Komentarišući to što su američke sankcije prema NIS-u odložene za 30 dana, Dubravka Đedović, ministarka rudarstva i energetike, rekla je za Novo jutro TV PINK, da je to svakako kratak period, ali da ima više vremena da se razgovori nastave i sa jednom i sa drugom stranom, smatra da malo šta tu zavisi od Srbije, jer kako ističe, te sankcije nismo ni zaslužili.

- One su proizvod Bajdenove administracije i to bukvalno u minut do 12 pre odlaska sa funkcije. Sve je to donekle i normalno u politici, možda je moglo i da se predvidi, ali je svakako ohrabrujuće to što su SAD i Rusija počele da razgovaraju na najvišem političkom nivou – rekla je Đedović.

Kako kaže, trudiće se da objasne poziciju Srbije, kao i do sada, podsetila je da je predsednik Aleksandar Vučić transparentno komunicirao sa građanima od početka, kada nije postojala ni namera tih sankcija sa američke strane.

- Mi smo te najave dobili, on je i tada transparentno komunicirao, i tako ćemo nastaviti i dalje, ništa nećemo da krijemo, jer radimo u najboljem interesu naše zemlje. Mesta panici nema, nema mesta brizi, tačno je da od nas malo zavisi, sa jedne strane američka strana želi da eliminiše ruski uticaj, a mi ne želimo da nekome nešto bespravno oduzimamo. Moramo takođe da vodimo računa i na međunarodne ugovore, naše zakone i vladavinu prava – rekla je Đedović.

Kako kaže, svako tu gleda svoje interese, kako političke tako i ekonomske, dodaje da ćemo se truditi da učvršćujemo naše odnose sa SAD.

- Imamo potpisan nov sporazum o energetici sa SAD, prostora za saradnju ima, ali ruska federacija je naš dugoročni partner kada je energetika u pitanju, i moramo da nađemo kompromis u ovoj situaciji – rekla je Đedović.

Đedović je rekla da je tržište dobro snadbeveno gorivom, da ga ima, i da nema bojazni kada je to u pitanju. Dodaje da je su u kontaktu sa svim naftnim kompanijama, i Hrvatska je pored Mađarske i Srbije uputila tu molbu za odlaganje.

- U energetici svaki novi izvor snadbevanja znači dodatnu sigurnost – rekla je ona.

Kako kaže, nastaviće da razmišljaju strateški, kako bi bili što duže i više bezbedni u budućnosti.

Komentarišući temu oko litijuma koja se sada pojavljuje između Trampa i Zelenskog, Đedović je rekla da je više puta pominjala da će se ratovi voditi oko retkih minerala.

- Danas to i vidimo na delu. Bajdenova administracija je to sve radila u rukavicama i pomagala zbog navodnih ideologija, ali je jasno da je Ukrajina veoma bogata retkim sirovinama, kao što je litijum pored ostalih. On je veoma bitan zbog različitih oblasti, potvrđuje se ono što smo rekli, da Srbija ima jedan strateški resurs i da mora mudro da razmisli kako će taj resurs da koristi – rekla je Đedović.

Kako kaže, treba da gledamo svoj prosperitet i razvoj u budućnosti na više decenija. Dodaje da je potpisan strateški sporazum sa EU, ali i SAD i azijske zemlje, zainteresovani su i pitaju kakvi su nam planovi i šta nameravamo sa tim.

- Žao mi je što tu šansu nismo ranije iskoristili – rekla je Đedović.

Autor: Aleksandra Aras