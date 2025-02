Brnabić: Nadam se da će se u rezoluciji koju Picula priprema naći neka činjenica

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić rekla je danas da je sastanak sa izvestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju Toninom Piculom prihvatila iz poštovanja prema EP i izrazila nadu da će se u izveštaju koji priprema naći bar neke činjenice, jer je nacrt koji je predstavio, kako je rekla, sraman, netačan i pun dezinformacija.

"Gospodin Picula me obavestio da je došao u istražnu misiju da proveri činjenice. Ja sam mu rekla da mi je to beskrajno drago, zato što se nadam da će kao rezultat te posete moći da nađe makar jednu činjenicu, pa će makar jedna činjenica naći mesto u toj rezoluciji koju priprema. Pored toga, sastanak nam je bio dobar, zato što je bio otvoren i iskren, obostrano, tako da mislim da je to uvek dobro", rekla je Brnabić na konferenciji za novinare u Skupštini Srbije.

Na pitanje da li predstavnici vlasti u Srbiju bojkotuju Piculu, Brnabić je odgovorila da ne zna ko ga bojkotuje, pošto se skoro svaka poslanička grupa srela sa njim.

"Nije se video sa njim predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i predsednik vlade Miloš Vučević, nemaju potrebu, a s obzirom na to šta je sve gospodin Picula izgovorio za Aleksandra Vučića, za režim u Srbiji i za nas ostale, ne vidim zaista ni šta bi bila baš naročito tema tog razgovora. Predsednik ne mora da se viđa sa bilo kim iz Evropskog parlamenta, pošto je nadležan za Evropski parlament, naš parlament", istakla je Brnabić.

Odgovarajući na pitanje hrvatskih novinara da li je odbila da se rukuje sa Piculom, Brnabić je odgovorila da to nije tačno i da je to obmanjivanje javnosti.

"U principu ne odbijam da se rukujem sa ljudima, tako da sam mu pružila ruku. Da li mi je bilo najlepše na svetu i da li sam bila najradosnija što imam sastanak sa Toninom Piculom? Ne. Ne bi ni vama da vam je došao izaslanik iz Srbije koji o Hrvatskoj pričao ono što je Tonino Picula pričao o mojoj zemlji. Ali upravo iz poštovanja prema Evropskom parlamentu i, pre svega, prema predsednici Evropskog parlamenta Roberti Mecoli prihvatila sam sastanak sa gospodinom Piculom", rekla je Brnabić.

Hrvatske novinare zanimao je i tretman hrvatskih građana i pozivanje na ispitivanja povodom učešća u protestima u Srbiji, na šta je Brnabić odgovorila pitanjem kako bi bili tretirani srpski državljani da odu na nasilan protest protiv vlasti, i pritom i maltretiraju građane Republike Hrvatske na tom protestu zaustavljajući saobraćaj usred Zagreba, ili Splita, ili Rijeke, ili Šibenika.

"Kako bi bili tretirani? Bili bi pozdravljani? Rekli bi, dobrodošli vi iz Beograda u Zagreb da ovde protestujete protiv hrvatske vlade i hrvatskog predsednika. Dobrodošli vi iz Beograda, Novog Sada i Niša u Zagreb da blokirate naše ulice i da ne dozvolite slobodu kretanjom hrvatskim državljanima. Dobrodošli i dolazite mnogo puta u budućnosti", zapitala je Brnabić i dodala da veruje da bi bili uhapšeni.

Ona je rekla i da je u Hrvatskoj uhapšen srpski državljanin, koji je vozeći se kroz Hrvatsku slušao Baju Malog knindžu u svom sopstvenom automobilu.

