Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gost je specijalne emisije na televiziji Pink novinarke Gordane Uzelac, u kojoj govori o svim aktuelnim temama, ali i otkriva do sada nepoznate detalje o obojenoj revoluciji u Srbiji.

Predsednik se na samom početku osvrnuo na razgovor predsednika Amerike Donalda Trampa i predsednika Rusije Vladimira Putina.

- Nemam izvore sa kojima sam razgovarao o tome. Mislim da smo daleko od mira, ali je dobro da se razgovara o tome. Prekid vatre na energetske objekte je svakako značajan i za Rusiju i Ukrajinu. Važno je da se ide ka miru svakako. Uvek sam govorio da do mira neće doći dok jedna strana ne krene da ostvaruje veće rezultate -rekao je Vučić.

Predsednik je prokomentarisao i napad na studente koji žele da uče koji se nalaze u Pionirskom parku.

- Reč je o izvesnom Bilanoviću koji je imao nož kod sebe, oni su ga uhvatili i predali policiji. Napadi su svakodnevni i ne nalaze na osudu većeg dela javnosti. Ovo su meseci tetora u Srbiji i ne plašim se da to nazovem pravim imenom. Prvo smo imali nezadovoljstvo, pa bes političkih stranaka, a onda sprovođenje u delo obojene revolucije. Izloženi smo svakodnevnom teroru. Spolja smo napadnuti obojenom revolucijom koja je dugo pripremama, samo se čekao povod -rekao je Vučić i dodao:

- Miloša Pavlovića je napao jedan veliki lopov koji je 300.000 evra uzeo od države kroz otpremninu. I taj protestuje ovde, žali se? Umesto da je u apsu on tuče decu i to na skupu koji je jedini prijavljen. Ovo je pobuna lažne elite. Obično su to bili lažni komunisti, a veoma glasni. Oni su devedesetih godina odenuli evropski plavo-žuti šinjel i od tada nam drže lekcije kako treba da izgleda slobodan svet, a svi koji imaju porodične vrednosti su "bolesnici", a ovi drugi su "in" i "fensi". Kada ih pitate da pokažu lidere koji su mnogo pametni, nikad ne dobijete odgovor već vam Jovo Bakić kaže da ste "hulja". On je i kriminalac jer 13 i po godina studira, a ne može kao takav da bude profesor -rekao je Vučić.

Predsednik dodaje da se isti scenario obojene revolucije danas mogao videti i u Mađarskom Parlamentu.

- Danas ste u Budimpešti mogli da vidite iste slike kao kod nas koje govore o tome da je udar planiran na više slobodarskih država. Ta obojena revolucija se priprema godinama na pet nivoa -rekao je Vučić.

Vučić je zatim nabrojao pet faza obojene revolucije:

1. Jedan nivo je razvoj nevladinog sektora i kada vam pričaju da oni služe kao civilno društvo koje treba da pomaže vlasti, da, postoje neke nevladine organizacije koje tome služe, ali one su u manjini i obično minimalno finansirane. Ovaj većinski deo služi za finansiranje subverzivnih delatnosti protiv slobodarskih država. Ja ću vam navesti jedan primer. Ranije su se zvali Linet, Liberal Network. Od 2004. ako se ne varam, je osnovana. Do kraja 2011. dobili su ukupno 650.000 evra. Dakle, ništa. Skoro pa ništa. Manje od 100.000 evra godišnje. A onda su dobili, u poslednjih samo šest godina, dobili su 16,6 miliona evra. Samo da vidite razliku. I dovoljno je samo to da se pitate čemu i zašto. Njih najviše finansira Švedska razvojna agencija Sida, naravno USAID, onda Marshall Fund, ambasade Švedske, Nemačke i svih ostalih. Imate i druge organizacije od Traga do građanskih inicijativa. Trag najviše finansiraju Britanci. Čak 63% ukupnih finansija Traga su Britanci. To je Oak Foundation, kao hrast fondacija, dakle, i to su ogromni novci. Dakle, sa nekih 13, nešto miliona evra. I takođe imate građanske inicijative, opet 19,6 miliona evra. E, tu su naravno USAID, NED i uglavnom Amerikanci, ali iznenadićete se kada budete čuli kako to ide i kako se uzimaju. Recimo, taj Trag je služio i za prosleđivanje novca u regionu, ali i za organizovanje paralelne šeme u svakoj opštini -rekao je Vučić i dodao:

