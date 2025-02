'OPOZICIJA JE POLITIKU PREBACILA NA ULICE' Ibrahimović za Pink: Hteli su da preuzmu STUDENTE i da ih iskoriste za svoje prljave igre (VIDEO)

Studenti širom Srbije, pod palicom opozicije i stranih službi koji bez izbora žele na vlast, više od dva meseca organizuju proteste i blokade ulica, tražeći utvrđivanje krivične odgovornosti za novosadsku tragediju u kojoj je poginulo 15 ljudi.

Ibro Ibrahimović, član predstavništva SPS-a, ističe da se trenutna situacija u Srbiji može rešiti samo dijalogom.

- Ne moramo isto misliti i ne moramo se slagati, ali što se tiče nacionalnih interesa, moramo imati zajednički stav. Ovo su veoma složena vremena, a mislim da nas očekuju još teža. Zrelost jednog društva se sagleda upravo u tome da sve ove nesporazume ili različitosti prevaziđemo dijalogom. Kultura dijaloga se uči u školi, ali ako tamo imate jedno uskaćivanje prava nastavnicima koji žele da rade i roditelje koji uskraćuju drugim roditeljima da vode decu u škole, onda imamo jedan govor isključivosti. To je izazov za naredni period. Plašim se samo da se to ne vrati kao bumerang kroz našu decu koja će želeti da se okrenu nasilju svaki put kada ne dobiju nešto -rekao je Ibrahimović.

Ibrahimović se osvrnuo i na trenutnu situaciju i položaj Srba na teritoriji Kosova i Metohije.

- Situacija se poalko menja, ne onoliko brzo koliko bi mi želeli, ali se menja. Idemo u smeru da otkrivamo istine i o od neprijatelja pravimo podnošljive partnere. Ovaj region je povezna priča. O kosovskim izborima se maltene nije ni pričalo, sve do poslednjeg dana. Ne živimo u prijateljskom okruženju i na nama je da pokušamo da ga napravimo podnošljivim. Naravno da svakom neprijatelju odgovara unutrašnja destabilizacija u Srbiji, ma kakva ona bila i Kurti je mnogo puta vršio teror nad srpskim narodom, jer je Srbija imala problem u unutrašnjij politici. Ostvaren je dobar rezultat Srpske liste, ali i pad u podršci Aljbina Kurtija. On je napravio igru u kojoj je sam protiv svih -rekao je Ibrahimović.

Ibrahimović dodaje da opozicija apsolutno nema više ništa da ponudi građanima.

- Opozicija nema nikakvu novu ideju. Oni su politiku prebacili na ulice. Hteli su da preuzmu studente i da ih iskoriste za svoje prljave igre. Smatraju da su studenti odradili dovoljan posao i da je vreme da oni preuzmu -rekao je Ibrahimović.

Ibrahimović se osvrnuo i na proteste koje studenti organizuju pod palicom opozicije i stanih sila koje žele da destabilizuju Srbiju.

- Mi nismo iz međunaredne zajednice, kao ni iz Amerike čuli bili kakvu podršku ovim protestima. Ako se sećate kada je Zoran Đinđić bio premijer, govorio je kako pojedini imaju tendenciju da trče ka stranim ambasadorima. Ovo su protesti protiv poretka sa jedne strane, a sa druge strane oni doživljavaju demokratiju samo ako se borite protiv sistema. Za njih svako ko ne podržava proteste ima krvave ruke, to me brine i to je nešto što ćemo teško primiriti -rekao je Ibrahimović.

Ibrahimović je prokomentarisao i čestitku Donalda Trampa koju je uputio predsedniku Srbije i u kojoj je istakao da se raduje jačanja partnerstva Sjedinjenih Američkih Država i Srbije.

- To je dokaz jednog dobrog rada u smislu spoljne politike i to za Srbiju znači da je mnogo bliža u tome da razgovara neposredno sa donosiocima političkih odluka u Americi. Znatno smo promenili odnos sa njima u poslednjih godina. Malo se sada menjaju stvari i Ričard Grenel je već rekao da Aljbin Kurti nije neko sa kim se može razgovarati -rekao je Ibrahimović.

Autor: Iva Besarabić