona mnogo donose našoj privredi. Porodična kompanija se čuva, a onaj ko ima takvu firmu boriće se za njen opstanak kao i za opstanak i budućnost svoje porodice. Kada imate mnogo malih i srednjih porodičnih kompanija to znači da imate zdravu industriju.

Drago mi je što sam mogao da saslušam i sve ove divne ljude koji su me sačekali u mestu Žabari. Pokušaćemo da rešimo njihove probleme i dodatno ulažemo u infrastrukturu ovog kraja", napisao je predsednik na Instagramu posle posete gazdinstvu "Panta Klas.

12:21 - Predsednik Vučić obilazi poljoprivredno gazdinstvo „Panta Klas“ u opština Žabari, selo Aleksandrovac.

- Čestitam vam na izvanrednim rezultatima, uspeli ste da uđete u prvih 100 firmi u Srbiji. Znate kakav je to čudesan uspeh. Ovakva kompanija je u velikom interesu za nas da opstane - poručio je predsednik vlasnicima gazdinstva.

- Oni su to sve sami, a naš posao je da pomognemo. 300 sa 300 hektara imaju u zakupu, uglavnom žitarice. Kada njihova deca budu upravljala ovom kompanijom znaćete da neće da se igraju jer je to već treća generacija. Porodične kompanije se čuvaju. Nama investitori, kako pada automobilska industrija u Nemačkoj, nama će da bude problem. Neće ljudi da rade, muče se sa sezoncima. Ljudi hoće velike plate, a da rade manje. Kod nas se opet rodila ideja o samoupravljanju. Nemoguće je da opstane zemlja tako.

Predsednik je upitao domaćine šta još može da uradi za građane ovog kraja.

- Put ćemo da uradimo. Nama je u interesu da imaju i za mašine ljudi - rekao je predsednik.

12:07 - Predsednik stigao u Aleksandrovac kod Žabara

Odmah po dolasku, predsednik je počeo razgovor sa meštanima.

Dosta građana se okupilo, svi su došli da pozdrave predsednika ali i da pohvale njegov rad, kao i da mu se zahvale na borbi. Neki od njih su i tražili pomoć od predsednika. Tu je bio i jedan povratnik iz inostranstva.

- Sada početkom marta, da radimo put Žabari-Brzohode 4,4 kilometara. Napravite plan, ja ću sa Sinišom da razgovaram. Uradićemo i školu - najavio je predsednik.

