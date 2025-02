GOSPODO, IMATE ISPRED SEBE 4-5 DANA DA SPASITE BIH! Vučević i Višković iz Sarajeva: Ovo nije suđenje Dodiku, nego BiH

Predsednik Vlade Srbije Miloš Vučević, koji boravi u dvodnevnoj poseti Bosni i Hercegovini, sastao se danas u Istočnom Sarajevu sa gradonačelnikom Ljubišom Ćosičem i sa načelnicima opština Istočno Novo Sarajevo i Istočna Ilidža, a sastanku je prisustvovao i premijer Republike Srpske Radovan Višković.

On je kazao da bi oni u RS danas verovatno živeli i nosili etikatu genocidnog naroda, da nije bilo zalaganja predsednika Srbije u UN.

Vučević je rekao da mu je zadovoljstvo što je u Istočnom Sarajevu, gradu koji je, kako je rekao, nastao na muci i koji je dokaz opstanka srpskog naroda na ovim prostorima.

"Imate podršku Srbije, Vlade i državnog rukovodstva", istakao je Vučević.

Delegaciju iz Srbije dočekali su Višković i Ćosić, uz pogaču i so.

Vučević će danas posetiti i Univerzitet u Istočnom Sarajevu, gde će imati sastanak sa rektorom Milanom Kulićem, a potom će u Memorijalnom kompleksu Centar stradalih civila sarajevsko-romanijske regije položiti vence zajedno sa Viškovićem.

Okupljenima se obratio premijer Radovan Višković.

- Želim pre svega da se zahvalim Vučeviću što je ponovo u Republici Srpskoj u srpskom Sarajevu. Mi ćemo posle imati jednu izložbu koju preporučujem da svi koji imaju priliku vide. Da su Srbi dali veliki doprinos razvoju Sarajeva - rekao je Višković.

- Želim da se zahvalim svim Srbima koji su došli na prostor Istočnog novog Sarajeva. Napominjen da je Vlada Srbije zajedno sa predsednikom uložila novac u skoro sve opštine RS - kazao je Višković i dodao da je Srbija važna kao zemlja koja ekonomski, vojno i diplomatski jača.

Obraćanje Vučevića

- Drago mi je da svaki put kada dođem vidim da se grad razvija, da građani imaju i snagu i volju i viziju kako da opstanu na ovim prostorima. Razgovarali smo o ključnim ekonomskim i infrastrukturnim projektima. Posebno mi je zadovoljstvo što sam posetio Univerzitet u Istočnom Sarajevu. Verujem da ćemo nastaviti da sarađujemo po svim projektima. Ponosam sam na sve ono što je Republika Srbija zajednički projektovala i gradila sa narodom RS. Verujući da je Dejtonski sporazum nešto što je najbolje za sve narode, to je pozicija i politika Srbije. Da malo više budemo okrenuti jedni drugima. Reći ću jednu jeretičku misao: Balkan balkanskim narodima! To je moja poruka sa ovog skupa.

Svaki put kad dođem u istočno Sarajevo, vidim da se grad razvija, da ima puls grada, napomenuo je Vučević.

- Posetu sam započeo sastankom sa premijerom Viškovićem i gradonačelnikom istočnog Sarajeva, razgovarali smo o infrastrukturnim i ekonomskim projektima. Posebno zadovoljstvo mi je što sam posetio rektorat - rekao je Vučević.

O suđenju Dodiku

- Sudske presude ne smeju i ne treba da zamene deo suvereniteta građana, izbornu volju građana. Nadam se da će se izbeći politizacija, da će svi biti dovoljno racionalni da ne komplikuju situaciju u regionu. Moj poziv je da svi budu racionalni i mirni. Pre svega od nas zavisi kakav će biti ovaj region. Kada imate mir, možete da razgovarate o svemu - rekao je Vučević.

- Mi iz RS borimo se za suverenitet BiH, a ovi su na strani protektora. Da li je to normalno? Predsednik Republike je bio na izborima, pobedio je. Sad dođe neki stranac, nema nijedan papir, potpis. Al on i dalje prosipa neku svoju volju. Gospodo, imate ispred sebe 4-5 dana da spasite BiH. Ovo nije suđenje Dodiku, nego BiH. On je zloupotrebio institucije suda i Tužilaštva. Oni ovim pokušavaju da legalizuju Kristijana Šmita. Dozovite se pameti. Izbori koji se dešavaju u Nemačkoj verovatno će rešiti sudbinu Kristijana Šmita - izjavio je Višković.

- On se lažno predstavlja kao visoki predstavnik. Pokazaćemo da ne možete sa nama da radite šta hoćete. Oni da su imali razuma, oni ne bi mogli ni voditi ovaj sudski proces. Pozivam ih sa ovog svetog mesta - nemojte to raditi. Koji je evropski put jedne zemlje koja ima protektora. Nama je BiH veliki kamen oko vrata - izjavio je Višković.

Autor: Snežana Milovanov