Te strukture, te mreže. 72 opštine su oni osnovali svoje, nevladine organizacije, praveći de facto opštinske odbore političke, koje mogu da, u kojem god hoćete, trenutku organizuju, u kojem god hoćete, trenutku pokažu i prikažu kao politički aktivizam sve ono što su sada i radili. Zato ste mogli da se pitate odakle nekakva forca Požega, odakle nekakvih hiljadu organizacija, gde vam se svi pojavljuju, gde svi izgledaju kao pravednici božji, a u stvari su plaćeni za taj posao. Sličan vam je slučaj sa crtom i građanskim inicijativama. Zajednički im je i kriminal, naravno, i, recimo, pranje para preko taksista, ali o tom potom to će neki drugi ljudi da pokazuju. Nepostojećih taksista. Dakle, kada dobiju 26 miliona, oni 11 miliona prebace taksistima. Kako? Pa nikako, peru pare. Ali otom potom. Time će da se bave tek nadležni državni organi, ali je to toliko očigledno i toliko vidljivo da ne može ni golim okom da se sakrije. Koliko smo puta mi govorili u našoj zemlji da su kladionice zlo, da je kocka zlo, da nam to ubija decu, tako? A jeste čuli da postoji kladionica koja će da da desetine miliona nečemu što se naziva građanske inicijative? Inače, građanske inicijative su osnovali i proglas, potom su brisali te podatke, pokušali da sakriju to, ali smo došli do toga. Dakle, da ta kladionica da desetine miliona za građanske inicijative. Prepoštena kladionica, strašno je zainteresovana za razvoj civilnog društva u našoj zemlji.

2. Tačka dva je naći medijske grupe za pritisak, napraviti što je moguće više platformi, napraviti ih širom Srbije, a posebno imati centralnu platformu koju će dovesti pod zaštitom stranih obaveštajnih agencija, kriminalac poput Dragana Šolaka, kojeg uvek drže za kriminalca i pranje para, i Holandija i Švajcarska su već pokrenule postupke protiv tog kriminalca i kad-tad će taj kriminalac biti osuđen? Čim im sad završi posao ovde, ja se nadam neuspešno, oni mislili uspešno, svejedno je, dakle, da čim završi posao tu, ode on u zatvor. Jer znate, njihova zaštita nikada ne traje do kraja. Dobro je rekao jedan put Henry Kissinger, veoma je loše biti neprijateljem Amerike, a još gore je biti njihov veliki prijatelj. Dakle, to su vam, računajući u vreme njihovih takozvanih liberalnih ili demokratskih režima, dakle, to su vam dve tačke. Dakle, uspostavili su široku mrežu nevladinog sektora, uspostavili su bezbroj platformi za pritisak, za pritisak njihovih medija.

