SNIMAK IZBACIVANJA KONGRESMENA TOKOM TRAMPOVOG GOVORA: Dobacivao američkom predsedniku i mahao štampom, a onda mu je prišlo obezbeđenje (FOTO, VIDEO)

Na početku govora američkog predsednika na zajedničkoj sednici oba doma Kongresa došlo je do incidenta.

Tek što je Tramp započeo obraćanje neki od demokratskih predstavnika su dobacivali "neistina" na njegove reči, a deo je držao table sa tim natpisom.

Najviše se istakao kongresmen Al Grin koji je vikao na Trampa i mahao štapom koji mu pomaže pri hodu.

BREAKING: Rep Al Green (D-TX) has been REMOVED from US President Trump's address after repeatedly interrupting him and refusing to take his seat pic.twitter.com/ZUr9c1Yy4G