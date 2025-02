Aleksandar Đurđev: Vojvodina je Srbija, a Novi Sad budući glavni grad Srbije!

Vojvodina je neodvojivi deo Srbije, a njen glavni grad, Novi Sad, treba da preuzme ulogu prestonice države, poručuje Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige, u intervjuu za Pink.rs.

Inače, plakate "Novi Sad glavni grad Srbije", a koje potpisuje Srpska liga, osvanule su jutros u Srpskoj Atini.

Đurđev upozorava da je Vojvodina godinama meta stranih interesa i separatističkih aspiracija, koje imaju za cilj destabilizaciju Srbije i slabljenje njenog suvereniteta.

Gospodine Đurđev, svedočimo brutalnoj kampanji koja se protiv Srbije i njenog rukovodstva vodi u sklopu svojevrsnog specijalnog hibridnog rata. Kakav je značaj i uloga Vojvodine u tome?

- Vojvodina je od 1945. godine do danas na udaru antisrpskih elemenata koji ovu istorijsku srpsku teritoriju sastavljenu od Srema, Bačke i Banata žele da otcepi od ostatka Srbije. Jedni žele da ožive Austrougarsku, drugi da deo Vojvodine oni žele bude deo Hrvatske kao u vreme Pavelića, a neki bi da bude samostalna država. Svi oni su, međutim, na istom zadatku - da sve što je srpsko u Vojvodini zatru i da Srbiju vrate na njene pretkumanovske granice. Vojvodina je danas od strane naših neprijatelja označena kao novo konfliktno žarište na kome Srbiju i srpski narod treba iscrpljivati i maltretirati. Srpska liga već godinama upozorava na opasnost antidržavnog delovanja na severu Srbije i lovu na sve političke aktere koji su pro ruske profilacije i imaju prijateljsku politiku prema Rusiji i da sada svedočimo kulminaciji toga. Dosadašnji pristup nije bio dobar i zato sada imamo ove posledice. Vlast je kohabitirala sa autonomaško-seperatističkim subjektima kroz takozvane komunalne koalicije koje vidimo da dovode do fekalizacije državne, a posebno bezbednosne arhitekture.

Da li su upravo zato antivladini protesti najžešći i najagresivniji upravo u Novom Sadu?

- Nema sumnje da inostrani centri moći, zajedno sa svojim petokolonašima i agenturama u Srbiji, žele da Trg Svetozara Miletića u našem gradu bude novi Majdan, da Novi Sad bude novi Kijev, a Vojvodina i ostatak Srbije novi Donbas i Ukrajina. To znači da oni hoće rat na ovom tlu, o tome sanjaju još od tzv. jogurt revolucije, oni žele građanski rat između Srba i stvaranje nove vojvođanske nacije čiji bi pripadnici bili samo otpali Srbi. Nema tu nikakvih slučajnosti, sve je to deo pažljivo dirigovanog udara na našu zemlju.

Da li u tom kontekstu posmatrate i ostavku predsednika Vlade Miloša Vučevića?

- Pogledajmo šta se desilo u svega nekoliko meseci unazad. Pod pritiskom se iz političkog života povukao Damir Zobenica kao stub Srpske napredne stranke u Novom Sadu i Vojvodini. Premijer Miloš Vučević je pod pritiskom protestanata u Novom Sadu podneo ostavku. Na predsednika države Aleksandra Vučića pokušan je atentat u Banatu kada mu je pukla guma. Najveće udarce levo-liberalne i bogoboračke kvazielite trpi episkop bački Irinej. Imate, dakle, čitav jedan mozaik sačinjen od sofisticiranih operacija koje za cilj imaju da sve srpske elemente na državnom i nacionalnom nivou, a koji su u vezi sa Vojvodinom, u potpunosti diskredituju i kriminalizuju. Jasno se vidi da neko time želi da poruči da ne mogu Srbijom da vladaju Srbi iz Vojvodine jer oni treba da postanu tzv. Vojvođani.

Šta vidite kao rešenje društveno-političke krize zbog koje, čini se, najviše trpe upravo Novosađani i cela Vojvodina?

- Red i poredak, odnosno ustav i zakoni i demokratska volja tihe većine moraju da nadvladaju politikantske i antidržavne porive agresivne manjine koja otvoreno preti da će svoje istomišljenike loviti kao životinje, da će predsednika Srbije baciti sa balkona, koja organizuje plenume i preke sudove kao u najgorim komunističkim vremenima. Sa druge strane, potrebne su dugoročne strateške mere za terotoriju Srbije severno od Save i Dunava. Najpre treba ukinuti autonomiju Vojvodine za koju nikada niko nije glasao, to je ostavština totalitarne komunističke ideologije koja kao takva nema mesto u demokratski uređenoj Srbiji. Drugo, vreme je za istinsku decentralizaciju i debeogradizaciju Srbije koja bi rezultirala većim ovlašćenjima lokalnih samouprava i pretakanjem političkih, ekonomskih, kulturnih, sportskih i drugih institucija iz Beograda u ostale delove Srbije. Treće, Novi Sad pod hitno proglasiti glavnim gradom Srbije. Ako pogledate kroz istoriju, naše prestonice se pomeraju ka severu, od Skoplja, preko Kruševca do Beograda, Novi Sad je bio evropska prestonica kulture, to znači da čak i inostrani faktor prepoznaje kapacitete ovog grada. Time bi separatistima bio izvučen glavni argumenti iz rukava, argument o zapostavljenosti i ekonomskoj eksploataciji Novog Sada i Vojvodine.

Kako bi Beograđani dočekali jednu tako bitnu odluku kakva bi bila deljenje prestonice iz Beograda u Novi Sad?

- Beograd bi mogao da ostane administrativni centar, a Novi Sad da bude prestonica sa nekoliko ključnih institucija. Beograd je prenatrpan i prenaseljen, većina Beograđana želi da se njihov grad rastereti, a ovo je jedini način da se to uradi. Nemojmo zaboraviti da je prvo ime bilo Srpski grad (Racka varoš) se baš Novi Sad zove srpskom Atinom, on je bio simbol kulturnog, naučnog i verskog preporoda našeg naroda u vremenu oslobođenja od zavojevača. Antisrpski duh je, nažalost, danas najizraženiji u Beogradu, jer je to grad koji oni koji su protiv Srbije i dalje vide kao glavni grad nepostojeće Jugoslavije.

Šta biste, za kraj, poručili našim sunarodnicima i sugrađanima povodom Sretenja, odnosno Dana državnosti?

- Danas nam je, čini se više nego ikada, potrebno da se setimo svojih slavnih predaka koji su dali sve što su imali i mogli da bismo mi danas imali slobodu i državu. Moramo biti hrabri kao Karađorđe i mudri kao Miloš Veliki u uporni kao Patrijarh Rajačić, vojvoda Šupljikac i vožd Đorđe Stratimirović. Svi mi kojima je Srpsko Vojvodstvo u srcu i duši, čiji su preci za njega živeli i umirali, moramo stati jedan uz drugog i braniti Srbiju. Naša zemlja je danas pod strahovitim udarom pokušaja sprovođenja obojene revolucije. Danas se i Beograd i Kosmet i Srbija u celini brane u Novom Sadu. Uspećemo u tome, jer nas je daleko više i jer su istina i pravda sa nama.