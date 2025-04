Što ih je manje organizacija im je sve bolja! Predsednik Vučić otkrio: Dokaza za obojenu revoluciju ima mnogo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, govoreći za Informer, osvrnuo se na dokaze o obojenoj revoluciji.

- Dokaza za obojenu revoluciju ima mnogo, bezbroj. Ja ću pokušati o tome da govorim. Imali ste objave predstavnika različitih nevladinih organizacija i političkih stranaka kako su sve to pripremali. Ako je dnevno da obezbedite za 5.000 ljudi, a potrebno je bar za 10.000, po tri obroka dnevno - sami izračunajte. Za pet meseci 22,5 miliona, a sigurno je više od toga - rekao je Vučić.

- Danas ispred RTS-a pića koliko hoćete, hrane, samo to da računate. Sve se više nova troši. Dovoljno je da vidite i kako govore regionalni mediji koji su pod direktnom kontrolom stranih službi. Pojedini iz Evrope neskriveno govore da su im zahtevi isti kao studentski. Pošto su rekeli za dokumentaciju, mi smo dostavili, nisu nam rekli šta to nedostaje. Koji to od njih nije pušen na slobodu, svi su pušteni, čak sam i abolirao 12 kriminalaca, zbog čega se gorko kajem - naveo je Vučić.

- Što ih je manje, sve je organizacija bolja, da bi se prikrilo da ih je manje. Cela ta priča je potpuno besmislena. U tu organizaciju su upleteni oni u koje je ulagano godinama. Pronaći ćete i gospodina Avramovića (službenik britanske ambasade). Ja ne bih sa sigurnošću tvrdio o umešanosti britanske ambasade, ja raspolažem podacima naših službi i to nije za javnost, ali Avramović, taj gospodin je od toga da je pisao Holanđanima o nekakvom azbestu u hotelu Jugoslavija, slao je dopise da bi oni pornašli azbest, koga naravno nije bilo. Niko ne može da razume o čemu je reč, ali nije ni važno, jer ništa nije racionalno. Zajedno je sa izvesnim Votsonom u Novi Pazar i pokušavao da nagovori muftijine pomoćnike iz islamske zajednice da učestvuju u pozivu Bošnjacima u Sandžaku da se pobune protiv države, učestvuju u protestima - rekao je Vučić.

- Ljudi zaboravljaju, ima tu ljudi koji veruju srcem, a ne razumeju šta se valja iza brega. Većina zna. Vi ste imali tužiteljke koje su se najdirektniji način bavile politikom i niko im ništa nije rekao. Njima je sve dozvoljeno, jer imaju podršku spolja. Dovoljno je da vidite da je više od 11 dana blokiran RTS. Od Soroša do svih ostalih, niko se nije oglasio. Zamislite da je N1 blokiran 11 dana. Skočio bi ceo svet - naveo je on.

Predsednik Vučić je istakao da je RTS do pre nekoliko dana u potpunosti učestvovala u obojenoj revoluciji.

- O tome ću da pišem u knjizi koja će u nekim delovima sveta biti najčitanija i imati udžbenički karakter. Uvek u državnom sektoru računajte da onaj koji provodi obojenu revoluciju računaju da vi računate na državni sektor. Tu su se prevarili. Uvek prvo udaraju na državnu televiziju, drugo je policija, treće univerziteti... Sad su ubacili decu. Danas, juče, prekjuče traju marševi dece. Nama su decu zloupotrebili u političke svrhe - kazao je predsednik Srbije.

- Danas ne smeš da budeš lojalan svojoj firmi i kući. Ne smeš nikome osim revoluciji. Kada sve to vidite, mi smo uspeli da izbegnemo najteži scenario. Posegnuli su za različitim kriminalnim klanovima iz Crne Gore i regiona.

- Neobično sam strog prema svojoj partiji, a bilo je još partija koje su se oduprle revoluciji, ali ne možete da nađete nijednog da je u ovako teškim trenucima napustio stranku, a čak se neki, kao gospođa Mihajlović vraćaju - rekao je Vučić na Informer TV i dodao:

- Ljudi pitaju zašto to ne razbijemo odmah. Kada bi se to dogodilo, kad bi samo jedna glava razbijena, rekli bi 'Vučiću ti si kriv'. Ja to gledam drugačije. Pokazali smo Evropi kako se brani demokratija bez da se pendrek podigne. Da li će se to desiti? Moguće je da će oni da krenu u radikalizaciju. Da li vi stvarno mislite da je policiji problem da interveniše pred njih 70, 80, 200, 300? Nije problem ni pred 10.000. Suština je da ljudi ne briju - u ovoj zemlji ima 7 miliona predsednika i ne mislim da je to loše, jer je to divan korektiv. Molim ljude da znaju da dobro znamo šta radimo. Kad mislite da spavam, ja ne spavam. Neko im je javio da spremamo intervenciju oko GSP-a, mi znamo i ko, doneli su odluku da na to ne idu.

- Uveren sam da će ići na prljavu radikalizaciju. Još sam im u Mitrovici rekao 'deco, proglasite pobedu - istakao je predsednik.

- Mi smo napravili grešku, ja sam razgovarao sa jednim čovekom iz nama prijateljske zemlje koji mnogo znaju o obojenim revolucijama. Rekao mi je: 'Ti si to vodio neverovatno, čudesno je ako izađete, a izlazite, ali si napravio jednu grešku. Obojena revolucija se hrani time što nema otpora. Zađe u sve pore društva'. Razumeo sam šta je mislio, ja sam kriv za to. Gledajući saradnike koji su podlegli atmosferi i uplašili. Ja sam im se donekle dodvoravao, nisam bio oštar. Kasnije smo pružili žestok otpor i izađemo iz najveće opasnosti - rekao je Vučić.

- Nisam siguran šta se dogodilo u Novom Sadu. Nisam teoretičar zavere. Ali sve mi je čudno još od Ribnikara. Komandant Kobri mi je rekao: 'Šefe, ne bi svi naši mogli ovo da izvedu na ovakav način.

Predsednik Vučić se zatim osvrnuo na istraživanje javnog mnjenja.

- Roling sempl radimo na dnevnom nivou kada dođe važno vreme. Nema nikakvih radikalnih promena na dnevnom nivou, ali za mesec, dva promene su vidljive.

Vučić je otkrio da u subotu na sahranu pape Franje ide premijer Macut.

Upitan da li će se u nedelju dana videti i sa Trampom i sa Putinom, rekao je: "Moguće je".

- Imam ideju da napravim velikim globalni forum u Beogradu, tražiću podršku i Trampa Juniora i Seniora, kao i od Putina, da ugostimo i njih, i Makrona i Meloni, i Merca"... - rekao je Vučić.

Vučić se u toku razgovora dotakao i velikog projekta EKSPO 2027.

- Stanovi napreduju neverovatnom brzinom, brže od roka, Ekspo u roku, to već čudesno izgleda, stadion je strašno napredovao, ali kasnimo četiri meseca i tresem se jer je otvaranje predviđeno na stadionu.

Zatim je istakao da je zadivljen hrabrošćz patrijarha Porfirija.

- Zadivljen sam hrabrošću patrijarha Porfirija i vladike Irineja Bačkog. Pokazali su da su mnogo veći ljudi i da razumeju šta je država. U miru mogu da privodim mandat kraju znajući da SPC uspeti da se odupre onima koji bi da je sruše i razumeju koliko je važna veza srpske crkve i države - rekao je Vučić.

Autor: S.M.