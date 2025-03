EVROPA NE SME DA PRIGRLI ŠANSU ZA MIR: Vučić o odnosu Amerike i EU - Zabrinut sam za Trampa: Nastaje potpuno drugačija podela sveta

Predsednik Srbije obratio se nakon razgovora sa građanima u Knjaževcu.

- Ono što smo mogli da vidimo sinoć je veliko neslaganje između SAD i Ukrajine, ali i ne samo neslaganje već žurba Evropljana da se žestoko suprotstave Americi. Nisu ni sačekali jutro, nekoliko minuta nakon što je okončan sastanak u Beloj kući, utrkivali su se evropski lideri u tome ko će veću podršku da pruži veću podršku predsedniku Zelenskom i Ukrajini. Šta nam to govoriu? To nam govori da će jaz između SAD i EU biti samo veći. Neki se ljudi ovde tome raduju - "dobro je, nek je mečka zaigrala i pred njihovim vratima, nema više jedinstvenog zapada", to je samo malim delom tačno. Iz ovoga slede samo mnogo žešći politički sukobi. Dolazi do popuno drugačije konstalacije snaga u svetu, potpuno drugačije podele sveta.

- Evropa će pokušati da se predstavi kao novi svetionik slobode, neko ko ne može sa Trampom, pokušaće preko liberalnih medijau SAD i Demokratske stranke da organizuju svaku vrstu napada na predsednika Amerike, tako da sam veoma zabrinut za njega i za to kroz šta će morati da prođe. Onaj atentat nije bio slučajnost, niti ga je izvršio ludak, kao što to nije bio slučaj ni u Slovačkoj. Takve slučajnosti ne postoje. Predsednik Tramp je najavio nove takse, ako one dođu, mi ćemo biti svakako pogođeni. Mi dobar deo municije već decenijama prodajemo u SAD. Ja sam siguran da će oni naći, pošto je to za njihovo dobro, ne mogu da nađu bolju i jeftiniju municiju, da će oni to da gledaju kako da izuzmu u budućnosti. U prvim mesecima ćemo svakako biti pogođeni. Koliko će nas tek teško pogoditi ako nemačka ili francuska suto-industrija bude još više pogođena, a biće jezivo pogođena takvim taksama. To rađa bezbroj problema. Moramo da vidimo kuda vode ti politički odnosi i da li je moguće da se ponovo uspostavi strateško partnerstvo na Zapadu. Ja smem da kažem da sam siguran da u narednih godinu dana do toga neće doći. Suviše su teške reči pale prethodnih dana, Amerika je suviše velika sila da bi se povukla pred Evropomo. Evropa ima jedan problem - Tramp nema opterećenje političkom istorijom ukrajinskog rata, Tramp može da kaže o tom ratu šta god želi. Evropa ne može. Utoliko je Evropi teže. Evropa ne sme da kaže bilo šta drugačije, ne sme da prigrli šansu za mir. Svaki mir koji nije pobeda će joj biti poraz. Kada to nije potpuna pobeda, kao što su obećavali, a ko je odgovoran onda? Nije Tramp, nije bio na vlasti. Neko mora da bude kriv za stotine hiljada mrtvih, poraz na ratištu i za zelenim stolom - rekao je Vučić.

Autor: Dubravka Bošković