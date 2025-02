Brnabić: Ako opozicija bude blokirala sednicu - znači da ne žele ispunjenje zahteva studenata

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas za Euronews Srbija će se pred parlamentom , najverovatnije 4. marta, naći predlog izmena i dopuna Zakona o visokom obrazovanju kao i da će biti konstatovana ostavka predsednika Vlade Miloša Vučevića. Ona je navela i da će pozvati sve na dijalog i da se rasprava u parlamentu održi.

“To će najverovatnije biti 4. marta, zato što je prvi radni dan redovnog zasedanja ponedeljak, 3. marta, ali po poslovniku, član 87, zasedanje je po pravilu utorkom, sredom i četvrtkom od 10 do 18 časova, tako da ispoštujemo poslovnik sa te strane. I na dnevnom redu će se naći i zakoni, ali i ostavka premijera", navela je ona gostujući u emisiji "Nedelja sa Subotićem".

Na pitanje da li je logično da se prvo konstatuje ostavka premijera, čime pada vlada, a onda moraju zakoni da se povuku, jer je pala ta vlada, umesto da se usvajaju zakoni vlade čijem premijeru podne ostavku, ona je odgovorila:"Meni nimalo to nije logično, pre svega zato što su to izuzetno važni zakoni. Tu je, na primer, zakon o jeftinim stambenim kreditima za mlade ljude, dakle za sve one koji su ispod 35 godina starosti, koji je važan za mlade ljude, za pronatalitetnu politiku u Republici Srbiji, za njihovo osamostaljivanje, za jaču Srbiju. Tako da mi je potpuno logično da vlada koja je predložila taj zakon Narodnoj skupštini, prvo obrazloži taj zakon, da taj zakon ne kasni, da bismo glasali o njemu", rekla je ona.

Dodala je da će taj zakon braniti Ministarstvo prosvete i Ministarstvo finansija, "ljudi koji su sa rektorskim kolegijumima razgovarali o tom zakonu".

“Dakle, potpuno mi je bilo besmisleno da prvo idemo na ostavku i da onda nema ko da brani te zakone. Pretpostavljam da je čitavoj zemlji u interesu da ove zakone usvojimo što pre", dodala je.

Smatra da Srbija nema vremena da gubi, te dodaje da "mora da nastavi da radi još jače i efikasnije".

"Moramo da nadoknadimo, na kraju krajeva, i sve ovo propušteno vreme koje smo imali tokom blokada", rekla je ona.

Na pitanje kako komentariše to što je opozicija poručila da takvu sednicu neće dozvoliti, da mogu samo da konstatuju ostavku premijera, ali da dok se ne ispune svi zahtevi studenata, da sednice parlamenta neće biti, ona je odgovorila:

"Hvala im što su rekli da ih baš briga za zahteve studenata i da neće dozvoliti ispunjenje zahteva studenata. To to znači ako ne dozvolite ovu sednicu, znači da niste dozvolili ispunjenje četvrtog zahteva studenata".

Rekla je i da je njihovo pravo da ne glasaju za te zakone, kao i da "ne mogu da kažu u jednoj parlamentarnoj demokratiji kakva je Republika Srbija da li žele ili ne žele da se usvoji neki zakon".

"Kad budu imali parlamentarnu većinu, moći će. Ako ne žele da debatuju, ne znači da neće neko drugi debatovati", rekla je predsednica Skupštine Srbije.

Ona je rekla da će pozvati na dijalog i na to da se rasprava u parlamentu održi, kao što sam je to uradila i za zakon o budžetu.

"Na kraju krajeva, svi oni koji kažu da su ti zakoni usvojeni protivustavno, očigledno svesno biraju da ne pogledaju, iako su neki od njih učestvovali na toj sednici, da ne pogledaju makar snimak sa te sednice, gde ja čak i fizički silazim na podijum Narodne skupštine, razdvajam narodne poslanike, molim narodne poslanike opozicije da sednu na svoja mesta, članove vlade da sednu na svoja mesta, narodne poslanike većine da sednu na svoja mesta da bi nastavili rad. Nakon toga dajem reč predsedniku vlade Milošu Vučeviću, koji kreće da obrazloži najvažniji zakon za građane Republike Srbije, to je zakon o budžetu. Marinika Tepeć ustaje, ponovo dolazi, prilazi, bez ikakve dozvole, što je brutalno kršenje poslovnika i što je realno za isključenje sa sednice. Reaguje obezbeđenje...", navela je ona.

