'LAVROV OSUDIO POKUŠAJ OBOJENE REVOLUCIJE' Vučić nakon odlikovanja u Budimpešti: Imaćemo danas važne razgovore

Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću uručen je Veliki krst Ordena za zasluge sa ogrlicom i zlatnom zvezdom u Budimpešti, nakon čega je istakao značaj prijateljstva dvaju naroda.

Vučić je rekao da je veoma ponosan što je dobio najviši orden koji može da dobije kao predsednik.

- Veoma sam ponosan, hvala predsedniku Šujoku, koji je tu odluku doneo na predlog premijera Orbana. Veoma sam uzbuđen, srećan i ponosan što sam primio Veliki krst sa zvezdom na ogrlici, to za mene znači više od bilo koje reči koju mogu da izgovorim. Kao čovek sam više nego ičemu odan svojoj Srbiji i svom narodu, ali sam ne samo poštovao, cenio, već i zavoleo mađarski narod, moje prijatelje iz maVerujemo da će ta politika biti politika budućnosti i da će odgovoriti na sve izazove koji su pred nama. Imaćemo danas važne razgovore, trosatne, da pokušamo da usaglasimo šta nam je činiti u narednom periodu. Da saznam nešto više o onome što predstoji na evropskom nivou - rekao je Vučić novinarima.

RUSIJA UČESTVUJE NA EKSPU

Vučić se zahvalio Sergeju Lavrovu što je danas rekao da i Rusija učestvuje na EXPO 2027 i što je osudio pokušaj obojene revolucije u Srbiji.

- Sutra ću u Beogradu imati sastanke o NIS-u - otkrio je Vučić i dodao:

Potvrda za Ekspo je stigla od mnogih država, sve najmoćnije zemlje sveta i Ekspo će biti održan, kao što smo izgradili i puteve i Prokop i Beograd na vodi, uprkos svim njihovim naporima da se sve to spreči.

PRETNJE UPUĆENE PORODICI

Vučić je rekao da je dobio informacije iz policije i da je reč o osuđenom narko dileru.

- On je neki fini, bogat čovek, teško živi u Vučićevoj diktaturi, video sam slike, on je neki narkoman, a putuje svuda po svetu. To je ta gospoda što teško žive u ovoj državi. A da dođu na vlast, mogu samo preko pobede na izborima - odgovorio je Vučić.