3. Pod tri, davali su sve od sebe i učinili sve da nateraju različite faktore da izađu na izbore i da izađu što je moguće ujedinjeniji, ne bi prošli put oslabili Srpsku naprednu stranku i ne bi imali što veći upliv i uticaj na vlast. Takođe, kroz njihove planove, uz veliku podršku Brisela, učinili su sve i dali sve od sebe da se tamo gde su imali lokalne samouprave, poput Šapca i na sve druge načine, da izbegavaju podršku tim lokalnim samoupravama i da se na različite načine ulazi u sve sfere društvenog života. Tu posebno mislim na pravosuđe, gde su kroz razne programe USAID otvorena vrata itd. organizovali seminare gde su prikupljali i pravili svoju mrežu tužilaca, koje ste mogli da vidite danas, njihov 91 ukupno tužilaca, administrativnog osoblja i sudija. Dakle, da prave svoju mrežu koja će da bude lojalna nekom drugom i nekoj drugoj zemlji. Dakle, kao što vidite, ja o tome najotvorenije govorim i mogu da držim ovome predavanje na svakom mestu i verujem da ću to da činim širom sveta. Dakle, pravili su svoju mrežu preko CEPRIS-a ili kako se to već naziva, direktno ljudi lojalnih nekim drugim i tuđim službama i direktno suprotstavljeni našoj zemlji, a oni će naravno uvek tvrditi da sve to što rade je u stvari ono što je najvažnije i što je suština svega, a to je da čini nešto dobro za Srbiju itd. To je dobro za Srbiju kada Majić pusti one na slobodu gnjilansku grupu koji su ubijali naše trudnice, silovali naše žene, ubijali našu decu, gledali koliko jedan metak može ljudi da ubije itd., a on ih je našao za shodno da ih pusti na slobodu da bi nam pričao o nekakvom nasilju i ne znam ni ja čemu sve. Dakle, to je taj tip svega onoga što oni rade.

4. I na kraju, na sve to, potrebna im je najbrutalnija zloupotreba nekog tragičnog događaja, tzv. crnog labuda. To je peta stvar. I onda kreće bezbroj laži, bezbroj izmišljotina na dnevnom nivou. Kada ste sve ovo napravili, imate za tzv. pumpanje sve to da radite i sve to da činite protiv te zemlje. Naravno kao u Hongkongu, gde su provodili akciju na isti način sa studentima i đacima. U Hongkongu je ta operacija imala šifru, odnosno kodni naziv Voda. Zašto Voda? Sprovodile su iste zapadne službe kao i ovde. Dakle, Voda, zato što ne možete da uhvatite nikoga, zato što ne pokazuju lice, jer čim vi pokažete lice, uvek će da budu ljudi kojima se dopada i kojima se ne dopada. Kad ne pokazujete lice, nego je to svuda oko vas i samo nadire, onda to mora da ima šansu za uspeh. I oni su pokušali Hongkong.

- Napisaći knjigu koja se zove "Kako sam pobedio obojenu revoluciju" ili "Teror od do", videćemo samo kad će se završiti. Nikakvog Vortexa nije bilo, nikakvog zvučnog topa. Kažu pa nije to lako dokazati, taj zvučni top je kamion na kom imate tu zvučnu spravu, to je bar morao neko da snimi. Niste ćoravi, morao je to neko da vidi -rekao je Vučić.

Vučić je otkrio da od subote počinje sastanak inicijalnog odbora za Pokret.

- Od subote pravimo sastanak malog inicijativnog odbora za pokret. Videćete neke ljude koje nikada niste videli. Tada krećemo sa tim da sa narodom krećemo da gradimo pokret i izaberemo ime i formiramo 28. juna. Imaćemo mali skup. Imaćemo prvu promociju pokreta sa osnivačkim timom ili 28. marta ili 4. aprila -rekao je Vučić.

Vučić ističe da je na protestu u subotu bilo manje od 107.000 ljudi, ali više nego 88.000.

- BIA je napravila grešku jer je u različitim terminima imala preklapanje ljudi koji se šetaju. Svakako je to veliki broj ljudi koji ne bih potcenjivao, samo kažem kako su dobro obučeni -rekao je Vučić.

Predsednik Srbije dodaje da je Srbija mnogo izgubila u poslednjih par meseci.

