Ana Brnabić: Nema borbe protiv korupcije dok su na slobodi Đilas i Šolak

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić poručila je da nema prave borbe protiv korupcije dok su na slobodi Dragan Đilas i Dragan Šolak.

- Nema prave, beskompromisne borbe protiv korupcije i trgovine uticajem dok god su Dragan Đilas i Dragan Šolak na slobodi. Dozlogrdilo je da su u Srbiji zaštićeni svi najveći kriminalci samo zato što su opozicija. To nisu političari, to su kriminalci koji su osnovali sopstene stranke (u stvari kompanije) kako bi sebe zaštitili od ruke pravde. Čitava njihova filozofija je - kriminalac sam, ali ako me uhapse, uvek mogu da kažem da je politički progon. Oni se politikom ni ne bave, samo se sakrivaju iza nje. Dakle - ne sme biti zaštićenih! Kad nadležni organi privedu Đilasa, znaćemo da nema nedodirljivih i da imamo jake, pravedne i hrabre institucije. Cela Srbija zna da su Đilas i Šolak najveći lopovi koje ova zemlja pamti! - napisala je Brnabićeva na društvenoj mreži Iks.

Nema prave, beskompromisne borbe protiv korupcije i trgovine uticajem dok god su Dragan Đilas i Dragan Šolak na slobodi. Dozlogrdilo je da su u Srbiji zaštićeni svi najveći kriminalci samo zato što su opozicija. To nisu političari, to su kriminalci koji su osnovali sopstene… https://t.co/bc1NPS6g7t — Ana Brnabic (@anabrnabic) 20. фебруар 2025.

Autor: Dalibor Stankov