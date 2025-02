'SRBIJA JE KLJUČ STABILIZACIJE ZAPADNOG BALKANA' Vučić i Orban na zajedničkoj konferenciji istakli značaj prijateljstva dvaju zemalja

Predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću danas je uručen Veliki krst Ordena za zasluge sa ogrlicom i zlatnom zvezdom u Budimpešti, nakon čega se sa premijerom Mađarske Viktorom Orbanom obratio na konferenciji za medije.

17:22 - Obraćanje Vučića

Vučić je na početku rekao da prijateljstva naših zemalja ne bi bilo da nije bilo Viktora Orbana.

- Za mene je velika čast i privilegija ovo današnje odlikovanje, što govori dosta o srpsko-mađarskom prijateljstvu. Toga ne bi bilo da nije bilo premijera Orbana, on je postavio kamen temeljac, a mi smo samo pomagali. I važno je istaći ulogu i predsednika Nikolića i predsednika Pastora, u ime srpskog naroda zahvalan sam Orbanu na tome. To nije stvar vlasti, već je stvar koja će trajati i rekao sam premijeru da on danas, jednako koliko ga vole Mađari u Subotici, Bečeju i bilo gde, još više ga vole i poštuju i Srbi u Nišu, Novom Sadu, Kragujevcu, Beogradu... To je pre svega zbog njegove vizije, imao je hrabrosti da govori o onome što misli, i mnogo sam straha video kod onih koji nisu imali ni upola hrabrosti da premišljaju i razmišljaju kao Viktor - izjavio je Vučić.

Vučić je dodao da ga je uvek pažljivo slušao i da od njega ima puno da nauči, što je rezultat prijateljskih i bratskih odnosa.

- Pokazali smo se kao dobri saveznici i u ekonomiji i normalno smo se ponašali i bili pouzdani, ali je Mađarska nama pomogla i skladištima gasa, i pitanje bi bilo da li bismo imali gasa da nam nisu pomogli. Mađarska nam je i tako pomagala. Naša razmena je pre 12 godina bila oko milijardu, danas je preko 3 milijarde, i verujem da ćemo u narednim periodu moći zajednički da privlačimo investitore sa svih kontinenata. Na kraju želim da mu odam priznanje zbog toga što je bio lojalan prijatelj i Donaldu Trampu, kada su svi od njega pravili strašilo - kazao je Vučić.

Vučić je istakao da je Orban verovao u drugačiju viziju sveta i da danas ima pravo da ukaže svima na ono što je govorio, a da to ne radi na arogantan način.

- Mi verujemo u istinski mir između Rusije i Ukrajine, što bi za nas mnogo značilo, ali hoću da se zahvalim Viktoru što se bavi Zapadnim Balkanom. U svakom slučaju želim da se zahvalim Mađarskoj na velikoj časti i Orbanu na poštovanju, a on će sa moje strane imati i odnos koji je mnogo više od poštovanja, koji se tiče i mojih emocija i emocija moje porodice, jer je Viktor kad god je bilo teško... Uvek sam mogao da računam na čašicu rakije i čašicu razgovora - rekao je Vučić.

Vučić je naglasio da će Orban uvek i u njemu i u Srbiji imati prijatelja.

17:15 - Obraćanje Orbana

- Naši rezultati u prethodnim godinama su rezultat borbe protiv vetra, a bilo je pokušaja destabilizacije. Ali i pored svih teškoća, uspeli smo da postignemo velike rezultate, sada se i svetska politika promenila, i imamo vetar u leđa. Ove godine ćemo da ostvarimo nove rekorde što se tiče robnih razmene, Srbija je jedna uspešna zemlja, imali ste realno povećanje zarada od 9 odsto, Mađarska je uspela da održi korak za vama, to je prijateljsko takmičenje. Mi Srbiju posmatramo kao jednu od najuspešnijih zemalja u Evropi - rekao je Orban.

Na pitanje o gasovodu, Orban je rekao:

Veoma cenim stručnjake jer je svaka investicija i stručno i finansijsko pitanje, koja će biti korist od toga, ali ako samo razmišljamo o tome, onda se ništa u ovoj regiju ne bi dogodilo. Stručno mišljenje o gasovodu je jedna strana stvari, ali treba razmišljati strateški, da smo mi sa predsednikom razmišljali o tome kada se radilo o izgradnji brze pruge ili gasovoda, isto se odnosi i na naftovod. Energija je sistem koji mora da funkcioniše.

Na njegov odgovor se nadovezao Vučić istakavši sledeće:

Onaj koji je na vlasti mora da ima odgovornost, da mu rade fabrike, a ne da se dodvorava nekome oko bilo čega. Razmislite da nismo doneli takvu odluku, danas bismo svi propali, nikakvu šansu ne bismo imali da imamo minimalne količine gasa. Mi razmišljamo da dovedemo nuklearnu energiju. Viktor je imao viziju, a mi se uvezujemo međusobno, važno je da mi i Mađari možemo da radimo zajedno.

O ratu Ukrajine i Rusije

- Kada je Sijarto u Vašingtonu ili Moskvi, svi smo delimično tamo, mi razgovaramo kao prijatelji, Viktor i ja - rekao je Vučić, na šta se Orban nadovezao i potvrdio njegove reči.

- Uveren sam da ono znanje koje postoji u Srbiji je ono znanje koje je neizostavno. Rekao sam i ostalim predsednicima Vlada u EU, da Zapadni Balkan ne može biti stabilizovan bez Srbije, jer je Srbija ključ stabilizacije. EU uzalud pokušava da vodi balkansku politiku, jer bez Srbije ne ide, to sam naučio od predsednika i smatram da će to znanje važiti još dugo vremena. Mogu da kažem da se kod nas sve svodi na rat između Rusije i Ukrajine, ali ako pogledamo šire, onda se vidi da je svet veći od toga i da ima većih izazova. A moje uverenje je da rusko-ukrajinski rat neće biti zaključen rusko-ukrajinskim pregovorima. Svetske sile će razgovarati međusobno po pitanju energije, trgovine, to su velika pitanja i pod tim pitanjima se stvara novi svet, a mi moramo da znamo da oni koji pregovaraju u Saudijskoj Arabiji sada da će se dotaći većih pitanja i da će se naći rešenja i za rusko-ukrajinski problem - naveo je Orban.

Kazao je da je bolna okolnost za Evropljane da ćemo o tome saznati iz novina.

- Više puta smo tražili od EU zemalja da budu hrabriji, ali oni su se uvek zalagali za rat. Nisu bili spremni za to, džaba smo pokušali da ih osvestimo, a sada moramo da gledamo da bez nas rešavaju sudbinska pitanja. Kažem predsedniku uvek da treba da razmišljamo u velikim okvirima, jer dolazi vreme kada možemo da postavimo sebi velike ciljeve jer imamo vetar u leđa. Razgovaraćemo o tome, i uvek ću se zalagati u to da se u unutrašnje poslove jedne zemlje ne mešamo — i da sve učinimo da se spreče pokušaji destabilizacije. Jer je to loše za sve, jer to ne odlučuju naši narodi već neko spolja. Zbog toga treba da se zalažemo za suverenitet, ali moramo da ostanemo na okupi i da se držimo zajedno - dodao je Viktor Orban.

Autor: Marija Radić