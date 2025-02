Vulin: Srbija se godinama bori protiv korupcije, Vučić obezbeđuje neophodnu političku podršku za ovakvu borbu!

Aleksandar Vučić je godinama ranije obećao obračun države sa mafijom i sa korupcijom, to je dugotrajan proces, rekao je za Novo jutro sa Jovanom Jeremić na TV PINK, potpredsednik Vlade RS Aleksandar Vulin.

Kako kaže, Vučić je još davno rekao da neće biti kraja obračuna sa mafijom.

- Gledao sam sinoć predsednikov intervju kao i svi drugi. Uživao sam zbog načina na koji je predsednik sagovornicu stavio na svoje mesto i kako je prezentovao sve činjenice i istinu - rekao je Vulin.

Kako kaže, predsednik zna da se godinama bori protiv korupcije i sve ovo što sada vidimo nije urađeno pre tri meseca, već su to sve istrage koje su rađene godinama da bi se došlo do realizacije.

- Ne hapsi se niko bez da proše ozbiljan istražni postupak, kao i dokazni postupak. To govori koliko država i institucije funkcionišu. Jel se seća neko pre ove vlasti da se to radilo u državi? Znate li vi koliko zemalja na svetu može da kaže da je tako nešto radilo - rekao je Vulin.

Kako kaže, Vučić obezbeđuje neophodnu političku podršku za ovakvu borbu. Dodaje da treba pohvaliti tužioca Stefanovića na to što radi svoj posao baš kako treba.

- A on je vođa borbe protiv korupcije a najviše je napadan. Takođe, što se uvek napada predsednik Vučić, a u pravosuđu tužilac Stefanović? - upirao je Vuin.

Kako kaže, zna da koga god da Tužilaštvo bude odredilo taj će biti uhapšen i to nije ništa novo. Dodaje da samo pogledate ko je napadan u Srbiji, i kako kaže, videćete da su to upravo ljudi koji se bore protiv korupcije.

Vulin je rekao da mu je žao što je Vučević podneo ostavku, dodaje da on nije odgovoran za to i kaže da ovima sa ulice to uopšte ne znači.

Kako kaže, oni insitiraju da ulica odredi ko je kriv ko nije, dodaje da kažu da su za vladavinu prava, a hoće da neki plenum donosi odluke, kako kaže, ne može to tako.

- Oni hoće da izviču nekoga, da kažu ovo je naš vođa ili ovaj će u zatvor. To smo gledali za vreme okupacije, videli smo te stvari i na Kosovu, i u Hrvatskoj - rekao je Vulin.

Vulin je rekao da narod traži pravdu i da je država dužna to da obezbedi, ali dodaje da to ne može da se radi od danas do sutra. Kako kaže, to nije stvar dogovora, već stvar tužilaštva.

Kako kaže, moramo da verujemo institucijama, jer vidimo da rade i da daju rezultate.

Komentarišući političku, kako kaže, osvetu Miloradu Dodiku, rekao je da je to osveta za borbu koju on vodi za prava srpskog naroda u Republici Srpskoj.

- Oni mu sude zato što je proslavio 9. januar, Dan Republika Srpske. Ne sude mu za korupciju, kriminal ili neka druga delovanja. Oni mu sude što slavi taj dan. Zbog toga hoće da ga pošalju u zatvor. Žele da zabrane RS da obeležava svoj dan - rekao je Vulin.

Kako kaže, to je pokušaj da RS zabrane da budu Srbi, već da budu nešto drugo.

Autor: Aleksandra Aras