- Srbija je izgubila mnogo sa ovim što rade, sprovode teror, profesori, nastavnici, političke partije, pojedinci. Ostaće upamćeni kao dani i nedelje terora u Srbiji, svi ekonomski brojevi padaju, oni svi traže plate i ne pitaju se kako neko to može da obezebdi u ovim uslovima. Sad će ovi profesori i nastavnici dobiti ništa, u milionima domova je nastupila radost. Neće da budu nagrađeni oni koji pljačkaju državu i ne rade ništa. Suprotstavićemo se na svakom mestu. Neko će morati da odgovara za sve ovo. Mnogo ih ima. Deci treba progledati kroz prste. A njima? Samo se pitam kako će da im progledaju kroz prste i kako će to da objasne narodu. Što se tiče napada u Obrenovcu, završiće svi iza rešetaka. Noćas su u pola 3 organizovali prepad, pa onda kažu da im je policija uzvratila. Pa šta imaš toi da stavljaš lisice na kapije, da zauzimaš ljudima prostor gde hoće da rade. Ko ste bre vi? Strašno nasilje policije... a pendrek nije podigla. Sva ta lica će doživeti to da će blokadere ljudi početi da blokiraju, jer su siti svega. I šta ćemo onda da radimo? Kada se skupi 1000 ili 2000 ljudi i blokira 200 blokadera. Šta će onda policija da radi? -rekao je Vučić.

Vučić je dodao da uskoro sledi kraj svemu ovome.

- Moja procena je da je kraj do 15. aprila. Nakana političkih partija je da se sastaju u naredna dva dana, da kažu da su sve opozicione stranke odlučile da uđu u vlast pa da traže studentima da ih spoje sa studentima da podrže prelaznu vladu. Onda će tu biti previranja, jer ima tu onih koji to neće jer se time gubi obraz, čast. Onda će probati to da izguraju. Probaće da prave skup na taj dan kad bude zakazan skupština, pa će probati da izaberu vladu. Onda moraju da formiraju plenume, zborove, izmšljena tela, ali to se ništa neće ostvariti. Ludilu nema kraja. Ovi što su učestvovali u jurnjavi, više neće nikoga. Mislili su da upadaju na institucije, na RTS, a evo produžiše godišnje odmore u Hrvatskoj, a neki i u Sloveniji. A neki već jedu "rizi-bizi" -rekao je Vučić.

Predsednik se osvrnuo i na podršku koju ovi protesti imaju od pojedinih zemalja iz regiona, prvenstveno Hrvatske.

- Ta patološka mržnja. Ja ih razumem, jer sam ja čovek koga jedino ne žele za predsednika države. To su sve već imali, čoveka koji im se izvinjavao, koji je ustajao uz Severine, koji nije obeležavao "Oluju", govorim o Borisu Tadiću naravno. Danas je na čelu Srbije čovek za kojeg ne mogu da kažu da je učestvovao u agresiju u njihovoj zemlji, a spalili su mnogo kuća Vučića, u II svetskom ratu ste sedmoricu ubili hladnokrvno i baš vas briga za sve to. Zato ovolika mržnja. Ja nisam go, ali ne bi bila naročito lepa slika. A vi i goli i obučeni uvek je slika odvratna. Slika mržnje prema Srbiji, mi toliko mržnje ne pokažemo ni za godinu dana koliko oni samo u jednom danu. I to sve pokazuje ko ima problem i ko se plaši napretka. Vladika Sergej iz Manastira Rmanj je rekao "dokle god oni razapinju Vučića, ja znam da Vučić radi najbolji posao za moj narod i zemlju, ja sam ponosan". Možete onda da zamislite koiko je srećan moj tata. Moj otac je posmrče, rođen je što je bio u stomaku majčinom, onda su svi proterani za Srbiju, smstali ih na voz do Zemuna preko NDH, pa ih preuzimali i prebacivali za centralnu Srbiju. U Hrvatsku neću ići -rekao je Vučić.

On se osvrnuo i na skandalozne izjave Gorana Ješića.

- Izgleda da što više pretite i udarate nikoga, ako ste na njihovoj sstrani, onda ste mirotvorac. Mene bi bilo sramota da sam tužilac, a da ovakve izjave ne reagujem. Kada imate toliku mržnju, to vas izjeda, ali oni imaju zadatak od njihove agencije koji im daju temu, a to mora biti Aleksandar Vučić. Pogledajte koliko se oni bahato ponašaju. Oni se svakoga dana najbrutalnije mešaju u naše unutrašnje stvari. Ja sam ponosan na to što radim, mogu da izgubim vlast i glavu, a svom sam narodu obećao da po cenu života neću prihvatiti prelaznu vladu. To bi bio kraj Srbije, a šta je jedan život u poređenju sa sudbinom Srbije. Meni nije problem pad sa vlasti, ja sam 19 godina proveo u opoziciji, ali ja imam svoje ideale, svoju veru, sve ono što su oni pokazali da nemaju -rekao je Vučić.

