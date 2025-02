'NISAM ZNALA DA JE PICULA PSIHIJATAR-AMATER' Brnabić: Lepo od njega što nam je objasnio izvor svoje arogancije

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić odgovorila je izvestiocu Evropskog parlamenta Toninu Piculi.

- Nisam znala da je Tonino Picula u slobodno vreme psihijatar-amater, ali lepo od njega što nam je objasnio izvor svoje arogancije. Sad tek razumem da je on samo duboko nesiguran čovek i da svi zajedno treba više računa da povedemo o njegovim tananim osećanjima. Iz poštovanja prema Evropskom parlamentu, imaću to na umu. Sledeći put kad dođe u posetu, ponudićemo mu topao zagrljaj i čašu mleka. Što se tiče političke krize u Srbiji i polarizacije – naravno, ima toga u Srbiji, kao i u svakoj demokratskoj zemlji u eri društvenih mreža. Na svu sreću, još uvek nismo stigli do toga da predsednik Vlade kaže za predsednika Republike da je „šmrkavac“ (narkoman), a da predsednik Republike predsednika Vlade nazove lažovom, jadnikom i nilskim konjem, kako je to u zemlji iz koje dolazi Picula. I nadam se da nikada nećemo - objavila je Brnabić na mreži H.

Autor: Dalibor Stankov