VUČIĆ O PRODAJI SBB-a: Dok su vodili mlade ljude na proteste, Šolak se obogatio za milijardu i po evra!

Gostujući u emisiji Hit Tvit, predsednik Srbije Aleksandar Vučić prokomentarisao je i prodaju SBB-a od strane Dragana Šolaka

- Vodili su revoluciju i terali mlade ljude da "ginu" za ideale, Šolak se obogatio za milijardu i po evra dodatnih, od toga je 600 miliona Telekom, ostalo su čehoslovački PPF... Do sada ima milijardu i po više evra u džepu. Onog sekunda kada closing bude završen, pitanje je trenutka. Total TV pripada Telekomu, imaćete Telekom, a nećete više imati SBB i ljudi će dobiti bolji program, Sport klub, Arenu, jedino što neće moći da imaju je N1 i Nova S, koji su potpisali ugovor o ekskluzivitetu sa PPF-om. Kako bi on mogao da opstane? To je strašno ozbiljna kompanija. Neće niko da ih ugasi, oni će da opstanu, ali ne na svim platformama jer je on čovek prodao to, stavio pare u džep -rekao je Vučić.

Autor: Jovana Nerić