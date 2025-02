Kojčić je istakao da ne želi da bude pesimista, ali da je situacija ozbiljna.

Politički filozof Dragoljub Kojčić večeras je u okviru Nacionalnog dnevnika na TV Pink govorio o najnovijim dešavanjima kada je u pitanju sramna presuda Miloradu Dodiku.

Ovo je nešto najsramnije, još od Drugog svetskog rata. U izvesnom smislu, ne želim da budem pesimista, ali loš epilog je danas započet. Ne možemo da kažemo da ljudi koji su započeli taj proces, u tužilaštvu u BiH, nisu bili svesni šta izazivaju ovim - rekao je on.

- BiH je tako krhka tvorevina, sa ta tri konstitutivna narodna, dva entiteta... Sa ignorisanjem prava koje je RS stekla Dejtonskim sporazumom... Moramo da podsetimo da je srpski narod izvojevao svoj status, nije išao korak dalje... I da su to prihvatila dva druga konstitutivna naroda... - komentariše Kojičić.

- Ko je počeo da krši Dejton? Odatle moramo krenuti, to je karcinom... Imamo zemlje i koje su složenije, ali opstaju, ovde se nisu poštovala pravila igre... Išlo se na prevaru, od prvog međunarodnog predstavnika... Oni su do sada bili izabrani kako treba, dakle, ima veće koje je u Londonu, a Šmit... U ovom slučaju se to nije dogodilo - dodao je on.

Autor: Dubravka Bošković