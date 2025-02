'Verujem da ćemo sačuvati ekonomsku stabilnost' Premijer Vučević: Građani moraju da znaju da svaki štrajk i pozivanje na sukobe državu koštaju mnogo

Premijer Vlade Miloš Vučević istakao je nakon sednice socio-ekonomskog saveta da se nastavlja socijalno-ekonimski dijalog sve tri strane- predstavnika sindikata, poslodavaca i države.

On ističe da je napravljen kratak rezime u pogledu onih stvari koje su urađene u prethodna dva meseca, pre svega u oblasti prosvete, za koji tvrdi da je došlo do ozbiljnog napretka u socijalno-ekonomskom dijalogu sa reprezentativnim sindikatima.

-Potpisali smo novi kolektivni ugovor, i pre isteka važećeg, i sada već veoma blizu nadomak zajedničkog cilja koji smo definisali u smislu materijalno-ekonomskog položaja zaposlenih u prosveti. Napravljen je ozbiljan napredak u razgovoru sa zaposlenima u socijalnoj zaštiti. Posle dugo vremena smo otvorili pitanje zaposlenih u kulturi, koeficijenata njihovih primanja, ali istovremeno smo imali razgovore sa zaposlenima u "Pošti" i Elektroprivredi Srbije, Elektrodistribuciji- naveo je Vučević i dodao da su na različitim poljima bili aktivni i zahvalio se svima koji su pokazali da su konstruktivna strana.

Kao predsednik Vlade ukazao je i na pojavu koja je problematična.

-To je da neko nakon postignutih sporazuma i dobrih rezultata u razgovorima sa državom pokušava to da poništi i da sindikalne predstavnike predstavi da su uradili nešto što je nasuprot zaposlenih. Iako donose veća primanja, pitanje bolovanja, regresa, neko pokušava da delegitimiše sindikate, a to se dešava zbog političkih razloga. Takav primer vam je prosveta, gde su četiri sindikata donela fantastičan rezultat za zaposlene. A imate danas pokušaje da neke škole, suprotno zakonu, ne rade ili predstavnike sindikata proglase izdajnicima. To je izazov s kojim se suočavamo u sveopštoj klimi politizacije.

Vučević je naveo da će se nastaviti dijalozi, razgovori između sva tri učesnika.

-Verujem da ćemo očuvati i ekonomsku i socijalnu stabilnost države. Ono što svi građani moraju da znaju, svaki neradan dan, blokada, štrajkovi, posebno skrećem pažnju na štrajkove, pozivanja na sukobe, nas ekonomski košta mnogo. Imali smo najlošiji januar. Sve što nam se dešava svako zaustavljanje nas košta ekonomski, to nije pitanje vlade ili predsednika države, pitanje političke stranke, već života za sve građane Srbije. Nadam se da su svi svesni toga. Sve ovo što nam se radi ostavlja negativne ekonomske posledice po građane. Nadam se da ćemo se što pre izvući iz ove situacije i da nastavimo ekonomski razvoj. Verujem da ćemo biti dostojni ovog izazova- zaključio je.

Autor: Snežana Milovanov