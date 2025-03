VUČIĆ U 21 SAT OBELODANJUJE NEPOZNATE DETALJE O OBOJENOJ REVOLUCIJI! Predsednik govori za TV Pink: Jedno od najvažnijih obraćanja!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić biće večeras gost specijalne emisije na televiziji Pink s početkom u 21 čas.

Predsednik Vučić obelodaniće do sada nepoznate detalje o obojenoj revoluciji u Srbiji.

PREDSEDNIK SE OGLASIO

- A onda je usledila najveća laž, jer, kad se sve neuspešno završi, onda morate da lažete još više. Onda su došli na ideju da izmisle priču o zvučnom topu. I pronašli su taj zvučni top, prikazali ga, prikazali ga u rukama vojnika Sribje, pripadnika Kobri, samo što to nije zvučni top, već antidron puška. Obična antidron puška, jer Vojska i Kobre uopšte nemaju zvučni top. U Vojsci Srbije ne postoji zvučni top - objasnio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On se jutros građanima Srbije obratio video-porukom u kojoj je taksativno naveo laži, sistemski objavljivane uoči subotnjeg protesta u Beogradu, od kojih se nijedna nije dogodila. Potom je naveo da su "potom nastavili s tom pričom, bez obzira na sve to što su lagali i izmislili". - Pa su rekli, da postojao je, iako se niko nije javio da mu je loše i da mu je pozilo. Onda su se setili narednog dana da šalju svoje aktiviste, pošto im je valjda pozilo posle 48 sati, da kažu - e meni je nešto pozilo. Ne može baš da se pokaže i dokaže, ali ćemo nastaviti da izmišljamo", rekao je i potom javno upitao: - Zašto je to potrebno, poštovani građani? Pa to su radili na Majdanu. Sećate se optužbi da je Janukovič uveo snajperiste koji su pucali po ljudima? E tako su i ovde krenuli s tim - Vučiću, pucao si na svoj narod. Nema baš povređenih, nikome se ništa nije desilo, ali morate da izmišljate. Zvučni top nije nigde bio na ulici, ne možete da ga ne vidite, ne možete da ga ne čujete. Izmislili ste još jednu opaku laž, ne po prvi put, misleći da time možete da srušite Srbiju. Istraga će se završiti u potpunosti u roku od 48 sati, a zatim svi odgovorni za takve brutalne izmišljotine i laž biće odgovorni pred licem pravde. Šala i igara oko rušenja Srbije je bilo već previše. Sačuvaćemo Srbiju i odbraniti je. Pobediće Srbija".