Premijer Srbije Miloš Vučević prisustvovao je izložbi i promociji kataloga "Kultura Srba u Sarajevu 1468-1941" u Administrativnom centru Republike Srpske u Istočnom Sarajevu.

-Nisu premijeri danas bitni, ili ministri i članovi Vlada, gradonačelnici. Ono što je najbitnije i razlog našeg sabranja u Istočnom Sarajevu jeste istina. Istina o tome da su Srbi autohtoni narod koji živi na prostoru Sarajeva i sarajevske regije. Posle dugo godina to imamo zapisano, dokumnovano na način kako to rade ozbiljni narodi. Sve ono što nije zapisano postaje posle izvesnog vremena upitno, naposletku postaje i predmet revidiranja i krivotvorenja. Da ne bismo doživeli to što smo nažalost doživljavali o sličnim pitanjima, autori i svi koji su učestvovali u ovom projektu su se prihvatili ozbiljnog i odgovornog posla. Na pravi način su za današnje i buduće grneracije ostavili trag bitisanja Srba na području u oblasti kulture- rekao je premijer Srbije i dodao da kada oko sebe narodi ostavljaju duhovne tragove, pokazuju da su narod u državotvornom smislu.

On je naglasio da i ima narode koji žive na ovim prostorima i koji dobijaju neki vid samouprave, a za više decenija ne mogu da ostave nikakav trag.

-Tu pravimo razliku između onih naroda koji su duboko u utemeljenju državnosti od onog koji su često na silu, nepravdom, uz pomoć nekog trećeg. Danas pitanje kulture postaje par ekselans pitanje. Pitanje identiteta i kulture je često u geopolitici. Dobro je ako ćemo izaći sa sličnim publikacijama i oko kulture Srba u Dubrovniku, Trstu. To nije pitanje administrativnih granica, već nešto što mora da prolazi kroz granice i vreme. Radujem se da se okupljamo u ovakvim povodima- zaključio je.

Autor: Dalibor Stankov