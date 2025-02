KRKOBABIĆ: Od danas prijave za nove minibuseve

Minibusevi i besplatan prevoz za seosko stanovništvo su veliki iskorak države u poboljšanju kvaliteta života ljudi na selu, izjavio je ministar za brigu o selu Milan Krkobabić.

- To je odgovor na najčešće postavljena pitanja onih koji žive na selu i onih koji rešavaju da se vrate - šta je sa prevozom, kako stići iz sela u selo, kako stići iz sela u opštinsko mesto? Pitanja koja postavljaju podjednako i najmlađi i najstariji – kako do škole, kako do Doma zdravlja, kako odneti robu na pijacu? Izdvajajući sredstva za nabavku minibuseva, država Srbija daje realan i održiv odgovor na to pitanje, potvrđujući svoju spremnost da posebnu pažnju posveti seoskim sredinama - zaključio je Krkobabić.

Javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu minibueva za prevoz seoskog stanovništva otvoren je od danas, a namenjen je svim jedinicama lokalne samouprave na teritoriji Srbije koje do sada nisu koristile sredstva po ovom konkursu, kao i onima koje su ih dobile 2021. godine. Ove godine za te namene opredeljeno je 119 miliona dinara, maksimalno do sedam miliona dinara po prijavi.

Lokalne samouprave po dobijanju sredstava raspisuju javnu nabavku za minibus bele boje 20 +1 sedište i biraju najpovoljnijeg ponuđača. Nakon ispruke u obavezi su da ga brendiraju i stave u funkciju tako što će obezbediti gorivo, vozača, besplatan prevoz po redu vožnje za sela sa svoje teritorije, kao i servis i održavanje vozila.

Miloš Miškov, Saša Đorđević Miloš Miškov, Saša Đorđević Miloš Miškov, Saša Đorđević Miloš Miškov, Saša Đorđević Miloš Miškov, Saša Đorđević Miloš Miškov, Saša Đorđević Miloš Miškov, Saša Đorđević Miloš Miškov, Saša Đorđević Miloš Miškov, Saša Đorđević Miloš Miškov, Saša Đorđević Previous Next

Na ovaj način do sada je 78 lokalnih samouprava obezbedilo prevoz za sela sa svoje teritorije, od kojih je četiri sa Kosova i Metohije. Time je za četiri godine, uz pomoć ovog Programa Ministarstva za brigu o selu obezbeđen besplatan prevoz koji već koristi oko 400.000 stanovnika u 1.200 sela. Više od polovine opština pripada nerazvijenim i devastiranim područjima, a većina nije do sada imala nijedan vid organizovanog prevoza.

Na čelu Komisije koja od 2021. godine rešava ovo važno pitanje mobilnosti stanovništva je doskorašnji dekan Saobraćajnog fakulteta, a sadašnji prorektor Beogradskog Univerziteta prof.dr Nebojša Bojović, a njegov zamenik je prof.dr Dalibor Pešić sa Saobraćajnog fakulteta.

I ovoga puta će prednost imati nerazvijene i pogranične lokalne samouprave, one sa više stanovnika i više sela na svojoj teritoriji, kao i one koje do sada nisu imale organizovan prevoz za seoska područja. Konkurs je otvoren do 10. marta, a svi uslovi za prijavu nalaze se na satu Ministarstva za brigu o selu.