UVEREN SAM DA ĆE BOR BITI JEDNO OD NAJBOLJIH MESTA ZA ŽIVOT: Predsednik Vučić u Boru o budućnosti ovog kraja

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić u punoj hali u Boru govori građanima šta je to što se očekuje u budučnosti da se uradi za ovaj kraj.

- Što se tiče bolnice u Boru to ćemo u naredne dve i po godine da radimo, to je ogromna investicija, nešto što znači i mladima i starima, zbog čega možete da imate bolji životni standard. Obećali smo put Bor-Borska banja, i to će da uradi lokalna samouprava i to odmah. Mi ćemo da uradimo Bor-Selište - to je ogroman novac i to će država Srbija da uradi - rekao je on i dodao da se mora razmišljati o tome kako da se spoje Borska i Boljevačka opština, da ljudi budu povezani sa svim drugim mestima istočne Srbije.

- Uveren sam da će Bor biti jedno od najboljih mesta za život ovde - dodao je predsednik Srbije.

Autor: Dubravka Bošković