Vučić je prokomentarisao i laži koje širi opozicija o upotrebi takozvanog zvučnog topa na protestu koji je održan u subotu u Beogradu.

- Nikakvog zvučnog topa nije bilo. Zato su se uplašili poziva FBI i za to će neko morati da odgovara, jer su izmislili tu priču. Suština je u tome da kada nemate šta da kažete ljudima, morate da lažete. Evo sada vam kažem, ako su naše snage upotrebile zvučni top ili bilo šta drugo na tom skupu, ja nisam više predsednik Srbije lažovi jedni bedni. Krenulo je od Ponoša koji nije razlikovao zvučni top od anti-dron puške. Ceo svet me poznaje kao čoveka sa kičmom, stavom, politikom. I to ljudi znaju. Od Argentine, Brazila, Kube, Amerike do Indonezije i Filipina -rekao je Vučić i dodao:

- Srbija nema ni sa kakvom istragom problem. Ne možete da izmislite da se nešto što se nije dogodilo, dogodilo. Ne možete da kažete da ću prekosutra da rodim dete, jer je to nemoguće. Suština je da oni žele da o tome lažu 6 meseci, zato kažu da ne može to da se dokaže, to vam je ogromna mašina koju ne možete da sakrijete. Tamo se nijedan čovek nije uhvatio za uši. Otkud znam šta su oni radili i šta to mene uostalom briga? Ono što su rekli da se dogodilo lagali su -rekao je Vučić.

Vučić je podelio i lepe vesti koje se tiču stambenih kredita za mlade.

- Danas je krenulo prijavljivanje za mlade od 25 do 35 godina. Danas se pojavilo 31 procenat za Beograd, a 18 procenata za Novi Sad. Najveći broj se prijavilo za kredit od 100.000 dinara, gde je fiksna kamata 3,5 procenata. Pozivam mlade ljude širom Srbije da se prijave što pre. Brzo će nestati ove pare što smo pripremili. Lično ću da insistiram da povećavamo broj. Da ti ljudi budu srećni i uživaju u samostalnosti -rekao je Vučić.

Predsednik otkriva da su ova dešavanja imala negativan uticaj na ekonomiju naše zemlje, ali da Srbija neće stati.

- Razorili su nam ekonomiju ovih meseci, ljudi čekaju i upozoravaju da su protesti remetilački faktor u Srbiji, upozoravaju da je došlo do ekonomske konfuzije, zato je važno da iz ovoga izađemo da bi zemlja išla napred. Neće se ništa zaustavljati. 86 zemalja je potvrdilo učešće na EXPO. 60 u pisanoj formi, znači ići ćemo na 130 zemalja i oboriti sve rekorde. 117 je bilo u Kazahstanu. Možda stignemo i do 140. To bi bio fantastičan uspeh -rekao je Vučić.

Predsednik je za sam kraj poslao poruku svim građanima Srbije.

- Poštovani građani, hoću da vam se zahvalim, jer trpite teret i brinete se hoće li vam dete ili student krenuti u školu. Sekirate se za neuspehe za koje nam nije kriv bilo ko u svetu, već lažna elita u Srbiji. Želim da se zahvalim i onima koji misle drugačije, ali su shvatili da se silom ne dolazi na vlast. pozivam ljude da se ujedinimo oko bitnih stvari, jer nam preti potpuna katastrofa ako se bilo šta desi u BiH ili na Kosovu i Metohiji. Važno je da se vratimo poslu i da se borimo za svoju Srbiju. Vratimo se zakonu i institucijama i hvala vam na ogromnoj podršci, vama koji imate dovoljno hrabrosti da štitite svoje mišljenje i stav. Pozivam vas sve da 26. marta ili 4. aprila dođete i da pokažemo slogu -rekao je Vučić.

Autor: Iva Besarabić