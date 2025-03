Predsednik Vlade Miloš Vučević govorio je za Prvu televiziju i istakao da profesori, nastavnici i učitelji koji nisu držali nastavu neće dobiti februarsku platu.

Premijer je istakao i izjavu predsednice Skupštine Ane Brnabić da najkasnije do 17. marta treba da se krene na fakultete kako akademska godina ne bi bila izgubljena.

- Bojim se da je za škole još teže, nisam siguran kako je moguće to postići. Profesori, nastavnici, učitelji, koji nisu predavali nastavu u školama sutra neće dobiti prvi deo februarske plate. Onaj koji ne radi neće dobiti platu. Apsolutno nije fer za one koji su radili. Oni koji rade i u minimalnom procesu rada nemamo problem da dobiju plate. To je proces koji je legalan i nešto što država može da prepozna. Oni koji zaključavaju škole, koji su izbacili đake i kažu da danas predaju mnogo važnije predmete, dozvolili ste da nam škole ne rade, a pričate da se borite za bolju Srbiju. Tek mi je za gađenje kad ih neko proglašava herojima, neke 15-godišnjake. Ne mislim da je cilj da vrate decu u škole. Oni imaju prava na politički stav, ali ne da izbace đake iz škole. Posebno ne može da se legalizuje to što su lukavo uradili, da roditelji na Viber grupama odlučuju da li će se ići u školi. Kakva bezbednost je ugrožena u školama? Kakve to veze ima sa padom nadstrešnice? Apsolutno nikakve. Ono što me plaši je činjenica da postoji atmosfera u društvu da je nasilje protiv nekoga ko ne smili kao vi je normalno, apogotovo ako je to predstavnik SNS , a ono što je ekstremno zabrinjavajuće je da je poziv na ubistvo Vučića normalna stvar.

Autor: Pink.rs