TRAMP KONGRESMENA SA SEDNICE IZBACIO SAMO ZBOG DOBACIVANJA! Šta bi tek uradili sa bandom koja je juče palila Skupštinu Srbije?! (VIDEO)

Na početku govora američkog predsednika Donalda Trampa na zajedničkoj sednici oba doma Kongresa došlo je do incidenta.

Tek što je Tramp započeo obraćanje neki od demokratskih predstavnika su dobacivali "neistina" na njegove reči, a deo je držao table sa tim natpisom.

Najviše se istakao kongresmen Al Grin koji je vikao na Trampa i mahao štapom koji mu pomaže pri hodu.

Republikanci su Grinu vikali "sedi dole".

Majk Džonson, predsedavajući Predstavničkog doma Kongresa, prema kojem se Tramp okrenuo zatraživši intervenciju, izrekao je opomene Grinu.

Longer video showing Rep. Al Green's heckling and subsequent REMOVAL from Trump's address to a joint session of Congress: pic.twitter.com/sMV5tVTuPo