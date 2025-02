'DALEKO BILO I NE DAJ BOŽE' Vučević o pretenzijama Dinka Gruhonjića na ministarsko mesto: Nadam se da to nikada nećemo doživeti

Premijer Srbije Miloš Vučević, komentarisao je to što Dinko Gruhonjić otvoreno traži ministarsku fotelju i sprema plan za "dan posle".

On kaže da mu fali preduslov za to, a to je da ga građani Srbije izaberu na izborima.

- Ja mu na tome čestitam, ali fali mu samo jedan mali preduslov a to je da ga građani izaberu na izborima. Bilo bi idealno da se on kandiduje imenom i prezimenom, da građani Srbije mogu da glasaju o Dinku Gruhonjiću, a ja se nadam da nikada nećemo doživeti da Dinko Gruhonjić bude ministar u Vladi Srbije. Politički se nadam, a građani će odlučiti. Zamislite Vladu u kojoj je Dinko Grugonjiić naprimer ministar informisanja. Evo nek svako od vas zamisli Vladu gde je Gruhonjić ministar kulture ili informisanja. Verovatno bi nam ćirilicu zabranili, rekli da smo počinili genocid na Gazimestanu 1389. godine, morali bi da klečimo i da se nekome svaki dan izvinjavamo, da kažemo da ne pričamo srpskim jezikom, da nam u nastavni plan uđe program aktivnosti kako se skvotuju srpske crkve i manastiri i onda bi se valjda mi otreznili i postali civilizovano društvo. Daleko bilo i ne daj Bože, ali biće onako kako građani odluče.

Gruhonjić je nedavno, gostujući na jednoj televiziji, rekao da bi logično bilo da univerzitet i studenti upravljaju zemljom, i poručio:

- Dakle, studenti su pokrenuli, profesori su ih podržali i zahvaljujući tome imamo autonoman univerzitet u jednoj državi. Onda bi bilo logično da univerzitetski profesori budu neki ministri.

