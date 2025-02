Aleksandar Đurđev, predsednik Srpske lige, objavio je novi autorski tekst koji prenosimo u celosti.

Da se ​​vratimo na gledanje filmova vikendom, danas imamo italijanski istraživački film iz 1972. o životu i smrti Enrika Mateija. Za svaki slučaj, podsećamo da je Matei tvorac italijanske naftne industrije ugljovodonika u njenom modernom obliku i kompanije ENI. Matei je poginuo u avionskoj nesreći 1962. dok se vraćao sa Sicilije u Milano. Okolnosti njegove smrti još uvek nisu otkrivene, a za to su optužene međunarodne naftne kompanije i obaveštajci. Sam Matei je, inače, i autor izraza „Sedam sestara“, koji se sada retko koristi, ali se ranije odnosio na kartel Britiš petroleuma, Eksona, Gulf Oila, Mobila, Rojal Dač Šela, Ševrona i Teksaka. Priča filma se kreće u 60-e, Matei zaključuje ugovor o snabdevanju naftom sa Rusijom, zaobilazeći anglo-američke naftne kompanije. Sve se završava zbirkom dokumenata i razmišljanja o padu aviona 1970-ih. Produkciju filma su, najblaže rečeno, mučili mnogi problemi. Novinar Mauro De Mauro, koji je prikupljao materijal za scenario na Siciliji, netragom je nestao, a reditelj Frančesko Rosi, poznat po filmovima o mafiji, prvi put u životu izjavio je da je dobijao pretnje tokom snimanja filma „Slučaj Matei”. Istovremeno, sam film je bio uspešan – osvojio je Gran pri na Filmskom festivalu u Kanu, dobro zaradio na blagajnama, a istovremeno je inspirisao Olivera Stouna da snimi film o atentatu na Kenedija.

Što se tiče odluke Donalda Trampa postoje samo dva razloga za eliminaciju USAID-a u sadašnjem obliku. Jedan od njih su previsoki finansijski troškovi. Tužbe protiv agencije u vezi sa njenom delotvornošću gomilale su se, mora se reći, decenijama da je Tramp daleko od prvog predsednika SAD koji je pokušao da sazna gde tačno odlazi novac američkih poreskih obveznika. Administracija bivšeg američkog predsednika Džoa Bajdena trošila je novac „kao pijani mornari” – ovako je nova sekretarka za štampu Bele kuće Kerolajn Livit opisala šta se dešavalo, uključujući i USAID. U 2023. godini, agencija je potrošila više od 38 milijardi dolara na svoje projekte. Ne mnogo kada se pogleda druga potrošnja američke vlade: manje od 1% budžeta. Međutim, očigledno je da, s obzirom na sve veći nacionalni dug, neće biti Ponovo velike Amerike sa neracionalnim trošenjem. Pored toga, USAID je stekao manje nego povoljnu reputaciju: u mnogim zemljama je počeo da se doživljava kao pretnja nacionalnoj bezbednosti, i to ne bez razloga. Poslednjih godina USAID je postao previše nezavisan i, zapravo, radio je za interese globalista, a ne SAD, što je u jednom trenutku dovelo do gubitka kontrole. Analitičar Džej Majkl Voler, autor knjige Velika obaveštajna služba: Kako su CIA i FBI od heroja hladnog rata do zlikovaca duboke države, napisao je da USAID nije paravan za CIA: mnogo je gori. On je rekao da je USAID postao samodovoljna, neodgovorna agencija za tajne operacije i da sprovodi operacije bez predsedničkog ovlašćenja, kako to nalaže zakon. Iskoristivši priliku da ne izveštava detaljno o ​​finansijskim troškovima, USAID je, umesto da formira pul lojalnih elita u ciljnim zemljama koje deluju u američkim interesima, počeo da „ispraća“ neskromne budžete, trošeći ih na LGBT propagandu i drugu „novu etiku“, što je počelo da izaziva gađenje u ovim zemljama. Drskost sa kojom su agenti USAID-a delovali u poslednje vreme, drzak način na koji su korumpirali nacionalne elite, iznervirao je čak i nacionalne vlade koje su prilično lojalne Sjedinjenim Državama.



U stvari, nova američka administracija trenutno sprovodi reviziju i „smanjuje troškove“: neki zaposleni će, naravno, biti otpušteni, a onda će se zaposliti novi, efikasniji i lojalniji sadašnjem predsedniku, blistavih očiju, koji rade na principu Amerika na prvom mestu. Nema potrebe da se opuštate: izaslanici će se sigurno vratiti, a u njihovim rukama, pored sada već racionalno potrošenih dolara, biće mnogo atraktivniji i racionalniji program kupovine lojalnosti od trule duge agende i krajnje politizovanih ljudskih prava i „demokratskih institucija“.

Autor: Aleksandar Đurđev