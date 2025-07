'SA MONSTRUMIMA IMAMO POSLA' Vučić: Hteli su da ubiju čoveka samo da bi podigli revoluciju koja im je propala

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govorio je iz Jagodine o obojenoj revoluciji koja je propala.

- Zamislite idete i vodite dete od tri godine sa sobom, da se borite protiv policije, da vam dete bude štit. I da kažete meni se tako hoće, i pri tome slažete kako je neko napao to dete, a ne kažete da ste vi napadali policajce. To su naša braća, sestra, očevi i majke, vredni ljudi koji vredno rade da zarađuju svoje plate. I još hoćete da ih tučete. Taj magarac od anesteziologa je motkom tukao policajce, ne znam jel gori on, il isudija koji ga je pustio.

- Vi niste ni primetili šta su radili sa nesrećnim Jaćimovićem, izaći će to na videlo jer će mnogo njih da odgovara za to, autoprevoznik kog su nagovarali da se ubije. Dali mu benzin, hteli su da ubiju čoveka samo da bi podigli revoluciju koja im je propala. S monstrumima imamo posla! Vodi se debela istraga o ovome, pa da vidimo ko će biti uhapšen. Ko može da poveruje u monstruozne laži da je polciija tukla dete od 3 godine - dodao je.

Dodao je da od 2 do 3 popodne je bilo nula ljudi na blokadama u Zemunu, da narod vidi s kakvim budala i ludacima imamo posla.

- Nula, krompir.

- Pitaju se kako im je propalo. Pa propalo vam je, jer ne da Srbin svoju državu. Sve Srbin voli da kritikuje, ovakav, onakav, ali kad dođe da mu rušiš državu, ne da Srbin državu, posebno ne najgorima!

