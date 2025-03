'NEMOJTE DA NAS OBMANJUJETE SA ONIMA KOJI SU UNIŠTAVALI OVU ZEMLJU 12 GODINA' Predsednik Vučić pred ogromnim brojem građana u Boru

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je u punoj hali u Boru.

Predsednik je upitao - da li se iko seća koji su bili zahtevi i šta su uopšte tražili:

- Priča li neko o tome. Kada im ponudite razgovor i kažete "pa hajde da razgovaramo o zahtevima - nemaju o čemu da razgovaraju. Na kraju su kao ključni zahtev tražili pare, pare za profesore. Dobili profesori pare veće nego ikada. Sve dobiše, ali i dalje ne smeju da kažu da su srećni i zadovoljni, iako su srećniji nego ikada. Valjda zato što smo svi mi blesavi pa će oni da nas naprave ludim i da se kopčamo na leđima. Nije njima do zahteva, njima je do obojene revolucije i to je trebalo da kažu odmah, a ne da lažu narod. Kažite narodu - hoćemo Vučićevu glavu, kažite - hoćemo to i to. Nemojte da lažete ljude da je vama do prava i pravde. Jer se komemorativni skupovi ne prave uz gulaš i prasiće. Nemojte da kažete narodu da je vama do odgovornosti nečije i do dijaloga, a niste spremni ni sa kim da razgovarate.

- I nemojte da nas obmanjujete da sa onima koji su uništavali ovu zemlju 12 godina, iz opozicije nemate ništa. Jer eno ih juče, svi su bili u Nišu. Valjda nema niko ništa pametnije da radi. Svi se skupe odakle god stignu. I u to su upregli pre svega državne institucije, one koje plaćamo ponajviše - od profesora do ljudi na RTS-u. To nije nikakav javni servis, to je postao servis plenuma i opozicionih političkih stranaka i neće im pomoći. Šta god radili, neće im pomoći - rekao je Vučić.

Autor: Dubravka Bošković