Jovanov: Najava opozicije da će bojkotovati sednicu Skupštine osveta studentima

Najava opozicionih stranaka da će bojkotovati najavljenu sednicu Skupštine Srbije predstavlja poslednju osvetu parlamentarnih opozicionih stranaka studentima, ocenio je danas šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke Milenko Jovanov i podsetio da bi na toj sednici trebalo da se usvoje izmene i dopune Zakona o visokom obrazovanju kojima se ispunjava četvrti zahtev studenata.

"Oni se na ovaj način svete studentima koji ne žele da sa njima zajedno budu na skupovima, koji im ne dozvoljavaju da govore, koji se od njih ograđuju i oni na ovaj način žele da im odgovore i da im vrate za sva poniženja koja su im priredili u prethodnih nekoliko meseci", rekao je Jovanov za Tanjug.

On je podsetio da su opozicione stranke na početku protesta tražile i insistirale na tome da studentski zahtevi moraju da budu ispunjeni, a sada kada skupština treba da ispuni četvrti zahtev studenata, oni kažu da će da bojkotuju sednicu ili čak da onemoguće održavanje sednice.

"To nije ništa drugo nego njihov odgovor na ono što je usledilo posle tog početka, a to je jasno ograđivanje studenata od parlamentarnih političkih stranaka, od njihovih lidera, njihovih poslanika i svih ostalih", dodao je Jovanov.

Prema njegovim rečima, ovo predstavlja još jednu potvrdu da te parlamentarne stranke više ne predstavljaju nikoga.

"To pokazuju istraživanja, to pokazuju protesti koji se održavaju i to pokazuje i njihovo ponašanje, da oni više u parlamentu ne žele da predstave čak ni te studente koje su do juče podržavali i zato kažem da je ovo osveta parlamentarnih političkih stranaka studentima”, poručio je Jovanov.

Predsednica Skupštine Srbije rekla je nedavno da redovno skupštinsko zasedanje počinje prvog radnog dana u martu, a da će prva sednica biti od utorka 4. marta i da će se na njoj najverovatnije naći predlog za izmenu i dopunu Zakona o visokom obrazovanju.

Pojedine opozicione stranke u Skupštini Srbije najavljuju da neće učestvovati na predastojećoj sednici uz obrazloženje da nema uslova za rad parlamenta dok traju studentske blokade.